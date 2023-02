«Scarlett O’Hara no era una belleza, pero los hombres casi nunca se daban cuenta cuando su atractivo los seducía tanto como a los gemelos Tarleton». Así arranca uno de los libros más populares de todos tiempos y que daría lugar a una de las películas más vistas y comentadas: Lo que el viento se llevó. Aquella «luminosa tarde de abril de 1861» colocaba en escena a un personaje femenino llamado a convertirse en icono de palabras e imágenes. Convocada a revisión por los guardianes de lo políticamente correcto, la cinta producida por David O’Selznick, cuya banda sonora (Max Steiner) forma parte de la discoteca emocional de muchas generaciones, ha sido acusada de ser poco beligerante con el esclavismo y el racismo, rechazo que salpica de forma injusta a la obra literaria de Margaret Mitchell, fallecida a los 48 años tras ser atropellada.

Gone with the Wind, además de ser uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos desde su primera edición en 1936, obtuvo un notable prestigio, como demuestra el premio Pulitzer que recibió en 1937 o la admiración que despertó en colegas escritores (André Gide, entre otros). La caudalosa obra, leída sin prejuicios y situándose en la época en la que fue escrita, ofrece un estilo elegante y detallista, de convincentes diálogos y con un esmerado trabajo de creación de personajes.

Tara vuelve a abrir sus puertas ahora con una fastuosa edición de Reino de Cordelia que ofrece 816 páginas con una nueva traducción (Susana Carral) y unas bellísimas ilustraciones de Fernando Vicente que recuperan el espíritu visual de la película (nadie puede imaginar a una Scarlett que no sea Vivien Leigh como dama sureña voluble y caprichosa ni a un carismático contrabandista Butler que no sea Clark Gable).

Fernando Vicente explica cómo se planteó su trabajo de ilustración: «Realmente, el problema de un libro tan extenso, son 1.000 páginas en el original, es cuántas ilustraciones vas a hacer en el tiempo que tienes para que el libro se pueda considerar suficientemente ilustrado, en este caso hay más de 60».

La película fue un importante punto de partida: «La primera decisión que tuve que tomar fue el rostro de los protagonistas de la novela, generalmente me invento a los personajes, para no caer en copiar una película, mi Madame Bovary, Drácula, Frankenstein e incluso Alicia no están basados en las películas. Pero en este caso me pareció un error sustraerme al aspecto de los actores de la película que tanto peso tienen en el imaginario colectivo y creo que acerté, pues al leer el libro les pones cara, y hasta la voz, en realidad del doblador. No puedes inventarte un Rhett Butler mejor que Clark Gable ni una Scarlett mejor que Vivien Leigh. Tomada esta decisión me ayudó mucho, pues existe mucha documentación sobre la película».

Con tanta abundancia de momentos cumbre, el criterio de selección se antoja complicado: «Cuando ilustro un libro procuro que las ilustraciones tengan un ritmo dentro del mismo, que no estén demasiado espaciadas ni demasiado juntas; a partir de ahí se hace más fácil decidir si un capítulo lleva una o dos, o si es sencilla o doble. Es en la lectura del libro cuando hay imágenes que te vienen a la cabeza y que voy apuntando».

Vicente afirma que esta nueva edición derriba la leyenda negra de racismo que pesa sobre él: «Yo creo que sí, de hecho, habla del trato a los negros como debía de ser en realidad aunque algo edulcorado. Pero, por ejemplo, hay una escena en la película en la que los protagonistas masculinos han estado por la noche en una reunión política y en la novela vemos que realmente a lo que han ido es a linchar a un negro y que pertenecen al Clan, el Ku Klux Klan del que se habla abiertamente en la novela».

Salta a la vista que la película de la Metro dejó fuera muchas cuestiones capitales de la novela. El romántico Sur que simboliza en el cine Leslie Howard (Ashley Wilkes) está lejos del Reino del Algodón que describe Mitchell, un mundo esclavista que da la espalda a la industrialización y se niega a abandonar el Antiguo Régimen y quedarse sin los privilegios autárquicos que el Norte quiere eliminar.

Recordemos: la película limitó el alcance sociológico, psicológico e histórico del libro para reducirlo a un contundente y excesivo melodrama construido por su megalómano productor a partir de momentazos («Juro por Dios que nunca volveré a pasar hambre»), apartando las hechuras de novela coral para dar todo el protagonismo al envoltorio de lujo y el caramelo romántico.

Llega el empujón, la crisis total, el hundimiento de un mundo «feliz». La sociedad sufre una transformación radical y los que mandaban se quedan sin su poder económico, sin su influencia social, sin la soga esclavista. «Son como peces fuera del agua», en palabras de Rhett Butler, o gatos con alas. «Los educaron para ser determinadas personas, para hacer ciertas cosas, para ocupar unos huecos establecidos. Esas personas, cosas y huecos desaparecieron para siempre cuando el general Lee llegó a Appomattox». Mitchell relata esa fractura y ese derrumbe desde un punto de vista insólito: una hermosa y superficial joven de la alta sociedad sureña, alejada por completo de la realidad que hierve a su alrededor, fascinada por la vistosidad de los uniformes sudistas y sintiéndose dichosa por la atracción que despierta entre los hombres.

El empeño de Mitchell por no presentar buenos ni malos integrales explica por qué Scarlett es más corta de miras que un ejemplo de perversidad, y Butler, un descreído de manual que se aleja del honor como justificante del horror, tampoco es un santo, sino un hombre de fortuna que se aprovecha del esplendor y también de las ruinas. Se reprocha a Mitchell que los esclavos son seres infantiles que no quieren ser libres o, aún peor, unos egoístas en busca de la poca fortuna de sus antiguos amos. Como apunta el editor Jesús Egido, «ni todos están descritos con esos mismos patrones ni ella pretendía adaptar la realidad social de los negros en la época en que se desarrolla la acción a los deseos o intereses de la sociedad actual, radicalmente opuesta al racismo y la desigualdad».

Respecto al supuesto machismo de la novela, recordemos un detalle. Scarlett aprende una «idea revolucionaria» para la época: que «una mujer puede llevar los negocios tan bien o mejor que un hombre».