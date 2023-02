«Félix Francisco Casanova no era un poeta maldito», declara indignado el músico y escritor palmero Carlos Catana a la hora de exponer sus investigaciones sobre su paisano y genial poeta muerto prematuramente con solo 19 años. «Llevo trabajando a Casanova desde 2005 con músicos muy importantes, y he hablado con sus familiares más directos», añade. «Y hay que romper de una vez esa etiqueta porque no es cierta. Se ha especulado con que si se suicidó por inhalación de gas, cuando yo he hablado con su familia, y nada».

Catana actuará este sábado, 25 de febrero, en la Biblioteca Municipal Saulo Torón, de Telde, a las 20.30 horas, en un homenaje al autor de El don de Vorace por el Día de las Letras Canarias donde interpretará, acompañado por la pianista Margarita Galván, once temas a piano y voz. El acto será presentado por los escritores Rosario Varcárcel y Luis León Barreto. Cinco de esos temas los grabó Catana para el sello discográfico Cezanne Producciones en su cd Catana por Casanova, producido, mezclado y masterizado por Javier Monteverde. Los temas fueron compuestos por el propio Catana y ejecutados por Galván con arreglos y guitarras de dos grandes músicos españoles: Tony Carmona y Pedro Andrea. El disco fue nominado a los Grammy latinos.

Catana ha publicado ocho discos. El primero, La vida es así, de 1995, lo grabó en Berlín con el grupo Eso Es, producido por Potsch Potschka, guitarrista de Nina Hagan Band y Pliff. Se da la circunstancia de que a Casanova le encantaba el rock and roll. De hecho llegó a hacer crítica musical en la mítica revista de los setenta Vibraciones. Y al poeta palmero le gustaban los Doors y Led Zepellin, era guitarrista de un grupo de rock en La Palma de la que se conserva una cinta de sus grabaciones. Las similitudes entre Casanova y Catana son, por tanto, obvias. Pero la idoneidad de elegir a Catana para que protagonice este homenaje se explica con sus palabras. «Yo me considero más poeta que músico y por esto yo estoy vinculado a toda la poesía significada en la melodía, a toda la poesía que está dentro del rock». De hecho sus poetas favoritos son los grandes del rock Jim Morrison, Bob Dylan, Bruce Springsteen o Patti Smith.

La poesía de Casanova la define Catana como un misterio. «No tiene lógica que una persona que empieza a escribir a los 15 años y muere a los 19 sea tan maduro poéticamente y que haya hecho un salto tan grande», opina. «Un poeta tarda diez años en definirse mediante una evolución, pero Félix Francisco dio un salto que es un verdadero misterio». Aunque Casanova muriera en 1976, Catana reconoce que «yo leí su primer libro en 1980, pero para comprenderlo realmente ha tenido que pasar más de tres décadas». Y por eso se pregunta «cómo un joven de 19 puede escribir como un adulto de 50 y tantos años». Desde su punto de vista, «hay más esoterismo y espiritualidad en Félix Francisco Casanova que genialidad».

Y en este caso es que hay que poseer una madurez para entender su obra. «Yo me preguntaba, ¿pero qué dice este chico?’. Pero te das cuenta que Félix Francisco es muy profundo. Tú coges cualquier poema suyo y compruebas que los adolescentes no hablan así, ni piensan así, ni sienten así, eso se llama madurez. Yo tengo varios libros publicados, y en el campo literario, sé que para un escritor madurar y evolucionar es necesario un proceso de muchos años, pero la evolución en Casanova se producía de forma inmediata, de un año para otro. Date cuenta que una novela como El Don de Vorace, fue escrita en 42 días, qué cosas». Catana carga las tintas en contra de los tópicos que rodean a su figura. «La gente dice que Félix Francisco Casanova fue un maldito, pero yo sé que no lo fue porque yo soy amigo de María José Sánchez Pinto, que fue su novia, y que es la chica que aparece con él en las fotografías. Y he hablado con personas muy íntimas de él como con su hermano José Bernardo Casanova», subraya. Su novia le contó que estaba esperando a Félix el día en que él murió. «Era la pareja más feliz del mundo. Ella guardaba su último poema escrito a bolígrafo Es un buen momento para morirme en un cofre de madera, y dio la casualidad de que justo en ese momento un escape de gas lo mató en el cuarto de baño mientras se duchaba y de ahí viene toda esa aureola que se ha extendido sobre él. Pero es que, en aquella época, el gas no tenía olor. Y si tenías un accidente en el baño y te adormecías, te ibas. Y eso sucedía mucho. Su novia me dijo que él no se suicidó. Félix era un tipo muy alegre y simpático y el tipo más feliz del mundo porque tenía a la chica más bonita de La Laguna. Sólo que tuvo mala suerte. Ella entró y vio su cadáver y sostiene que no se suicidó».

Una aureola mítica a la que contribuye el que tuviera ese rostro tan dulce, rozando la ambigüedad con rasgos casi femeninos, pero cuando se encerraba a escribir se producía una total transformación. «Imagínate que él llegase a escribir hasta ahora mismo, sería impresionante, sería revolucionario a nivel mundial. Cuando yo leo a Rimbaud, que escribió su poesía también en cuatro años, de los 16 a los 20, yo no noto la diferencia, los dos son muy buenos por igual».