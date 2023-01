Agoney, del Benidorm Fest: " 'Quiero arder' es visceral. Está hecha desde lo más profundo de mí"

¿Cómo está viviendo todo este proceso del Benidorm Fest?

Amo los retos, por lo que estoy disfrutando mucho todo este proceso. Estoy poniéndome a prueba cada segundo para que el resultado sea el esperado.

¿Qué es lo que está siendo más duro o complicado? Y lo más gratificante?

Lo más duro es la presión que me meto yo mismo en todos los aspectos. Lo más gratificante es cuando ves el resultado después de tanto tiempo de trabajo. Esa sensación es única.

¿Cómo fue el proceso creativo de su tema ‘Quiero arder’ junto a Black Panda?

Un momento de histeria colectiva en el que nos dejamos llevar haciendo una locura. Una canción con un beat muy potente y, sobre eso, alguna parte hablada, otra gritada y de repente una melodía que te lleva al cielo. Lo hicimos por necesidad y forma de expresión. La locura salió bien.

Si tuviese que definir su canción con un solo adjetivo, ¿Cuál sería y por qué?

Visceral. Es una canción construida desde lo más profundo de mí, en el que muestro una lucha y una dicotomía entre el cielo y el infierno.

¿En qué y cómo se inspira a la hora de crear un tema?

Solo dejo ver lo que hay dentro de mí en ese momento, no me lo planteo otra forma.

¿Qué pondrán ver, sin desvelar mucho, los espectadores?

Podrán ser partícipes de esa historia, pasearemos por el cielo y el infierno, pero nos quedaremos finalmente en el infierno.

¿Qué cree que puede aportar para ganar el Benidorm Fest? Y para conquistar Eurovisión?

Al final ganar el Benidorm Fest y Eurovisión depende de muchos factores. Por mi parte puedo aportar la experiencia sobre el escenario y la televisión. El resto lo deben ver los espectadores que son los que deciden.

Es uno de los rostros más conocidos de los 18 seleccionados, ¿Cree que esto puede jugar a su favor o en su contra?

No me lo he planteado la verdad, pero supongo que tener tablas y controlar todo lo relacionado con el escenario es positivo.

Soy muy exigente con el trabajo que hago y busco el mejor resultado

¿Siente la presión? ¿Cómo la sobrelleva?

Siento mucha presión, pero sobre todo la que yo mismo me auto-impongo. Soy muy exigente con el trabajo que hago y busco el mejor resultado. Lo sobrellevo bien, con mucho trabajo para obtener resultados. No hay otra fórmula.

¿Qué aprendió en 2018 cuando estaba entre los candidatos a ir a Eurovisión que pueda aplicar ahora?

Es completamente diferente, en aquel momento iba con un tema impersonal, compuesta por otras personas y sin poder opinar en nada. Por lo que aquello no cuenta mucho (risas).

Hace años afirmaba que no estaba pensando ir de candidato a Eurovisión, ¿Qué ha pasado para ese cambio de idea?

Ir a Eurovisión siempre fue un sueño, pero a veces necesitamos aparcarlos para hacer otras cosas que necesitamos realizar. Eso fue lo paso. Ahora siento que estoy en mi momento para retomarlo.

Chanel fue el año pasado objeto de mucho odio en las redes y usted también lo ha sido. ¿Cómo lidia con eso?

Hago un esfuerzo por no leer nada y centrarme en el trabajo que es lo verdaderamente importante.

¿Qué supondría para ser el elegido para representar a España en Eurovisión 2023?

Un sueño. Sería el momento para trabajar como nunca en mi vida e ir a por todas a Liverpool.

No me quiero adelantar a ningún acontecimiento, las cosas van poco a poco

De ganar el micrófono de cristal, ¿a quién le dedicaría la victoria? ¿Por qué?

No me quiero adelantar a ningún acontecimiento, las cosas van poco a poco. Ahora vamos a por el Benidorm Fest a ver que ocurre. Igualmente, todo mi trabajo siempre lo dedico a una persona. En caso de ganar ya contaré a quién.

Se que es eurofan, si tuviese que elegir un tema de los que han ido representando a España ¿Cuál sería? ¿Por qué?.

Vuelve conmigo de Anabel Conde. Esa canción me hipnotiza.

Y de todos los temas que han ganado en el Festival, ¿Cuál ha sido el qué más te ha marcado y por qué?

Euphoria marcó mucho en míi porque era un momento en el que trabajaba en discotecas y ver cómo triunfaba una canción con ese estribillo electrónico, me emocionaba y me hacia creer mucho más en la música que me gustaba hacer.