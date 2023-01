Una sillita amarilla y una alfombra para dar cabida a todo tipo de culturas, identidades y formas de ser: el espacio Cero Fanzine abre sus puertas este 20 de enero para que aquellos que quieran puedan acercarse a lo underground, a otras formas de aprehender y de entender lo que nos rodea. El viernes a partir de las ocho de la tarde, en la calle Sucre número 13 (El Sebadal), se inaugura en Las Palmas de Gran Canaria un lugar para el arte autogestionado, para que esas hojas en blanco que acaban convertidas en revistas de todo tipo de formas y temáticas puedan ser apreciadas, intercambiadas, observadas. Además de contar con música de fondo, charlas y cerveza, Cero Fanzine también adelantará parte de su programación anual de los llamados encuentros fanzineros, en los que cada mes un artista presenta su proyecto, presentación que será acompañada al día siguiente de un taller relacionado con su temática y con las técnicas empleadas para crearlo.

El año de encuentros fanzineros ya está cerrado y los artistas invitados se irán anunciando mes a mes en las redes sociales de Cero Fanzine (@cerofanzine). La idea de Toni Lemes, creador y promotor de este espacio, es que la cultura underground y autogestionada no sea representada únicamente a través del fanzine: mientras coincidan con los principios y el objetivo de esta iniciativa, cualquier propuesta artística puede tener cabida entre las paredes del número 13 de la calle Sucre. "Hay gente que me está proponiendo todo tipo de producciones independientes, de otro tipo de arte autogestionado, pero no en la rama del fanzine. Siempre que encaje en la filosofía de Cero Fanzine, tiraremos para adelante".

Ir a contracorriente

El fenómeno de los fanzines, fan- (admirador) más -zine (magazine), surge en el siglo XX y se populariza en Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80 como una manera de rebelarse contra lo establecido, de ir a contracorriente, de escapar del sistema. Como explica Julio César Álvarez en su artículo Las publicaciones underground en España: pasado, presente y futuro de un modo de diagnosticar la realidad, en nuestro país la aparición de este formato se da en los últimos años del franquismo, "con un gran influjo de lo realizado en el extranjero", especialmente en el país norteamericano.

Según indica el autor, el periodo comprendido entre 1976 y 1978, "son los considerados años de efervescencia, con la creación de una importante cantidad de revistas y fanzines marginales". Y, a partir de los 80, se produce una explosión del fenómeno: en estos años, "la creación en este tipo de formatos será imparable y difícil de cuantificar" ya que "son tantos los fanzines que aparecen en la península que es improbable ofrecer un número aproximado, aunque existen intentos al respecto", escribe César Álvarez.

Más de 800 'fanzines'

El conjunto que Cero Fanzine presenta de la mano de Lemes es una clara prueba de la efervescencia de este formato: su colección suma más de 800 fanzines en el que se mezclan infinidad de autores, técnicas, temáticas, tamaños y formatos. El 95% de ellos han sido seleccionados por Lemes, que suele buscar autores con un mínimo de trayectoria en la autoedición o en el arte en general (en los fanzines se recorta, se pega, se pliega, se hacen collagues, se recicla, se pinta, se fotografía, se hace caligrafía), aunque también acepta propuestas amateurs.

Para él, que lleva más de 14 años en este mundo de lo subterráneamente artístico, lo importante es que el proyecto "sea un trabajo auténtico, que se salga un poco de la norma y que se autoedite". Eso sí, en su espacio no tiene cabida nada "que atente contra la seguridad personal". El espacio de Cero Fanzine busca ser un punto de encuentros y de debates y también un lugar seguro para cualquiera que se aproxime a él, ser los "oídos y a voz de otro tipo de personas que en otros espacios no tienen repercusión", puntualiza Lemes.

El fanzine es un formato que huye de lo establecido, de cualquier tipo de molde o de directriz y que, debido a su variedad temática, puede dar cabida a todo tipo de públicos, desde los más pequeños hasta los más adultos. “Se puede acercar todo el mundo siempre que no se tengan prejuicios de ningún tipo", explica Lemes. Y con esta filosofía como guía, el próximo 20 de enero abre sus puertas. Para todos aquellos que quieran acudir. Para todos aquellos que quieran dejarse sorprender.