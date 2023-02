«En mi carrera siempre me he guiado por las casualidades de la vida»

Su último disco, Alquimia, vuelve a mostrar su interés por los cambios continuos de estilos que ha habido en su carrera.

Lo de mis cambios de estilo en mi carrera en realidad es más una leyenda. Desde 2007 llevo haciendo este tipo de género con raíces más negras como puede ser el neosoul o el jazz. Lo que sí me caracteriza es una búsqueda que seguimos todos los artistas, y que no es más que evolucionar, porque la música debe estar en constante evolución. Pero tampoco varían tanto mis discos como crees.

Pero este disco muestra especialmente una colección de canciones muy eclécticas.

Sí, pero la base es el jazz. Lo que no quita de que, por ejemplo, en los temas en castellano, me meta más por el neosoul. Ocurre con Vida, que la hemos grabado con Zenet. O Luz que también está con Carmen París. Pero la base común es esa mezcla de todas esas influencias mías. Aún así, si lo escuchas entero, sin detenernos en análisis concretos, es un disco muy de vocal jazz. Desde 2007 llevo en el circuito jazz sin parar. Es un circuito que es mucho menos mediático que el del pop, pero es el que he elegido.

¿Y qué temáticas abordan las letras de estas canciones?

Vida es un tema que habla un poco de todas las cosas que nos pasan, de ese recorrido vital que todos hacemos en un momento de la vida. Luz también es una reflexión sobre la vida. Estoy en un momento maduro y te paras a pensar en estas cosas. Hay versiones como, por ejemplo, de Duke Ellington, I din't know about you. Que la cantaron todas las grandes como Ella Fitzgerald.

Fui precursora con un look rompedor en 1986 de la Eurovisión que luego conoceríamos todos

En su carrera aparecen proyectos extremos. Puede ir desde lo comercial a lo radical de un disco a otro.

Forma parte de una evolución natural. Siempre me he guiado en mi carrera por cómo podía ir evolucionado. Por las casualidades de la vida o la gente con la que te vas encontrando. He tenido la etapa más jovencita donde lo que yo podía abordar era el pop. Desde el momento en el que no me encuentro cómoda en el pop y siento que tengo que girar me encuentro con el batería Daniel Assante y juntos hacemos ese proyecto loco de batería y voz que llegamos a tocar en El Tanque en Tenerife, que era muy vanguardista. Creo que tuve una de las mejores críticas en El País por Eduardo Manrique.

Y luego conoce al canario Juan Belda con el que forma el grupo de trip hop Wax Beat.

Y con él empezamos a hacer una mezcla de batería y voz con electrónica. Yo empiezo mi etapa con Juan Belda y Juan Gómez un poco de culto donde se fusiona el jazz, la música de los setenta, o influencias como Pink Floyd, Morcheeba, Massive Attack. Y tenemos una trilogía. Estuvimos diez años y actuamos en Benicassim. Cuando aquí en España casi no había bandas de este tipo, estábamos dos canarios al frente de ese grupo puntero que recientemente hemos vuelto a retomar.

Y ahora de nuevo se encuentra en plena carrera en solitario.

Yo siempre he querido primar mi carrera como músico porque al final te decantas por cómo te encuentras cómoda. Hemos hecho muchos directos, muchísima carretera, nos hemos recorrido España, Cuba, Finlandia. Y yo me he consolidado y he seguido creciendo. Entonces ha sido un camino de evolución, de crecimiento y como compositora. Ahora el tema Vida tiene mucho éxito, con casi nueve mil escuchas en youtube, que para el tipo de circuitos que hacemos está fenomenal.

¿Qué diferencia habrá con el concierto del año pasado que ofreció también en el auditorio?

Este es mucho más jazz. He trabajado la voz de distinta manera, más personal, cálida, hacia los sentimientos, emocional. Son canciones de un disco maduro.

¿Cómo recuerda su paso por Eurovisión en 1987?

Hay que ponerla en contexto porque Eurovisión no era lo que es ahora. Eurovision se ponía en La 2 de Televisión Española, era una cosa que estaba un poco relegada. Y cuando me lo propuso la discográfica, en un principio me negué porque no me veía ahí. Era con mi primer disco, yo tenía 22 añitos. Pero al final te convencen y fue trabajar con un grupo de gente fantástica. No había promoción previa. Nosotros íbamos a Eurovisión y nadie había oído esa canción fuera de España. Sí tuvimos presente que teníamos que poner un look impactante o que llamara la atención. Y eso sí lo conseguimos. Yo creo que fuimos precursores de la Eurovisión que luego conoceríamos todos después. El tratar de llevar un look especial, de llamar la atención, independientemente de la canción que fuera, no lo hacía nadie.

¿Ninguno llevaba ese look?

No, porque si lo ves la gente todavía no llevaba ese tipo de imágenes, y eso fue lo que llamó la atención. Pero luego quedamos fatal, como siempre. Pero tengo buen recuerdo. Las experiencias te ayudan a saber qué es lo que tú realmente no quieres hacer. Con eso aprendí a no dejarme manejar por las discográficas y eso es lo que he intentado hacer.

Mi padre pidió que me dieran clase de canto con 13 años y aunque yo era muy díscola se lo agradezco

¿Y su participación en Operación Triunfo?

Pero no fui como profesora, sino como técnica vocal, y acudí encantada a hacer un taller, pero me quedé hasta el final de la edición porque era una labor interesante.

¿Cómo definiría sus discos?

Mis discos no dejan de ser una versión de una canción. Lo que pasa es que con el tiempo la vas mejorando. Y por eso, a mí los discos no es lo que más me gusta. Peor lo tienes que grabar bien.

¿Cómo le ha marcado nacer en una familia de artistas?

En mi familia ha habido muchos músicos y si tu naces en el seno de esa familia te marca. Y Canarias para mí es fundamental porque me he criado allí. Es una isla de grandes voces, con muchísima música por todos lados. Y me siento muy arraigada. La música ha sido parte de mi paisaje desde chica. Es una manera normal de transitar por la vida. Yo empecé con 13 años en la escena madrileña. Mi padre vio el potencial y pidió que me dieran clases de canto. Yo era bastante díscola, pero luego accedí y se lo agradezco profundamente porque, a través de eso he podido conquistar mi voz y trabajar y seguir en la música.