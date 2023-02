Alba Luna: «Por tener el pasaporte que tengo, ya tengo más privilegios que dos tercios del mundo»

Alba Luna Feijóo se compró un billete solo de ida a Las Palmas de Gran Canaria en enero de 2022. En esa mudanza, dio con un cuaderno que de repente la iluminó, que contenía las respuestas a todas las preocupaciones que había tenido en los últimos siete años de su vida. Lo escaneó y se lo trajo desde Vallecas al Archipiélago, donde trabajó su contenido desde una casa cueva en Artenara en la que vivió durante una temporada. Desde esta localidad grancanaria, se gestó Soltando hojas, el libro que esta semana la autora ha presentado en la Asociación Atlas y en el Café D'Espacio de la capital.

La obra mantiene la esencia del cuaderno original: está en formato diario, con su propia letra digitalizada, con recortes, etiquetas, billetes de avión estampados. «Por eso es muy especial, porque es abrir mi alma», cuenta la escritora madrileña. Soltando hojas es un viaje a las entrañas de Latinoamérica desde los ojos de su autora, que estuvo seis meses entre Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador. «Soltar hojas es dejar atrás lo que creemos que ya no nos define», es un viaje físico pero también metafórico.

«Para mí todo es una metáfora. Mi viaje no es el mismo que el que hizo la pareja que tenía por aquel entonces. Lo haces a través de tus ojos, de tus prejuicios, de tus privilegios», cuenta Alba Luna. También es una aventura para aprender a viajar en pareja, para desmontar prejuicios, para volver a casa, a la zona de confort, y seguir retándonos a salir de ella una y otra vez aunque no cambiemos de ciudad. «Para mí viajar es abrirte al flujo de la vida, a lo que va llegando de manera natural. No hace falta viajar físicamente para recibir todo eso», añade la autora.

Las presentaciones de Alba Luna buscan reflejar la esencia de su libro, ser juego e intercambio, crear dinámicas grupales en las que la gente se atreva a acercarse a otros grupos que asisten al evento y no se mantengan únicamente en su núcleo de amigos y conocidos. Poesía, vídeos, música, fotografía y actividades que consiguen un espacio de socialización en el que salir, aunque sea por unos instantes, de nuestro lugar cómodo. «En todos estos años haciendo eventos me he dado cuenta de que siempre nos juntamos las mismas personas, te pierdes al grupo de al lado por no salir de la zona de confort. Hago juegos para conocernos a través de mapas, juegos de dados, de pintar... Es como viajar, va fluyendo», explica.

La autora descubre algo nuevo en cada evento en los que siempre detecta el agradecimiento de la gente. «Me quedaría con un comentario de una presentación en Vallecas, un señor que se me acercó y me dijo: 'gracias, de verdad, yo pensaba que no era racista antes de tu charla'», cuenta. Divertir, intercambiar y también destruir: los prejuicios como hojas que se van dejando atrás con cada paso en el camino.

Tips para viajar

«Todo el mundo puede viajar». Para Alba Luna esta afirmación es hipócrita y falaz. Viajar es un privilegio, que en primer lugar viene determinado por el lugar de origen, por un papel mágico o maldito llamado pasaporte. «Solo por tener el pasaporte que tengo, por nacer donde he nacido, ya tengo más privilegios que muchas personas, dos tercios del mundo», declara la escritora. «El pasaporte viene de convenios internacionales que son ajenos a nosotras y no podemos cambiar».

Sí que podemos cambiar la manera en la que interactuamos con el país que visitamos, analizar a dónde va el dinero que invertimos en un lugar, cómo influye lo que hacemos en esos días, semanas o meses en su sociedad. Hay muchas cosas que podemos evitar para viajar de una forma más responsable, como los espectáculos con animales, los alojamientos en grandes hoteles internacionales —el dinero se va a empresas extranjeras y no repercute en la economía local— o las actividades que no respetan la cultura local.

Para Alba Luna, una de las cosas más importantes es seguir la propia intuición. «Es algo de sentido común, de oye, no te montes en se elefante o de que no tiene mucho sentido que puedas acariciar a un tigre, que para que puedas hacerlo va a estar drogado». En segundo lugar, explica la importancia de leer sobre el destino al que se va, ahondar en las prácticas y tradiciones de ese país de origen. Pone de ejemplo a Tailandia, país que se asocia en numerosas ocasiones con los elefantes. «En lugar de subirte a uno, puedes aportar a una reserva que ayuda a los elefantes maltratados».

En tercer lugar, recalca la importancia del intercambio, ya sea de tiempo o de dinero: «Hay que ser consciente de qué haces con tu energía monetaria, saber dónde pones el dinero, quién regenta ese hotel o bar...». Y pone de ejemplo al Archipiélago, donde el turismo es una gran fuente de ingresos pero en algunos casos se benefician más las empresas que vienen de fuera que la propia sociedad local.

Por último, la escritora madrileña tira de una frase «que está de moda» para su cuarto consejo: «Ir con la mente abierta. No es tan fácil. Cuando viajas te encuentras a gente con ideas opuestas a las tuyas, no podemos ir a un país y pretender que cambian porque nosotros venimos de dónde está la verdad única, de Europa, de la democracia», reflexiona.

Viajar no está al alcance de todos, pero las presentaciones de Alba Luna Feijóo son como píldoras que buscan aportar algo similar a esa aventura de cambiar de espacios, olores e idiomas: tumbar prejuicios, conocer a gente nueva y atrevernos a ir más allá de lo que nos dictan esos moldes mentales que todos, de una forma u otra, queramos o no, tenemos.