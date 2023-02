Es imposible hablar de Ana Beltrá Álvarez y no pensar en verde, en plantas ocupando el espacio y enroscándose en cualquier lugar. La artista nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1978 será la encargada de abrir el nuevo ciclo Encuentros en la Biblioteca que comienza el próximo jueves 23 de febrero a las 19.00 horas de la mano del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Beltrá impartirá una charla-coloquio sobre su obra en la Biblioteca y Centro de Documentación de esta institución a la que se puede acudir con entrada libre hasta que se complete el aforo. La ponencia de la artista concluirá con un diálogo con el público en el que todos los asistentes pueden participar. Para que el arte eche raíces y se pueda ver cara a cara con aquellos que le dan parte de su sentido: los espectadores.

«Estos encuentros son para que los artistas presenten su trabajo. Es como una especie de retrospectiva. El propio artista hace una presentación de su trabajo, de su discurso», explica la artista que durante el encuentro hablará sobre el trabajo que viene desarrollando en los últimos cinco años. «Mi trabajo tiene mucha relación con la naturaleza, con la relación que tenemos los ciudadanos con la naturaleza y voy a exponer esta trayectoria».

Sus últimos proyectos son una prueba evidente de esta estrecha relación que Beltrá mantiene con el medio que le rodea. Uno de los más recientes se presentaba el pasado mes de octubre en el parque Doramas, en la exposición Biotopías 3: El Sindicato del Plantón Unido. La artista se presentaba como la portavoz de este conjunto de plantas que se manifestaban con pancartas, representadas por su presidenta, la palmera canaria. «Plantas y personas: así es como el mundo funciona», «no es momento para más cemento» o «las raíces que echamos refuerzan el suelo que pisamos», eran algunas de las proclamas que se podían leer y que pretendían dar voz a las necesidades de sus silenciosas portadoras, necesidades que en numerosas ocasiones se ignoran desde los entornos urbanos.

«Durante la pandemia, la naturaleza recobró algo de brillo nuevamente, pero no se divisan planes para propiciar una vida más verde en las ciudades, un planteamiento urbanita más consciente. Mi reacción impaciente, ante este panorama, me hace actuar de manera solitaria. El arte me brinda el escenario para decir lo que siento y lo que anhelo», explica la artista desde su página web. «Quizás siento la necesidad de dar voz a las plantas, precisamente porque no la tienen y porque sus manifestaciones en respuesta a nuestras acciones llegan con escaso margen de maniobra», añade.

Otro de sus proyectos a destacar de Beltrá también tiene a las plantas como protagonistas, aunque esta vez, en lugar de encontrarse al aire libre, estas fueron dispuestas en el interior, ocupando los espacios de la Casa-Museo León y Castillo con la exposición Planteamientos de interior presentada en Telde en enero de 2022. Otra pieza para hacer reflexionar al público sobre su relación con la naturaleza y sobre cómo esta sociedad acelerada y de consumo en la que vivimos está acabando con la vida de nuestro planeta.

En los últimos años también ha presentado la exposición individual Abismar (2019), en la Fundación Canaria para el desarrollo de la Pintura, la exposición colectiva Fuera del Mapa (2018), en la Galería Jean Michel Berlin de la capital alemana o la instalación y pintura mural Busco un Bosque donde perderme (2018) en la Feria Urvanity de Madrid. Beltrá se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y desde entonces no ha dejado de crear. Ha participado en exposiciones en la ciudad donde cursó sus estudios además de en otras como Milán , Madrid, Bolonia o Tenerife. A lo largo de su carrera, ha obtenido varias becas y premios, tales como el Premio de la Fundación Pino Falcón (Bienal de Teror) en 2006, el Premio Plácido Fleitas en el mismo año, el Premio Ciudad de Las Palmas en 2007 y la Beca de residencia de la Fundación Pilar i Joan Miró en 2008.

Otro de los temas que Beltrá tratará durante esta charla-coloquio en el CAAM es el del nuevo trabajo que tiene entre manos: «Ahora mismo estoy en un proceso tranquilo, produciendo nueva obra, elaborando un nuevo proyecto que me estoy tomando con calma, no tengo una fecha prevista», recalca la artista que continúa compartiendo su obra y su proceso creativo en espacios como estos Encuentros en la Biblioteca.