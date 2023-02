Manolo Vieira, adiós a la mascarita más socarrona. Escribir sobre Manolo Vieira sin mencionar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es imposible. Como buen isletero disfrutó, bailó se disfrazó y vivió la vida como un carnaval. Además, tuvo el honor de pregonar en dos ocasiones las principales fiestas de la capital grancanaria dando el pistoletazo a semanas de diversión y alegría. Lo hizo en los dos escenarios posibles, en el corazón de la fiesta en el parque Santa Catalina y en la plaza de Santa Ana. «El Carnaval es como una ensalada que si no le pones cebolla se queda viuda. Me quedo con el niño que se viste furtivamente, con el mogollón, con los chiringuitos, con el amanecer. Y que con el cansando, la boca seca, hecho polvo, los ojos llenos de tierra», así respondía la víspera de su primer pregón del carnaval de la capital grancanaria. Lo asumía como un reto «siendo del barrio del que soy, de repente tengo el gusto y el placer de abrir la fiesta».

Ese año estuvo dedicado al Extremo Oriente. Fue la noche del sábado 25 de enero de 1997, sobre el majestuoso escenario creado para la ocasión por Alberto Trujillo en Santa Catalina. Con una reproducción del Taj Mahal a sus espaldas y con la Muralla China y varias pagodas de fondo. Apareció disfrazado de romano- alegoría de la fiesta del año anterior- y desplazándose en cuadriga en una broma que dio paso al desfile de candidatas a reina.

Disfrazado de emperador

Tras esto volvió al escenario ya disfrazado de emperador asiático, acorde con la alegoría de las fiestas de ese año, el humorista comenzó su pregón recordando las historias y vivencias de los viejos carnavales, los de su barrio de La Isleta. «Más que un Carnaval de calle, era de acera, porque mi madre no me dejaba cruzar a la de enfrente... Cosa que hoy le agradezco mucho», recogieron las crónicas de la época. Hablo del mestizaje, de la variedad de razas de la ciudad «desde siempre tanto ver a chinos, coreanos, japoneses, hindúes, marroquíes... que cuando no se encontraba con un canario hasta le daba un abrazo» disparando las carcajadas.

«Prometo que este año vamos a tener Circunvalación», prosiguió antes de aclarar que «si somos capaces de hacer la Muralla China, ¿no vamos a poder terminar un cacho carretera?».

Ejerciendo de emperador de la fiesta también prometió «a los noctámbulos que la noche durará 23 horas, y el día sólo una... ¡para la siestita! Y no quiero señalar», momento en el que señaló con el pulgar a la corte municipal que tenía a su espalda encabezada por el alcalde de entonces José Manuel Soria. Fue una fiesta de mogollones, chiringuitos y, sobre todo, el año de la reunificación del Carnaval en Santa Catalina en el que las murgas y comparsas abandonaron el Estadio Insular por el parque Santa Catalina.

Gala de la Reina

En 2011 se volvió a subir al escenario de Santa Catalina para presentar la gala de elección de la Reina del carnaval con la alegoría Mar y culturas. Lo hizo acompañado de Eloísa González. Fue la noche del 25 de febrero. Tendrían que pasar 22 años para volver a disfrutar de Manolo Vieira como pregonero de las fiestas.

Fue el viernes 15 de febrero de 2019 y desde las Casas Consistoriales donde daría el pistoletazo de salida a la edición dedicada a Una noche en Río. Con este segundo pregón entró más aún en la historia imborrable de la fiesta al ser el primer en repetir como pregón desde 1982, con permiso del exalcalde de la capital grancanaria Juan Rodríguez Doreste. Para esta ocasión la nota musical corrió a cargo de La chirimurga del Timple. Con ellos se atrevió a cantar el estribillo de un cuplé. De aquella noche también se llevó una canción propia para él.

Además, evocó el pasado como solo él sabía hacer, en un pregón emotivo, socarrón y divertido. Recordó a grandes figuras de la fiesta como Manolo García, Pedro Daktari, la comparsa Los Caribes o la murga Los hijos de Caín.

Homenaje carnavalero

El próximo viernes 24 de febrero el parque Santa Catalina, al que arrancó miles de carcajadas en aquella noche del 25 de enero de 1997, le rendirá homenaje durante la gala de elección de la Reina del Carnaval. «Será muy emotivo y cuenta con la autorización de su mujer e hijas», afirmó ayer Inmaculada Medina, concejala de Carnaval. «Como se merecer por ser carnavalero y por el legado que nos deja», añadió. La tristeza y la desolación marcaron también ayer a las mascaritas a las que tanto animó a disfrutar y a vivir intensamente el carnaval. Como decía la gran Celia Cruz ‘la vida es un carnaval’ y este irá por ti, maestro.