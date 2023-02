De bien nacido es ser Kike Pérez

Una vez más, el humorista Kike Pérez superó anoche con nota en el Gran Canaria Arena de la capital grancanaria, ante más de 4.000 espectadores, las expectativas de su incondicional público que con el espectáculo ¿Es la mili? inundó de carcajadas las instalaciones de Siete Palmas, un montaje de casi dos horas de duración donde hubo un sentido homenaje a Manolo Vieira.

«Mi gran referente en el humor lo he tenido en casa», reconocía Pérez sobre el cómico grancanario recientemente fallecido. «He visto a mi padre ser fan suyo, luego lo fui yo y más tarde sería Manolo quién me diera una oportunidad» sobre los escenarios. «Con el paso de los años», prosigue, «tuve la suerte de considerarlo compañero y después se convirtió en un amigo, en un tío, en un jefe... Él nos enseñó el camino» a la nueva generación de humoristas canarios, dice, «que no tuvimos que buscar fuera de las Islas para tener un referente de primer nivel nacional».

Con ese sentimiento a flor de piel, anoche no resultó extraño que las lágrimas de carcajadas del público, provocadas por los chistes y bromas de Kike Pérez, se mezclaran con las derramadas desde la emoción tanto por el cómico como por los espectadores, una masa de hombres y mujeres de distintas generaciones que ayer en el Gran Canaria Arena no ocultaban la tristeza que les ha ocasionado la muerte de Manolo.

Risas para ahogar las penas

Que no hay mejor bálsamo que la risa para superar la pena quedó claro este domingo en el transcurso del espectáculo ¿Es la mili?, donde Kike Pérez contó con la participación del grupo Siroko y la actuación del también humorista canario Saúl Romero.

Así, a eso de las cinco de la tarde se abrían ayer las puertas del Gran Canaria Arena donde el personal de El Mono Producciones, empresa dirigida por Javier Pestana que se ha encargado de organizar este show, comenzaron a atender y recibir de manera ordenada a los y las espectadoras llegadas al recinto de Siete Palmas.

Entre aplausos, poco después de las ocho de la tarde arrancaba ¿Es la mili? con un Kike Pérez pletórico y entregado que desde el primero hasta el último minuto, ya sobre las diez de la noche, supo mantener siempre el ritmo echando mano de sus destornillantes chistes e historias, muchas de ellas basadas en las vivencias personales de este humorista, nacido en la isla de Lanzarote, que, entre otros asuntos, en sus actuaciones no duda en reírse de si mismo para arrancarle sonoras carcajadas al público.

Bregado también en redes sociales, donde Pérez cuenta con miles de seguidores, anoche, nada más concluir ¿Es la mili?, sus followers destacaban la calidad de su «divertidísimo» show. «Gracias por hacernos pasar un rato inolvidable», escribía en Twitter un espectador. «Manolo Vieira habría estado orgulloso», añadía otra.