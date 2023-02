Ninf.A y psicocanarias

Ninf.A no aparece, no la descubrimos. Ninf.A irrumpe. ¿Pero qué es Ninf.A? Pues casi todo lo que puede ser hoy una artista, un motor de creatividad inclasificable. Nace como Adri Padrón Ortega (2001) Las Palmas de Gran Canaria. Su identidad de Ninf.A llega en 2020, pero matiza: «Ninf.A no creo que surja, siempre estuvo ahí, tal vez en un subconsciente, pero siempre me ha acompañado, ha crecido conmigo y engloba todo lo que deseo para el mundo».

Es imposible catalogar a Ninf.A solo dentro del baile, la moda o la interpretación, que a todo esto y más se dedica. Prefiere aplicar la vista de pájaro. «Me encanta que hayas dicho que no me importa definirme, se trata principalmente de eso, de entender que una etiqueta no va a definir la persona/ artista que soy, me identifico completamente bajo el papel de artista y no me limito nunca».

Centrémonos en la música. Ninf.A ya trabajaba en sus temas hasta que se encontró con el productor tinerfeño Sam AM en una fiesta donde el pinchaba y ella hacía voguing. Desde entonces, trabajan juntos según los códigos actuales. No hay elepés sino temas sueltos que van surgiendo según el momento, mixtapes y EP como mucho. Hay colaboraciones concretas que muestran una reflexión sobre el concepto de canariedad que descubre nuevos matices. Mestura, proyecto del Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria, quería tomar la raíz canaria y darle un meneíto con creadores actuales. En él, Ninf.A no solo entrega un intenso Vacaguaré que empieza en ritmo de tres y acaba abandonado al bombo, sino que plantea una reflexión que quiebra espíritus: «Tenemos que ser nosotros los propulsores de unas raíces que nos quieren imponer». Le pido que desarrolle esa apabullante idea: «Dentro de mi propia identidad como individua necesito entender de dónde venía para continuar hacia el futuro. Si a esto le sumas la pérdida de una cultura en medio de la historia, quedan lagunas. Por eso muchas personas no sienten conexión con ese pasado que algún día pisó nuestro suelo». Ahí es donde entra la cultura canaria actual. «Tenemos la oportunidad de reescribir esas lagunas, así que ya no se trata de conformarnos con la historia que dicen que somos, sino de la historia que nunca tuvo la oportunidad de ser contada».

Conecta eso con uno de los temas más celebrados de Ninf.A: Psikokanary.

¿Qué es eso de psicocanario?

Pues justo nace como acción protesta a unas raíces impuestas. Es una emoción, identidad energética o expresión que me ayuda a crear esa revolución física y sonora, sirve como punto para plantar el cambio. Ser psikocanary significa que eres más de lo que dicen ser y que tú historia la cuentas tú. El poder canario ya no es solo terrenal sino psíquico. Una canarias diferente, un mundo distinto de la mano de Ninf.A.