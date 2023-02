'Yo, compositora': un viaje teatral por la música hecha por mujeres

Clara es una compositora que está algo confundida: vuelve al conservatorio en el que estudió a por algo que dejó olvidado y en lugar de dar con un pequeño almacén, se encuentra de repente ante un público de niños y niñas al que decide hablar sobre cómo desarrolla su trabajo de creadora. Se da cuenta de que no puede hacerlo sin mencionar antes a aquellas que le precedieron, a las mujeres compositoras cuyos nombres han permanecido en las sombras de la historia.

Clara es el personaje de Yo, compositora, un espectáculo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en el que el teatro y la música se entrelazan para dar lugar a un mapa sonoro con el que los niños de entre 8 y 12 años podrán viajar en el tiempo y conocer a destacadas compositoras de cada época.

Después de realizar cuatro pases entre ayer y hoy para 26 colegios de Gran Canaria, este sábado 4 de febrero el público que así lo desee se podrá acercar a la Sala Gabriel Rodó para disfrutar de este espectáculo didáctico que la OFGC ha preparado con motivo del trigésimo aniversario de sus conciertos escolares. La orquesta grancanaria se pone a las órdenes de la batuta de la directora murciana Isabel Rubio y contará también sobre el escenario con la actuación de Lola Cordero que hace de Clara en esta obra dirigida y guionizada por Gemma Quintana.

Para Quintana, este podría ser el primero de muchos conciertos en torno a la labor de las mujeres compositoras, tanto aquellas que guardaron sus obras en un cajón y que no salieron del ámbito familiar como aquellas contemporáneas que también están todavía por conocer. «Iríamos saldando una deuda importante con esas creadoras», apunta la directora y guionista de Yo, compositora.

Entre los nombres a los que se hará alusión durante el montaje, se encuentran, en orden histórico, nombres como Maria Marherita Grimani, Marianne von Martínez, Fanny Mendelssohn, Cecile Chaminade y el de la grancanaria Celia Rivero. Grimani es una compositora italiana nacida en 1680 que compuso principalmente música para la escena, para óperas y oratorios. Fue la primera mujer en estrenar una ópera en el teatro de Viena.

La pequeña española

Por su parte, Marianne von Martínez, conocida como «la pequeña española», nacida en Viena en 1744 y educada por Haydn, realizó múltiples sinfonías, conciertos, oberturas, sonatas, música religiosa y oratorios. Fanny Mendelssohn, muchas veces escondida tras el nombre de su hermano, Félix Mendelssohn, nació en Hamburgo en 1805 y, a pesar de su talento, solo pudo tocar una vez en público en el año 1838. Más adelante, Cecile Chaminade, nacida en París en 1857, compondrá más de 400 piezas y será de las pocas compositoras capaz de ganarse la vida con la publicación de sus obras.

Este es el viaje teatral y musical que realiza el espectáculo Yo, compositora, que a través de las piezas de las mencionadas autoras —Maria Marherita Grimani con Sinfonía del pallade a marte; Marianne von Martínez con Sinfonía en Do mayor; Fanny Mendelssohn con Obertura en Do mayor y Cecile Chaminade con Callirhoë Suite op. 37 (Preludio)— llega hasta la época contemporánea con la A Diamon´s Roots de la joven compositora grancanaria Celia Rivero, nacida en 1995. Rivero compuso esta pieza como trabajo final de su máster en el Berklee College of Music para un vídeo de paisajes de Gran Canaria, una composición que remite a los sonidos canarios más ancestrales.

«Poder escuchar estas piezas, que no son excesivamente largas, que son animadas, que tienen un espíritu en algunos casos muy festivos, la música de Grimaldi tiene todos esos sonidos de la música antigua... Es una oportunidad para acceder a la música entendida como patrimonio musical. Probablemente los niños salgan del concierto sabiendo más de Fanny Mendelssohn que del propio Félix. También interesante para los mayores, aunque es verdad que hemos escrito un guion pensando en esas edades», explica Quintana.

Referentes

En Yo, compositora hay referentes femeninos por partida triple: las músicas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la directora Isabel Rubio y la compositora, representada desde el plano de la ficción, que es Clara. Mujeres instrumentistas, que dirigen y que componen y que dan ejemplo a las generaciones futuras. Isabel Rubio, que en sus clases de dirección era la única chica, relata con optimismo y alegría como la situación está cambiando: «Las mujeres nos hemos ido poco a poco encontrando entre nosotras. Se está notando un cambio muy muy grande», relata la directora murciana. «Hay chicas que me escriben y me dicen que soy su referente y es muy ilusionante», añade. Lo que no se nombra no existe y lo que no se ve es más difícil de imitar.