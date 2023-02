«El público va a descubrir en este documental la cara ‘b’ de Labordeta»

¿Cuándo surge la idea de realizar un documental íntimo sobre la figura de su padre?

El planteamiento del documental surge de un momento muy especial, muy concreto, que es cuando mi padre fallece y ponen su féretro en las cortes de Aragón. Ese día pasaron a despedir a mi padre 50 mil personas. Y, de repente, esa gente, lloraba casi más que su familia. También es verdad que nosotras ya casi no teníamos lágrimas porque llevábamos cuatro años de enfermedad. Y te dabas cuenta de que la gente estaba diciendo adiós a un pariente, a un amigo o a un hermano. Yo siempre he compartido a mi padre de una manera u otra porque mi padre es famoso, y en Zaragoza era imposible salir a la calle sin que lo pararan mil veces. Pero siempre nos habíamos guardado una parte para nosotros. Y aquel día yo me di cuenta de que esa gente se merecía que yo les entregara ya a mi padre, a la persona que yo más íntimamente conocía, y ahí es cuando surge la idea del documental.

¿Cuál fue su planteamiento con todo el material que tenía?

Yo me dedico, desde toda la vida, al mundo de la televisión, a hacer documentales, y me planteé hacer un homenaje a mi padre y a toda esa gente que fueron a despedirlo en forma de documental. No quiero contar cómo empieza ni cómo acaba, porque no quiero hacer spoiler, pero ese punto tiene mucha importancia. Porque es a partir de ahí cuando contamos la historia de mi padre, pero desde un punto de vista muy, muy personal. Cuando empezamos a grabar ya sabíamos que la visión del documental iba a ser muy diferentes a la de todos los documentales que se habían grabado hasta entonces de Labordeta. Porque, además, si no hubiera sido así no lo hubiéramos hecho. La familia, para hacer uno más, no se hubiera embarcado en esta historia y yo no lo habría dirigido. Me planteo que sea absolutamente personal. Que descubramos la cara b de Labordeta. Que, por un lado, aparezca el Labordeta más conocido, con su canto a la libertad, sus políticas, sus viajes por España con Un país en la mochila, su poesía, y todo lo que ya conocemos. Pero, además, yo quiero que se conozca también al Labordeta más personal, más dubitativo, más frágil, y eso lo hacemos a través de la persona que mejor lo conoce que es mi madre Juana de Grandes. Yo siempre tuve claro que la columna vertebral de ese documental iba a ser la figura de mi madre.

Ha logrado alzarse con dos premios tan importantes como el Forqué y el Goya. ¿Cómo cree que esto va a afectarle?

Yo espero que ayuden para su promoción porque, cuatro meses después, se está viendo aún en cine, y eso muy complicado en un documental, que están dos semanas y los quitan. Tras Las Palmas nos vamos a Albacete y luego a Valladolid. No paramos, pero yo espero de premios tan increíble como un Forqué al mejor documental y un Goya a la mejor película documental le den mucha vida y que las plataformas se interesasen porque, al fin y al cabo, cuando tú haces un trabajo lo que quieres es compartirlo entre más gente mejor. Y desde que las puertas se vayan cerrando en el cine yo espero que se interese una plataforma.

¿Y qué otros aspectos de Labordeta vamos a ver?

Lo que vamos a ver es a Labordeta a través de mi madre, de sus amigos, de sus hijas, y, sobre todo, aparece, algo, cuando estamos grabando, que es un diario personal que mi padre escribe durante 14 años y donde, de repente, él cuenta muchas cosas que nosotros queríamos revelar. No es tanto un diario, sino sentimientos, pensamientos. Ese diario no es un objeto más del documental, sino que se convierte en un protagonista como si Labordeta estuviera en este documental contándote cada uno de esos momentos. En algunos instantes tiene una fragilidad, es un hombre dubitativo, aunque tiene mucha fuerza porque lees en el diario cómo se hunde cuando, por ejemplo, le secuestran un libro. O no entiende por qué no le dejan cantar todo lo que tiene que cantar o escribir todo lo que tiene que escribir. Es un documental que sale de las entrañas de la familia, con todo nuestro amor.

¿Cómo lo definiría desde la mirada de una hija?

Era un hombre absolutamente luchador, aunque dudaba si lo hacía bien o no. Pero siempre tuvo claro su objetivo y estuvo luchando hasta el final. Y su enfermedad es la última lección que nos da porque todos tenemos algún padre que ha fallecido o que está enfermo. Y en algún momento ves que puede ser el tuyo.

¿Cuáles eran los asuntos que más le preocupaban?

Él llevaba toda la vida luchando por la España vaciada, desde 1965 hablaba ya de ese Teruel que se estaba quedando absolutamente abandonado y la gente tiene que irse fuera. Pero, por muy mal que fuera la cosa, él seguía luchando por la libertad, por la democracia, por una España más libre. Le fuera bien o mal en esa tarea.

De todas las facetas que cultivó su padre, como músico, poeta, profesor o político, ¿cuál era la que más le gustaba o cree que le satisfacía personalmente?

Lo que más le gustaba era escribir y ser poeta. Disfrutaba mucho con todo, y por eso fue tantas cosas: cantautor, político, porque era un hombre muy comprometido. Hizo películas, series de televisión, canciones, escribió libros de poesía, narrativos. O quizás lo que más le habría gustado era incluso escribir una novela.

Me imagino que le habrán preguntado en innumerables ocasiones por el día del «¡váyanse ustedes a la mierda!» que su padre le espetó a los políticos de la derecha en el Congreso.

No estaba preparado. No es cómo hoy en día en que todo está premeditado. y que el insulto está hasta escrito. Le estaban molestando por lo bajini y le salió del corazón ese «¡váyanse ustedes a la mierda!». E incluso fue educado. Es mejor mandar a la mierda en un momento determinado que el que vayan insultando por debajo. Labordeta era un hombre muy educado, sólo que la gente tomó ese grito como suyo. La gente estaba harta, Aznar había hecho una España muy polarizada y había gente que ese grito tenían ganas de darlo. Y lo dio Labordeta en un momento del congreso y en vez la gente de criticarlo lo hizo suyo, lo hizo viral, pero él personalmente orgulloso no estaba de eso.

Su padre afirmaba que se iba de la política porque se sentía totalmente decepcionado y porque tenía una crisis ideológica. ¿Qué hechos cree que fueron los más decisivos para tomar esa decisión?

En realidad ya lo tenía planeado. Estaba un poco harto de la política actual porque ya no es inteligente, es algo más entre personas individualistas. Mi padre era un luchador de colectivos, no creía en la individualidades. Él se había criado en los colectivos. Es quien es gracias a una generación que lucha en común. Pero también se puso malo, la enfermedad avanza, tuvo dos nietas, llegó la crisis y Zapatero le decepciona. No es solo una circunstancia en concreto. Pero también era la hora de dejar la política porque ya nos tocaba a nosotras disfrutarlo. Pero desgraciadamente se puso enfermo y no lo pudimos disfrutar todo lo que hubiéramos querido