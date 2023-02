Shakira y Carlos Vives no plagiaron su canción 'La bicicleta' al músico cubano Liván Rafael Castellanos Valdés y a su cónyuge, la editora Maryla Dianik Romeu Bethencourt. Así establece una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la decisión que había tomado previamente en 2019 el titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid de no multar a los cantantes colombianos: “Las diferencias entre las notas utilizadas en ambas composiciones son evidentes y la línea melódica es notablemente diferente”, especifica de forma concluyente el fallo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La resolución desestimó la pretensión del demandante de embolsarse “no menos de siete millones y medio de euros libres de impuestos”, especifica la mencionada resolución, que permite a los cantantes y al responsable de los arreglos musicales, Andrés Eduardo Castro, que facturen con normalidad por su superéxito musical. El fallo también advierte de que la comparación que se efectuó en el juicio “no permite afirmar que en ‘La Bicicleta’ se reproduzca el reducido fragmento analizado de la canción ‘Yo te quiero tanto”.

El músico Castellanos Valdés, que hizo extensible su demanda a las compañías que editaron ‘La bicicleta’, -una canción superventas compuesta en 2006 que cuenta en estos momentos con 1.552 millones de reproducciones en Youtube-, consideraba que EMI Music, la empresa que tenía los derechos de su canción, facilitó a Sony, -que compró EMI Music-, la obra "Yo te quiero tanto", -compuesta en 1995 y editada en 1997-, a uno de los demandados para que este la copiara.

"Un reducido fragmento"

Sin embargo, los magistrados que componen la Sección 28 de la Audiencia madrileña apoyaron a Shakira y a Vives, y en su sentencia destacan que las partes de las canciones comparadas por el músico cubano, que según este demostraba el plagio, únicamente “se circunscribe a un reducido fragmento que en relación a la letra se limita a tres palabras: “Te quiero tanto".

Los jueces Ángel Galgo Peco, Gregorio Plaza González y Enrique García García resaltan que estas tres únicas palabras son en realidad “una expresión común”, que se emplea “en muchas canciones”, por lo que esta única frase “carece de originalidad”.

Con respecto a la música, la sentencia desautoriza en el mismo sentido la pretensión del músico cubano, a quien recriminan que aportara una fracción supuestamente ‘copiada’ que no era relevante. “A medida que el fragmento que se considera infractor es más reducido, las posibilidades de semejanza son mayores, pero ello daría lugar a considerar plagio multitud de obras, de manera que, en estos casos, la existencia de diferencias no insignificantes basta para excluir la infracción. Incluso pueden existir notables semejanzas en fragmentos mínimos (una palabra), sin que ello implique plagio”, completan los jueces, que avalan los informes periciales aportados por Shakira, Vives y las discográficas, que descartaban “con total rotundidad, como aprecia la sentencia recurrida, la existencia de plagio”.

"No es el estribillo"

“El fragmento de ‘La bicicleta’ usado en la comparación es muy reducido, no es el estribillo principal y solo se repite seis veces”, reiteran los magistrados, que recuerdan que un perito explicó en el juicio que la parte objeto de la demanda era de diez corcheas, “un material musical de dos compases de duración, cuyas repeticiones [...] ocupan el 32,6% de la canción y en ‘La bicicleta’ el 7,14%".

En relación a la tonalidad, todos los peritos que intervinieron en el juicio, tanto los propuestos por el músico cubano como los de los demandados, coincidieron en que se usa la misma: Do Mayor/ La Menor. “Sin embargo, los peritos de la parte actora [Liván Rafael Castellanos Valdés] omiten que es la tonalidad más común”, reprocha el tribunal.

Vallenato

Precisamente en este punto la sentencia alude a que otro de los peritos destacó que pese a que ambas obras estaban escritas con la misma armadura (Do Mayor/ La Menor), su estructura era diferente, con diferencias en cuanto a la fluidez del discurso musical, del diseño formal y de la calidad y extensión de la letra. El fallo inicial, que era categórico al considerar que no existía "de ninguna manera plagio", también había considerado probado que ambas canciones no tenían coincidencias en cuanto a ritmo, salvo las básicas de cualquier tipo de composición musical de 'vallenato'.

En el juicio, que se celebró en Madrid el 27 de marzo de 2019, Shakira y Carlos Vives aseguraron que solo conocieron la existencia de la canción del músico cubano cuando este presentó su reclamación ante la Sociedad General de Autores (SGAE), cuyo Consejo de Dirección, ante la controversia, acordó congelar el 10 de noviembre de 2016 el reparto de derechos de este superéxito musical. No consta que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de junio de 2021 pero cuyo sentido y literalidad se desconocían, haya sido recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que los cantantes colombianos tienen vía libre para volver a facturar por 'La bicicleta'.