La escritora y editora Marta Barrio, Premio Tusquets 2021 y I Premio de Novela Almudena Grandes con su segunda publicación, Leña menuda, visita de manera virtual el taller de lectura que la Casa-Museo Pérez Galdós dedica a la recordada escritora madrileña para, entre otros temas, intercambiar puntos de vista sobre la necesaria revisión de los arquetipos femeninos en la literatura actual. La cita es el día 25 de enero, a las 19.00 horas, en la sede galdosiana de la calle Cano de la capital grancanaria. La entrada es libre hasta completar aforo.

La sesión comenzará a las 18.00 horas, pero sólo para las personas inscritas en el taller de lectura que coordina Mayte Martín. Sin embargo, a las 19.00 horas, la entrada será libre para los interesados en escuchar la charla-coloquio con Marta Barrio, que se retransmitirá en streaming.

"Es muy importante tener referentes, modelos, y Almudena era eso para mí, y mucho más"

La mención a la autora que da nombre el taller va más allá de la mera admiración para la joven escritora que solo tiene dos libros en el mercado, pero que ya ha sido merecedora de varias distinciones por su rompedora ruptura con los arquetipos femeninos tradicionales de la literatura. “Es muy importante tener referentes, modelos, y ella era eso para mí, y mucho más. Cuando me llamaron para comunicarme el fallo del Premio Tusquets, y que Almudena Grandes era la presidenta, pensé: si le ha gustado a ella, no debe de estar tan mal la novela. Ganar, un año después, un premio con este nombre es algo que no me ha podido hacer más ilusión”, confiesa emocionada la joven autora y editora.

La iniciativa del taller de lectura Almudena Grandes supone uno de los proyectos más ilusionantes para la Casa-Museo Pérez Galdós. Es el particular homenaje a la tristemente desaparecida escritora madrileña, que siempre se declaró galdosiana y galdosista. La también escritora Mayte Martín impulsa y dirige el proyecto que arrancó el pasado mes de noviembre. Como invitado de honor, acudió a la sesión inaugural Benjamín Prado, escritor y poeta al que le unía un vínculo muy especial con la autora del proyecto narrativo Episodios de una guerra interminable.

Taller de Mayte Martín

“Me planteé un taller por dos motivos”, explica Mayte Martín, conocida escritora y periodista, además de impulsora del festival de novela policíaca de la provincia de Las Palmas (LPA Confidential). “De un lado, porque existen más clubes de lectura denominados Almudena Grandes, incluso antes de su fallecimiento, pero en los que no se lee solo su obra. Y, por otro lado, porque no solo vamos a leer sus libros, sino aprender de ella, por tanto, denominarlo taller es mucho más adecuado”.

La iniciativa ha creado una gran expectativa. Por eso, la escritora tiene un abultado listado de propuestas de lectura. Además, la dirección de la Casa-Museo, liderada por Victoria Galván, le ha ofrecido libertad absoluta para abordar este proyecto “y se me ocurrió traer cada mes a alguien que nos hable de su trabajo y trayectoria literaria, autores y autoras que se sientan de alguna forma cercanos a su obra”, avanzó en su momento Mayte Martín. Tras el éxito de la primera visita de Benjamín Prado, el escritor madrileño Miguel Ángel González fue el invitado al taller en el mes de diciembre. El joven, aunque polifacético, escritor y dramaturgo describió el oficio de escribir como “algo más que contar una historia”.

La estructura del taller consiste en una sesión de dos horas mensuales, los últimos miércoles de cada mes. “Dedicamos la primera hora a adentrarnos en la obra de Almudena Grandes, y la segunda hora escuchamos a las personas invitadas y repasamos aquello que no se nos hubiera ocurrido. Tenemos además una relación directa y privada en redes donde podemos contar todo aquello que se nos quedara pendiente, y animo a escribir algún relato, o reseña, porque, de esa forma, no solo aprendemos de Almudena, sino también a ser críticos y elaborar reseñas escritas”.

Sobre Marta Barrio

Nacida en New Haven (EEUU) en 1986, Marta Barrio García-Agulló es una escritora española que se dedica, además de a la escritura, a la edición de libros. Se licenció en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Madrid y, más adelante, cursó un máster en Edición en la Universidad de Salamanca.

Su primera novela, Los gatos salvajes de Kerguelen, fue finalista del premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón. Fue con su segunda novela, ‘Leña menuda’, con la que Barrio García-Agulló ganó el Premio Tusquets 2021 y, posteriormente, en 2022, el I Premio de Novela Almudena Grandes, otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla. Entre sus páginas se cuenta la historia de una joven que, tras un accidente, ve su maternidad truncada.