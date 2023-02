Dentro de cada individuo habitan tantos por descubrir que el arte, como reflejo único e indisoluble de sus creadores, arranca o alumbra una identidad más a quien lo contempla. Los demás siguen estando presentes en esa búsqueda, en cada habitación, en cada recuerdo, en cada manifestación que se toma propia, por lo que el recorrido entre las dos exposiciones del Centro de Arte La Regenta sumerge al espectador en un continuo diálogo tanto consigo mismo como con el otro. Esa experiencia la tendrán durante las muestras Drawing is Action y Fondo Ilusorio de Espejos: Acciones/Reflexiones, obras de M. Lohrum y José Iges que se inauguran el viernes 17, a las 20.30 horas, y estarán abiertas hasta el próximo 8 de abril.

Alejandro Vitaubet, director del Centro de Arte La Regenta, estuvo presente durante la rueda de prensa junto a los artistas, a los que ha seguido a lo largo de sus trayectorias. En sus palabras, los proyectos "cuentan con una visión híbrida y de mestizaje, no solo en el lenguaje, sino en la temática y en el concepto". En el caso de M. Lohrum, cuerpo y dibujo se funden en uno solo, mientras que José Iges entremezcla en la instalación los conceptos de tiempo y memoria ensamblados con el arte sonoro y visual.

La artista tinerfeña contempla un infinito inmenso que ha sido trazado por los pies empolvados en grafito del voluntariado que asistió a las acciones colectivas que convocó. Está orgullosa de esta manifestación que acompaña a la veintena de obras que cuelgan en las paredes, seis de ellas realizadas in situ. M. Lohrum concibe el dibujo performativo como un estudio del proceso más que de la obra en sí, donde el trazo es un registro y una manifestación del gesto, ya que pretende ir con su propio cuerpo más allá del lenguaje formal y atravesar las fronteras entre disciplinas artísticas.

"Abrazo la contingencia y lo impredecible puesto que cada obra responde a un contexto diferente", dice. A su vez, une puntos con otras personas gracias a la participación ciudadana, con las que ha creado varias piezas que, en un marco de edades y orígenes diversos, han contribuido a elaborar un trenzado de bucles infinito por momentáneo.

Además de forzar su propia fisonomía, la artista se inspira en la trayectoria de Rebecca Horn o la filosofía de Jean-Luc Nancy para incorporar en otra serie nuevas líneas de investigación. El cuerpo, en continua reestructuración fisiológica, también se sirve de elementos artificiales, como la donación de órganos o la inyección de sustancias, que amplían sus cualidades a la vez que lo delimitan. Por ello, Lohrum construye una serie de prótesis con las que dibuja y experimenta una constricción de la que ha de escapar para crear.

Letras tonales

La instalación Fondo Ilusorio de Espejos: Acciones/Reflexiones, da la bienvenida con estas palabras de Kenneth Goldsmith: "Si es cierto que mi identidad está por definirse y cambia a cada minuto, es importante que mi [trabajo] refleje ese estado mudable de la identidad y la subjetividad. Eso puede significar adoptar voces que no son "mías", posturas políticas que no son "mías", opiniones que no son "mías", palabras que no son "mías" porque, al fin y al cabo, no creo que sea posible definir qué es mío y qué no lo es".

Unas partituras visuales están desperdigadas por la sala sobre los atriles. Son hojas de espejo pegadas en metacrilato donde el asistente contempla su propio reflejo al mismo tiempo que encuentra en las letras del creador una reflexión sobre sí mismo. Parece un laberinto en el que se escucharían las conciencias de cada uno de escritores, como Bartolomé Ferrando, John Banville o Pierre Cabanne, además de Octavio Paz o Borges, declamar las sílabas que, como notas, están desperdigadas en la sala.

La idea del artista multidisciplinar José Iges partió de un proyecto realizado en Córdoba en 2019, pero, aquí, en Gran Canaria, cobra vida propia. Dentro de su biblioteca comenzó a escarbar textos que abordaran el tiempo y la memoria que lo circunda, hasta que recogió en las partituras la esencia de las obras. Este trabajo lo introdujo a principios de los años 2000 en el Centro Atlántico de Arte Moderno durante un homenaje a la figura de Agustín Millares Sall junto a la cantante Esperanza Abad, pero como toda acción es irrepetible, ahora lo combina con una videoacción en el que se contempla cómo intenta apilar los libros que caen una y otra vez. Tal vez como el propio ser, que una y otra vez intenta colocar los pilares y márgenes de lo que es su razón de existir, hasta que vuelve a sucumbir.

Actividades para toda la familia

El Centro de Arte La Regenta ha programado una serie de actividades gratuitas, como suele ser habitual, para toda la familia. La primera de ellas será el jueves 24, a partir de las 18.00 horas, bajo el título Inauguración infantil, a partir de los 7 años. Días más tarde, el 30 de marzo, a las 18.00 horas, Arte en Familia acercará las exposiciones a los menores de hasta 4 años acompañados por sus tutores. Y, para el público adulto, el 2 de marzo, a las 19.00 horas, se organiza Otra mirada, mientras que el 16 de marzo estará GuiArte, con el mismo horario. La inscripción se realiza a través de la página web del centro una semana antes de cada una de las dinámicas.