Un drama de amor, pasión, venganza y culpa ambientado en la Rusia zarista de finales del siglo XIX es el que inaugura el próximo 21 de febrero la 56ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Fedora, una ópera de tres actos con música de Umberto Giordano y libreto de Arturo Colautti (basado en un drama con el mismo nombre de Victorien Sardou), llega por primera vez a Canarias bajo la dirección musical del maestro Francesco Ivan Ciampa y con la dirección de escena de Daniele Piscopo.

Ambientada en San Petersburgo, París y Suiza, Fedora es una historia que gira en torno al asesinato del conde Vladimiro Adrejevich y la que iba a ser su futura novia, la princesa viuda Fedora Romazoff. Loris Ipanov, asesino de Vladimiro y posterior amante de Fedora, es otro de los protagonistas de esta dramática trama, personaje que fue interpretado por primera vez por uno de los más grandes tenores de la historia: el italiano Enrico Caruso. En él dice haberse inspirado para su personaje el tenor Jonathan Tetelman, que se transformará en Loris Ipanov sobre las tablas del Pérez Galdós. «Es una obra maestra maravillosa, es una ópera corta pero que tiene intensidad desde las primeras notas», puntualiza el tenor.

Otra de las extraordinarias voces con la que cuenta esta representación es la de la soprano Saioa Hernández, una de las artistas más buscadas del momento e invitada habitual en las casas de ópera más importantes del mundo, como la Ópera de Viena, el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera de Berlín o el Teatro Real de Madrid. No es la primera vez que Hernández pisa Gran Canaria pero sí es la primera vez que se sube al escenario del teatro capitalino como Fedora. «Ya tuve la fortuna de cantar 'Il trovatore' aquí en pandemia. Aquí nos sentimos en familia, me gusta cantar estos roles tan poco representados», cuenta la soprano.

Hernández también hacía alusión a su pasión por la ópera verista: «Sigo cantando bel canto pero siempre hay algo que me llama a hacer estos roles veristas: me gusta el teatro, me gusta cantar desde la verdad. Estos roles son los roles que más me gusta representar», explicaba la soprano que también ha explicado que se ha dejado inspirar por todas las divas que han interpretado a Fedora para encontrar la que se adhiere más a ella, para encontrar su propia forma de interpretar al personaje. «Me gusta ir en blanco a los ensayos y dejarme inspirar por el maestro, por el director de escena», ha aclarado.

Un elenco de alto nivel

Además de Saioa Hernández y de Jonathan Tetelman, estaban presentes durante la presentación de esta ópera que abre la temporada el presidente de Amigos Canarios de la Ópera (ACO), Óscar Muñoz junto a su director general y artístico, Ulises Jaén, el director general de la Fundación Auditorio Teatro, Tilman Kuttenkeuler, la soprano Carolina López Moreno (en el rol de Olga Sukarev), el barítono Alfredo Daza (en el rol de De Siriex), el director musical de Fedora, Francesco Ivan Ciampa, y su director de escena, Daniele Piscopo.

Preparar esta ópera, al igual que gratificante, ha sido todo un desafío. Así lo indicaba la soprano Carolina López Moreno, ya que para ella, el papel de Olga, que es en sus palabras «la loca de esta ópera», se aleja de sus habituales roles. «Olga es un rol más ligero y yo vengo de un repertorio más lírico. Tenía miedo de no poder interpretarla con mi voz, con mi carácter». Por su parte, Saioa Hernández hacía alusión a la dificultad para «controlar el centro de la voz» y de «estar concentrada para no dejarte llevar solamente por la emoción».

Como evidencia el resultado final, estos desafíos han sido superados con creces. «Esta es una ópera que se hace muy rara vez, que no se suele poner en el repertorio. Ha sido muy fácil trabajar esta Fedora gracias a este grupo fabuloso», indicaba Piscopo. En la misma línea, el maestro Ciampa apuntaba a lo extraordinario y excepcional del elenco y del propio espectáculo, destacando que ya «no es necesario coger un avión a Milán o a Nueva York para escuchar esta ópera».

«El público tiene que acercarse a oír Fedora», indicaba a modo de colofón Ulises Jaén.