Frases de Manolo Vieira: «Ser cómico es más un acto de generosidad que económico»

La risa ha enmudecido en Canarias con la muerte de Manolo Vieira este miércoles a los 73 años. Recopilamos frases de cuatro entrevistas realizadas en los últimos años, en los que hace repaso de su carrera, algo en lo que ha abundado en los últimos tiempos, especialmente tras la reapertura del Chistera después del parón de dos años por la pandemia y al comenzar su gira La última y nos vamos, que no ha podido culminar.

"Mientras esté vivo y tenga fuerzas haré mi propio espectáculo"

Verano de 2019

Probablemente bajo la típica panza de burro que suaviza el calor en Las Palmas de Gran Canaria, Manolo Vieira maquinaba el que iba a ser su nuevo espectáculo. En aquella entrevista el humorista ya advertía de una cosa: cuando él no estuviera quería que el Teatro Pub Chistera se mantuviera, que no pasara como con otros míticos locales de la ciudad que cerraban sus puertas con el paso del tiempo:

Asegura que no quiere que el local desaparezca. ¿Tiene el temor de que eso ocurra un día?

Sí, porque no me gustaría que a Chistera le ocurriera lo mismos que a Cuasquías o al pub La Calle. Creo que toda ciudad tiene que tener sus referentes. Es eso de que si vas a París te dicen ‘no dejes de ira a...’. O si vas a Madrid lo mismo. También quiero aprovechar el material importante que hay aquí. Hablaré con las instituciones porque en Chistera hay algunas cosas valiosas para mí y otras que tengo en casa. Mi idea es convertir el local en un sitio de encuentro, mantenerlo bien cuidado, pero mientras esté vivo y tenga fuerzas haré mi propio espectáculo. No creo en los signos del zodiaco, pero de niño me decían que los tauros nos adelantamos al tiempo. Y yo creo que en mi caso acertaron. Todavía tengo muchas ideas sobre Chistera porque tengo la suerte de que mucha gente aún no ha estado aquí. Y yo sé que muchos chicos están esperando cumplir 18 años para entrar en Chistera.

¿Y cómo distribuirá todo ese material tan importante?

Se haría un inventario porque todo tendría que estar aquí con una historia contada. También traería lo que tengo en casa. Yo no presumo de tener la Medalla de Oro de Canarias o el Can de Plata de Arte. Mi vida es muy sencilla. Y ahora salgo a la calle sin coche porque decidí no conducir para no cometer los mismos errores que veo que cometen muchos mayores al volante.

La segunda idea que comentaba es que quiere que el local que sea cobijo de humoristas.

Quiero que sea cobijo de mucha gente. Al Juevesniando vendrán muchas caras conocidas de la cultura y el humor de las islas. No sólo en esta edición, sino también en las próximos, gente como Víctor Lemes o Matías Alonso, etc. Pero, aun así, quiero dejar bien claro que esto no es una escuela de humor. Que los humoristas tienen que tener una preparación, una dicción clara, etcétera, previamente. De hecho hicimos una selección primera en la que no entró mucha gente.

«El humorista nace y luego se hace»

21 de julio de 2019

En aquella entrevista habló de muchas cosas, pero sobre todo de los humoristas, de los futuros humoristas como Kike Pérez, a quien calificó en «un loco maravilloso salido de Lanzarote» o Aarón Gómez, del que dijo que era «un artista grande, polifacético, interesantísimo y un gran ser humano». También dio de las claves para ser un buen cómico, si es que se puede o si hay que tener un don:

¿Existe una regla para lograr convertirse en un buen cómico?

Hay que leer mucho para poder hablar correctamente. A veces algunos jóvenes me dicen «quiero ser monologuista», y siempre pienso que es una palabra bastante confusa ya que el monologuista no puede estar una hora y media en un escenario. A lo máximo unos pocos minutos.

¿Le recomendaría algo a los jóvenes que quieren ser humoristas en el futuro?

Muchos chicos que viene me dicen «yo quiero ser humorista». Pero yo digo que eso es algo imposible. Porque o lo eres o no lo eres. El humorista se nace y luego se hace, porque yo creo que ser cómico es más un acto de generosidad que económico. Cuando no hay perras todos tenemos unos problemas del carajo, pero o subes con ilusión al escenario o todo se acabó. A mí me contrataban para una gala y tenía que actuar en sitios donde no me conocían y me llevaba notas a casa.

«En un ataque de risa rompió aguas»

5 de diciembre de 2019

Días previos a la Navidad de 2019. El Manolo Viera más divertido contesta con inteligencia a preguntas cortas y directas en lsa que narrava las mejores anécdotas que le habían ocurrido durante sus actuaciones en Chistera:

¿Qué opina de Papá Noel?

Me da que estuvo bebiendo: el blanco de los ojos y los cachetes irritados lo delatan.

¿Y de los Reyes Magos?

Lo tienen jodido para entrar con Vox. Contando con los pajes son seis extranjeros.

Sobre todo el que es negro.

Un negro pobre es un negro, pero un negro con pasta es transparente.

¿No le gusta la Navidad?

Me gusta por la ilusión de los niños, pero parece que todo está supeditado al dinero.

Durante una época se dijo que usted era el sustituto de Pepe Monagas.

Sí, y yo respondía: ‘Pues que no se entere Pancho Guerra’.

¿Haber nacido en La Isleta ha sido importante en su carrera?

Desde luego, por el muelle entraban todas las culturas y tendencias sexuales.

¿El término humorista es el correcto al referirse a usted?

Yo preferiría el de relator: retratamos la sociedad y que cada uno piense lo que quiera.

¿Qué ha sido lo más increíble que le ha pasado en Chistera?

Una noche entraron varios sanitarios a buscar a una mujer que estaba dando a luz.

¿Y cómo vino a verle esa señora encontrándose en ese estado?

No, por lo visto no le tocaba, pero le dio un ataque incontrolado de risa y rompió aguas.

¿ Y lo más surrealista?

Un matrimonio muy mayor tuvo un ataque de risa tan brutal que tuvo que marcharse. Mucho más tarde, cuando ya cerramos La Chistera y yo me marchaba a mi casa, vi que estaba en la cera de enfrente riéndose todavía.

¿Y lo más truculento?

Otra chica que tuvo un ataque de risa tan grande que tuvieron que llevársela en ambulancia porque se asfixiaba, salivaba, etc.

Qué horror. ¿Y después de eso no exige un seguro médico a sus espectadores a la entrada?

No, porque tengo la suerte de que cuando ocurren cosas así, en Chistera tenemos médicos, enfermeros, etc, que se ofrecen espontáneamente.

«Tengo la sensación de que voy a empezar de nuevo»

8 de mayo de 2022

Mayo del año pasado. La pandemia comienza a remitir y el humorista anuncia su regreso pese a que había pasado momentos malos por su salud. Tenía «falta de esto, de actuar», decía después de dos el local permaneciera dos años cerrados por el Covid:

¿Se encuentra ya recuperado del todo de esos problemas?

He mantenido toda la medicación que me mandaron, pero que es la típica de un tipo de mi edad: colesterol, azúcar, antiácidos porque yo sigo comiendo chorizo de Teror. El día 18 cumplo 73 años y cuando cumplí 70 me acuerdo que no fue un shock, pero sí que hubo un cambio para mí. Tomé de referencia la edad de mi padre cuando murió y lo superé. Y yo creo que eso me afectó un poco el empezar a tomar conciencia. «Cuídate Manuel», me decía. La ilusión de subir al escenario no la perdí, pero del pasado no me acuerdo, por eso tengo la sensación de que voy a empezar de nuevo con las mismas connotaciones y el mismo estilo. Yo soy fiel a ese diálogo de «chacho, ¿por qué tocas así de mal? y el otro contesta «es mi estilo». El estilo lo marcan las carencias. Cuando uno sabe hasta dónde puede llegar ahí tienes claro cuál es tu campo de acción.

¿Cómo definiría el humor?

El humor es la distorsión de la realidad, aunque yo lo reflejo bastante en la vida cotidiana, en la que procuro que todos nos veamos reflejados, el primero yo. Y yo creo que la actitud que hay que tomar ante el humor es esa, la de la naturalidad total. Pero crueldad nunca, ni estar en contra de las razas, ni homofobia, ni nada de esos.

¿Qué recuerda de sus inicios?

Cuando inauguré este local puse un cartel en la entrada que ponía ‘rogamos silencio durante el desarrollo del espectáculo’. Porque parte del público venía a verme y parte venía a ligar, a tomar copas y hablar, porque no había cultura del espectáculo, todo era sainetes en los cabarets. Allí en el cabarete El Molino Rojo pude ver a Pajares, y vi a Juanito Navarro con Lina Morgan en el Britania. En Altavista, que luego se convirtió en la iglesia coreana, pasaron, entre otros, Raphael, Alberto Cortez, Rocío Jurado, Tom Jones. Ahí iba mi primera mujer, yo no. Pero al humor sí iba.

¿Cómo surgen los temas?

El 50 % te lo tiene que dar el público porque sin ellos no existiría el tema. Pero ahora es diferente porque es como volver a abrir. Me acuerdo del primer día que abrí, hace 35 años, el 23 de noviembre de 1987, que además tenía a Marisa Naranjo de anfitriona, que presentó la sala, a mí y al público presente. Y en mi oficina yo todavía tenía escombros. Mi mujer y unas amigas limpiaron todo el cemento. Anuncié la apertura y después siguieron las obras. Fue un día en que tu sales toreando un poco el tema sin perder los papeles. Y llevo ya 41 años en la profesión de humorista, que empecé el 1 de junio del 81. Antes de eso yo ya contaba cosas entre la familia y en el colegio, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que me pagaran, que me dieran mil pesetas, tres euros actuales que se lo das a un nieto ahora y te contesta «yo con esto no voy a ningún lado».