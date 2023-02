Taburete: "La gente busca muchas excusas para explicar nuestro éxito"

Hubo un tiempo en que lo suyo pudo parecer una broma, pero lo cierto es que Taburete ya va por su quinto álbum y llena recintos, con lo cual, a su juicio, los viejos prejuicios quedan pulverizados. “La gente busca muchas excusas para explicar nuestro éxito, pero al final no hay más ingrediente que unas canciones que gustan mucho y unos conciertos donde todo el mundo se lo pasa muy bien”, argumenta Antón Carreño, guitarrista-cantante de la banda madrileña, que acaba de lanzar el álbum ‘Matadero 5’.

Un disco lanzado en digital en noviembre y que ahora se ha publicado en formato físico a través de un circuito excéntrico, 60 carnicerías, charcuterías y pollerías de toda España, en “apoyo al comercio local”. En la portada aparecen las caras de Carreño y el cantante, Willy Bárcenas, envueltas en plástico y ‘porexpán’ cual ‘pack’ de pechugas de pollo fileteadas, en un ejercicio de “parodia del producto musical”.

Después del trauma

El título del álbum desliza otro mensaje: ‘Matadero 5’ alude a la novela de Kurt Vonnegut, en la que un soldado estadounidense, en la Segunda Guerra Mundial, queda traumatizado por haber participado en el bombardeo de Dresde, de modo que “su mente viaja del pasado al futuro constantemente”. Bárcenas ve ahí un paralelismo con su carrera musical. “Porque se nos han recriminado muchas cosas y no se ha querido que viviéramos el presente, recordándonos continuamente el pasado”.

Son ya nueve años de trayectoria, subrayan, y les da pereza responder a las preguntas que tengan que ver con su ascendiente familiar. Hablamos, ya saben, del que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas (padre de Willy), y del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (abuelo de Antón), ambos con episodios penitenciarios en su currículo. Se confiesan “salvados por la música” cuando recuerdan los orígenes de Taburete. “No teníamos nada. Yo no podía ni disponer de una cuenta en un banco en España. Era como un apestado, también a la hora de buscar trabajo”, relata Willy Bárcenas. “Pero apareció la música y de repente se abrió la puerta del banco. Entonces ya sí que me recibían”.

¿Y no le hizo eso abrazar la izquierda anticapitalista? “La política cada vez me da más pereza. Ningún partido me representa”, suspira el cantante de Taburete. “Se politiza todo y es absurdo. Sale Sabina diciendo que cada vez es menos de izquierdas y la gente ya está diciendo ‘Sabina es una mierda’. ¿Pero estáis enfermos de la cabeza o qué?”. Las redes sociales, ¿esa lacra? “En Twitter, la gente adulta, los políticos, se han infantilizado: los emoticones, los zascas… Entre gente de 20 años, vale, ¿pero entre adultos? Parecen bobos”.

Maquillar la tristeza

Taburete tiró desde el principio por un estilo musical entre evasivo y tarambana, donde incluso “las canciones hechas en momentos tristes se maquillan de una manera que no parezcan tan tristes”. Repertorio pop, siempre abierto a incursiones en las músicas latinas. “No hay ningún otro grupo que en un concierto te haga una ranchera, una cumbia y un bolero”, hace notar Antón Carreño. Y, con esa dispersión, ¿dónde está la personalidad del grupo? “En los giros y los estribillos sabes que es una canción de Taburete. Se nota”.

En ‘Matadero 5’ hay lugar para ese cruce de ranchera con el cante jondo plasmado en ‘Nostalgia’, donde un ilustre invitado, José Mercé, “desgarra la voz a lo Chavela Vargas”. Y el compadreo flamenco con Miguel Campello, el que fuera elbicho, en ‘Penúltimo beso’, y ese cántico de cuadrilla llamado ‘Camarón’, “un poco estopero”, en el que cruzan sus voces con las de La Húngara y Omar Montes. Una pieza esta que incide en su agradecimiento a la música. “Que nos sacó de un momento muy malo”.

Tiempos que quedan lejos: Taburete vive en la prosperidad y afronta una gira que, en otoño, le llevará a México y a otros cinco países latinoamericanos. “Para toda la gente que no creía en nosotros, ahí estamos. Taburete ya no es una moda, sino un grupo asentado”.