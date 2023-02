La pregunta vertiginosa

Voy a entresacar de entre mis papeles un par de fichas pertenecientes a una conferencia sobre Filosofía de la Conciencia que daré en Valencia, y que me ha inspirado un amigo biólogo gallego que camina por la Península investigando los efectos del Dimetil y otros sobre los alienos de Corrado. Me comunica sus experiencias y las contrastamos con las obtenidas en su momento por los participantes de los experimentos del Dr Rick Strassman, psiquiatra, de la Universidad de Nuevo México, junto a Daniel Freedman, de la UCLA, y otros colegas, durante una década, estudiando los efectos de la dimetiltriptamina, la melatonina y la psilocibina: «El otro lado es muy distinto a esto. No existen palabras, cuerpos ni sonidos que delimiten las cosas. Lo primero que se me reveló fue el espacio profundo, blanco, estrellado. Luego presencié el comienzo de una experiencia multidimensional. Era algo vívido. Lo que escuché fue la vitalidad. Mi organismo trataba de decir: acuérdate del cuerpo. Pero seguía alejándome hacia ese lugar. No fue un grito desesperado, sino un intento de mantener la realidad de la experiencia mediante los sentidos. Me pareció que al mirar hacia abajo se veía la luz del mundo». Es una pequeñísima parte del testimonio de la sujeto Eli, siendo que las experiencias, como en las ECM (cercanas a la muerte) introducen al protagonista en una felicidad universal e inefable (de la que no se puede hablar, la cual no se puede apalabrar).

Mi amigo el biólogo, al igual que en el cuadro estadístico de experimentación con la Dimetil del profesor Strassman, entra en ese mundo, me dice, como a través de la turbina de un avión gigantesco, un disparo mental... ¡No! Un disparo conciencial. Strassman investiga los paralelismos, asimismo, de las experiencias de sus sujetos con estados místicos, visiones de alienos, y experiencias cercanas a la muerte, pues todos estos fenómenos mantienen continuidad en la conciencia y se distinguen del desorden y estrambotismo de las alucinaciones esquizoides y los efectos psicodélicos. Autoconciencia Vayamos pues, con esto, a la hipótesis de la Pregunta Vertiginosa, del filósofo Benj Hellie, de la Universidad de Toronto, que se hace a sí mismo, sobre el tema de la conciencia, la siguiente pregunta vertiginosa: «De todos los sujetos de experiencia que existen, ¿por qué este, el que corresponde al ser humano al que se hace referencia como Benj Hellie, es aquel cuyas experiencias son vivas?». Es una pregunta de autoconciencia, vinculada casi en su fenomenología a lo que, en filosofía de la mente, se denominan «qualia». Pero en vez de ponernos campanudos, se trata de una pregunta muy simple, que escarba en el «yo soy» y su periplo de conciencia. Benj Hellie, en Against egalitarianism, febrero 2012, escribe: «¿Por qué soy yo? ¿Por qué es aquel cuyos dolores son ‘vivos’, cuyas voliciones son las mías, sobre quien tiene sentido la preocupación egoísta? Esa cosa allí en el mundo objetivo: ¿qué tiene de especial? ¿Por qué algún otro sujeto de experiencia allí en el mundo objetivo no ‘enciende’ de esta manera?». El filósofo accionólogo Jerome J. Valberg se hace una pregunta parecida en Dream, Death, and the Self, y también el filósofo australiano Mark Johnston, discípulo de los superontólogos Saul Kripke y David Lewis, cuando se pregunta «¿Soy contingentemente Johnston? Por supuesto que es aparentemente contingente que el agua sea H2O, aunque tras una reflexión filosófica podemos llegar a ver que es necesario que el agua sea H2O. Doctrina que acepto, aunque considero que la verdad ‘El agua es H2O’ expresa una afirmación de constitución material más que una afirmación de identidad». Y así siguen otros, como Caspar Hare y su «presentismo egocéntrico» que establece un mundo para cada conciencia personal. La muerte inefable Otros filósofos presentistas del tiempo niegan la existencia entitativa del pasado y el futuro. También disponemos de la reciente teoría de la conciencia de muchos mundos, de Christian List (marzo 2020). Visto cómo todos los filósofos se dan contra el muro de la Inefabilidad de la Conciencia, queda ahora citar la tesis de Max Tegmark, su última Teoría del Todo, su hipótesis de un universo matemático (HUM), en la que establece que el mundo allá afuera es todo una estructura matemática y, por tanto, con «universos lo suficientemente complejos como para contener subestructuras autoconscientes, se da lugar al fenómeno de que tales subestructuras perciban subjetivamente un entorno propiamente holográfico al que llamarían mundo físicamente real». El multiverso, los infinitos multiversos ya hipotetizados desde Everett en los años 60, sería, según Tegmark, idéntico a las verdades lógicas de todos los mundos posibles, conjuntos diferentes de ecuaciones, constantes físicas y condiciones iniciales y sus infinitas combinaciones. Para ello Tegmark ha de proponer que todas los teoremas matemáticos computables, en el sentido de Goedel, son existentes por necesidad lógica. Crea, pues, Tegmark unas entidades existentes matemáticas, que sobrevuelan la vieja paradoja final de Goedel, y se queda filosófica y cosmológicamente contento. Pero todos estos esfuerzos los resuelve de un pepinazo una toma de Dimetil, el encuentro con un alieno y, definitivamente, la Muerte. Ahí está toda Verdad, y es inefable.