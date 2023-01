El destino utiliza su fina ironía para contrariar a los mortales, sea en forma de catástrofes naturales, humanas, o con predicciones que por estas tierras riman con cantar bingo. La Aemet había previsto lluvias bíblicas en Los Llanos de Aridane, motivo por el que el Festival Aridane Criminal trasladó la ceremonia de apertura desde la tradicional plaza de España a los Multicines Millennium del municipio palmero. Y ni una gota cayó. Ojalá hubiera quedado ahí.

La sala esperaba al escritor vasco Jon Arretxe como ponente inaugural para hablar de las tropelías y ocurrencias de su protagonista. Sin embargo, en mitad de la calma del valle, con comercios abiertos, una funeraria llena de visitantes de última hora y los vecinos que se acercaban a recibir una dosis criminal apretados a sus bufandas, el vuelo con destino La Palma aterrizó en Tenerife Sur.

Ya el día había amanecido con el pie izquierdo. Antonio Altarriba, el mítico autor de cómic, no había podido sortear el hielo para alcanzar el aeropuerto de Vitoria. Billete perdido, aunque hubiera rápida solución gracias a internet. En definitiva, la tercera edición, después de una pandemia y un volcán, no podía iniciar este viaje sin más. Pero no había hecho más que empezar. El avión con origen en la capital madrileña encontró en la cara occidental del Archipiélago dificultades para el aterrizaje. Un contratiempo que no debería de haber ido a más, si no fuera porque… En el aire se quedaron suspendidos los autores protagonistas de las jornadas. Entre ellos, el propio Arretxe. Cancelación instantánea. La broma parecía no tener límites.

Pero a Alexis Ravelo, fundador y director del festival, solo le hizo falta un sorbito de agua para hacer gala de su buen humor cuando a las 19.00 horas se plantó delante del público amado: «La culpa la tienen ellos por venir por Madrid», ¡la función continúa! Con «un repertorio variado, suculento, lleno de autores de dilatadas y consolidadas trayectorias junto a otros que empiezan, afrontamos el género desde el esquema más clásico y desde la frontera». Y tras una actualización pertinente, qué mejor mano amiga que la del cineasta y guionista Elio Quiroga para acudir a su pronto auxilio.

Homenaje al cine

La jungla de asfalto, película mítica de John Huston y adaptación de la novela homónima de W. R. Burnett, trajo los orígenes del cine negro a la gran pantalla con un análisis ágil y profundo de Quiroga. El cineasta compartió las curiosidades, tanto a los presentes como a quienes asistían vía online, de un largo en el que el rostro pétreo de Sterling Hayden invade el objetivo. A sus espaldas, aparecía una joven Marilyn Monroe cuya imagen luego utilizaría la productora con el fin de reenganchar al público en los reestrenos dado su estrellato. Excusa que utilizó para ahondar en el tratamiento de los personajes femeninos, distinguidas por aquella época en estereotipos contrarios y conflictivos entre sí como la mujer salvadora y la femme fatal. Un homenaje al séptimo arte que mantuvo la versión doblada como pequeño tributo a las voces españolas de la infancia.

Entre bastidores, la última hora: se confirmó la llegada victoriosa de los secuestrados. Entonces, Aridane Criminal respiró, porque el plantel de criminales ficticios estaba a salvo y listo para sacar de esa atmósfera densa una crítica mordaz de una sociedad que tambalea entre la rectitud moral y las licencias éticas. Hoy será el día de Carlos Bassas del Rey, Jon Arretxe, Núria Bendicho, Valeria Correa, Marta Prieto, Javier Díez y tantos más, sin más sobresaltos... Por el momento.