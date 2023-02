Escribir desde el cuerpo: un taller de poesía en Cero Fanzine

«Cero Fanzine es un lugar muy especial que todavía no tengo el placer de conocer», dice a través de la pantalla Ania Otaola. Esta periodista y gestora cultural originaria del País Vasco, aterriza esta semana en Gran Canaria para acercarse a este espacio —que abría hace un mes en El Sebadal— con una propuesta de taller poético que pone al cuerpo de la mujer en el centro. «El tema de los fanzines es una cosa bastante periférica y aunque no está en el mismo lugar que la poesía porque tiene un discurso y un lenguaje distintos, ambos son periféricos y eso de algún modo me une al sitio».

Después de tres años ahondando en el ámbito de la escritura, la poesía y el cuerpo, su taller ha cruzado el charco a México, ha estado en Madrid y el próximo jueves 16 de febrero llega a la capital grancanaria. Un taller que, como la propia organizadora explica, está «dirigido a mujeres con curiosidad de indagar en la poesía y la literatura desde un lugar cercano, de piel y hueso». Para Ania Otaola es importante acercarse a la disciplina poética «desde otro lugar», buscando «poner en el cuerpo el foco de creación». En lugar de mirar hacia fuera, de centrarse en los grandes temas de la humanidad, la periodista y gestora cultural busca una mirada más hacia el interior, conectar con experiencias comunes y colectivas a través de la propia intimidad, a través de la carátula que nos envuelve y que cambia de forma constante, no solo con el paso de los años, sino dependiendo de los ojos que la miren. «Creo que el cuerpo aguarda todo, yo ahora me muevo de la Península a la Isla, mi cuerpo se desplaza, tiene una identidad, una política, una forma de hablar, una expresión», puntualiza. A pesar de haber llevado el taller a diferentes lugares del globo, Otaola recalca las similitudes que encuentra entre su público, experiencias que conectan a las mujeres de los distintos continentes sin importar el origen. «Hay una necesidad de expresarnos y romper a través de la palabra y la escritura una identidad fija. Noto puntos en común, hay una sintonía brutal entre todas las mujeres», declara. «Obviamente hay una parte personal de cada una, que cada cual puede compartir si quiere, en la medida en la que le apetezca y se sienta cómoda, pero también hay una parte colectiva que nos resuena a todas». Autoras y amigas Para conseguir el objetivo del taller, Ania se acompaña de otras autoras, mujeres poetas que no están presentes de forma física pero cuyas voces resuenan en su cabeza y traslada a las asistentes. Las describe como «amigas», compañeras de viaje a las que puede conocer a través de sus obras, como Gloria Fuertes. «Es una autora muy conocida y muy mal leída desde mi punto de vista. Es la autora de los niños por antonomasia pero creo que hay una parte de su obra que es preciso recuperar. También fue una autora de lo social, de lo político, del cuerpo, de la identidad. No solo fue la autora de los niños, fue mucho más». Además de Fuertes, estarán presentes nombres como Luna de Miguel, Susan Thenon, Sharon Olds, Carmen Conde, Anne Sexton, Gloria Anzaldúa, Pita Amor, Piedad Bonet, María Emilia Cornejo y Berta García Faet. Por otro lado, en honor a la tierra que la acoge para este taller, la periodista y gestora cultural recurrirá también a la voz de Josefina de la Torre. «Vienen muchas autoras conmigo, las convocamos, las invitamos a la fiesta de la poesía». Otaola se adapta, al igual que de alguna forma lo hace su cuerpo al desplazarse, a la ubicación y al enclave de este encuentro poético: «Siempre me gusta, según el paisaje y la tierra y en la que imparto el taller, hablar de unas circunstancias políticas y corporales concretas. En México hemos hablado mucho del lenguaje, de la migración. Yo creo que en Canarias se puede hablar también del lenguaje y de la insularidad. Me gusta debatir las diferentes realidades corporales que sufre cada cuerpo según el lugar en el que estemos», puntualiza. El mensaje que quiere transmitir con este modus operandi es que no hay una corporalidad fija: cuando nos movemos, nuestra identidad cambia. El taller, que tiene un precio de 15 euros y se puede pagar a través de Bizum, tendrá lugar en la Calle Sucre, 13 a las 19.00 horas. View this post on Instagram A post shared by Cerofanzine (@cerofanzine)