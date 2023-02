Por qué 'Los Fabelman' podría haberse titulado 'Los Spielberg': la intimidad familiar al desnudo

Leah (de soltera Posner) era concertista de piano y restauradora. Arnold Meyer Spielberg, su marido, procedía de una familia judía de nacionalidad ucraniana. Era astrónomo aficionado y trabajaba como ingeniero eléctrico en General Electric Company, la multinacional fundada en 1892 dedicada a la generación y transmisión de electricidad, bombillas, motores, trenes y aviación. Según se cuenta en ‘Los Fabelman’, que muy bien podría haberse titulado ‘Los Spielberg’, Arnold era un pequeño genio que estableció algunas bases para los componentes de las primeras computadoras en la década de los 50, llegando después a tener un puesto de importancia en la empresa IBM, el gran gigante de la informática. Arnold y Leah se llaman en el filme Burt y Mitzi, mientras que su hijo Steven recibe en la ficción el nombre de Sammy.

El divorcio de sus padres cuando Spielberg tenía 19 años fue un golpe durísimo para el entonces incipiente cineasta que buscaba su lugar en el mundo. No es de extrañar que una parte importante de su filmografía gire alrededor del núcleo familiar, su disolución o reconstrucción, sea en clave dramática, de ciencia ficción ‘light’ (‘E.T. el extraterrestre’) o incluso terrorífica (su guion para ‘Poltergeist’, por ejemplo). La idea de comunidad armoniosa no solo la ha concentrado en la familia, sino que también lo ha hecho con el grupo de amigos-cineastas que empezaron a rodar a finales de los 60. Las relaciones entre los chicos protagonistas de ‘Los goonies’, filme que Spielberg produjo a partir de un argumento original suyo, están inspiradas en el clan que formaron Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Paul Schrader y Brian De Palma en los primeros años del Nuevo Hollywood. ‘Los Fabelman’ explica por qué la familia se desplazó de Nueva Jersey a Phoenix, en Arizona, para instalarse tiempo después en California: el trabajo de Arnold motivó el movimiento constante, y si bien cada nuevo trabajo era más importante y mejor retribuido, esta especie de diáspora afectó a Spielberg, a sus hermanas y, sobre todo, a su madre. En la película, que evoca episodios de la infancia, juventud, primeros e imaginativos rodajes amateur, escorzos amorosos y tiempos escolares de Spielberg, las figuras materna y paterna están un tanto novelizadas; la realidad fue algo distinta. La tolerancia de su madre sigue presente en ‘Los Fabelman’, no así las relaciones mucho más tirantes con su padre. En el filme, interpretado por Paul Dano, el padre es rígido pero comprensivo. Le regaña por como trata el ferrocarril de juguete que le compran, pero se emociona con sus películas. Al final, tras el divorcio, padre e hijo viven juntos en Los Ángeles. El carácter artístico y libre de su madre está expresado en ‘Los Fabelman’ a partir de una preciosa idea, quizá real, quizá inventada. El pequeño Sammy pide de regalo un ferrocarril eléctrico de juguete porque ha quedado muy impresionada con la escena del choque de trenes de ‘El mayor espectáculo del mundo’, a cuyo estreno en 1952 acude con sus padres. Lo que hace al jugar es reproducir el accidente, por lo que su padre le regaña. Entonces la madre, de escondidas, le dice que repita el choque de trenes y lo filma con una cámara de Super 8. De este modo podrá verlo siempre que quiera, no estropeará más el juguete y le ayudará a superar el miedo que la secuencia en cuestión le ha producido. Michelle Williams ha recreado bajo la batuta de Spielberg ese carácter soñador, fascinante, algo quebrado, de la madre del director, alejándose del cliché de ‘la artista excéntrica’ y añadiendo el enamoramiento de otro hombre, Bennie Loewy (en realidad Bernie Adler), interpretado por Seth Rogen. En una nueva idea también muy bonita, el joven Sammy descubre esta ‘infidelidad’ al revelar las películas domésticas en las que aparece toda la familia. Leah le dejaba quedar en casa para que pudiera montar sus filmes, alegando un catarro u otra leve enfermedad para no ir a clase. Spielberg nunca tuvo buenas notas en la escuela e instituto, razón por la que después le costó horrores entrar en una universidad para estudiar cine. En los despachos de la Universidad del Sur de California (USC) –en la que se graduó George Lucas– y los de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) –en la que lo hizo Coppola–, no les debió hacer mucha gracia que años después de no aceptar como alumno a Spielberg, este rompieras récords de taquilla con ‘Tiburón’, ‘En busca del arca perdida’ o ‘Parque Jurásico’. Arnold Spielberg, nacido en 1917, murió a los 103 años. Leah había nacido en 1920 y falleció en 2017, a los 97. Se casaron en 1945 y se separaron en 1966. Spielberg estuvo 15 años sin relacionarse con su padre, aunque al final de la vida de este se reconciliaron. Siempre creyó que su padre había abandonado a su madre sin saber nada de la relación de esta con Bernie, el mejor amigo de Arnold. En ‘Los Fabelman’, esta situación se explica de forma distinta. La pareja tuvo tres hijas más, Anne, Nancy y Sue, llamadas Reggie, Natalie y Lisa en la película.