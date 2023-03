Todos los tipos de materia, en la galería Mano Azul

La galería Mano Azul, situada en la calle Castillo 3 de Vegueta, se consolida como una sala de arte de referencia de la capital grancanaria con su segunda muestra colectiva que se inaugura hoy a las 19.00 horas y que incluye pinturas, esculturas e instalaciones. Una oportunidad para disfrutar de autores que no dejan indiferente a nadie como Juan Marqués Mayol, Ana Lilia Martín Rodríguez o Leandro Manuel Fernández.

Una retrospectiva con la obra de cinco artistas que reflejan la materia desde los dos puntos de vista: la física y la esotérica. Así se puede definir la exposición Materia in and out que hoy viernes se inaugura en la sala Mano Azul (calle Castillo nº 3) desde las 19.00 hasta las 22.00 horas. En palabras de Julien Lorenzetti, director artístico de la sala, se trata de obras que tienen «su propia vibración de colores, por dentro y por fuera», algunas de las cuales destacan por «una materia corporal física, o más directa», y otras por mostrarse de una «forma esotérica o más escondida». La exposición homenajea a dos grandes artistas de los 70 como son el pintor Paco Sánchez y el pintor y escultor Juan Marqués Mayol cuyas obras, sin embargo, destacan por su total actualidad. Y se completa con las piezas de los pintores Armando Gil y Leandro Manuel Fernández y de la escultora Ana Lilia Martín Rodríguez.

Se trata de la segunda muestra que abre esta sala situada en pleno centro de Vegueta, pero cuyo salto de calidad en cuanto al nivel de las obras seleccionada para esta exposición la consolida definitivamente como otra de las galerías de referencia en la capital grancanaria. La primera sala, denominada simplemente como Sala de exposición, situada justo a la derecha de la entrada al local, incluye 14 obras, realizadas entre 2010 y 2022, por el pintor grancanario Paco Sánchez, un artista que, aunque expuso en 2022 en Gáldar, hacía años que no mostraba sus creaciones en la capital, y que acudirá a la inauguración de esta noche.

“Es una pintura indigenista, que se inspira en los guanches, en las casas típicas canarias, donde proyecta su mundo interior”, aclara Lorenzetti. “Juega con siluetas de mujeres trabajando y con gente del mundo rural cultivando la tierra”, añade. Así, la muestra incluye títulos como Mundo aborigen canario o La isla de al lado que se definen como “una pintura directa, con su estructura, ritmo y sinfonía de colores en la que se siente la luminosidad de las islas”. El artista expresa con estos cuadros la relación del canario con su tierra a través del color, del dibujo antropomórfico y del fondo agreste, representando una tierra dura y terrosa.

En la segunda sala, que es el espacio que forma el patio interior, están distribuidas las obras de dos de los artistas de la muestra y que son las más originales desde el punto de vista formal. Por un lado, aparece las pinturas, esculturas e instalaciones del siempre impactante Juan Marqués Mayol, un artista de Mallorca, pero que lleva 60 años viviendo en Gran Canaria. Y por el otro las esculturas no menos sorprendentes de la palmera Ana Lilia Martín Rodríguez. En cuanto a Marqués Mayol la muestra incluye 17 pinturas, dos instalaciones y dos esculturas de “un arte de introspectivo, muy sutil y místico, que realiza preguntas metafísicas sobre la supervivencia, las civilizaciones o la mitología” afirma Lorenzetti, con la referencia un poco a Miguel Barceló. Lo cierto es que el espectador que penetra por el patio interior del edificio que acoge estas obras no sabe ni donde fijar su mirada ante lo extremadamente absorbentes que resultan todas y cada una de estas piezas que transmite una sensación entre lúgubre pero viva a su vez con unos tonos envolventes y medio oscuros.

Volcánica

Mayol trabaja con tonalidades de grises, azules, y de colores casi cenizas, utilizando la piedra volcánica con espátula, cuchillo y resina. Entre sus obras se incluyen títulos como El mar trae flores o Bodegón con una paleta de colores que nos acerca a un mundo lleno de desasosiego, esperanzas y recuerdos. Así se puede descubrir en cuadros en los que puede mostrar un solo objeto como un cenicero o una máquina de escribir que transmite la sensación de lo antiguo y, a su vez, inquietante, o recordar la tragedia de los inmigrantes o la contaminación del medio ambiente. Pero sus obras más impactantes son las instalaciones y esculturas.

En el primer caso, sus obras buscan salir del espacio, estar fuera de la ventana que representa la tela pintada con una pintura terrosa, tridimensional, como la de los peces muertos que salen del lienzo en clara denuncia a la contaminación de las costas. O esos lápices y pinceles que también caen del cuadro en un autohomenaje al oficio de pintor. Sin embargo, las dos piezas más logradas son las esculturas Cabras donde se muestra a estos animales en un hábitat aborigen con aspecto escuálido y demacrado. También en esta segunda sala están las esculturas de Ana Lilia Martín Rodríguez que ofrece “una reflexión sobre la corporalidad, un naturalismo estructural, una visión mística de la mitología y la leyenda que no es realista ni mágico”, según Lorenzetti. La artista incluye títulos en los que trabaja con un material como el gres tipo La casa de Adán, sobre los primeros pobladores, La pérdida de la inocencia, con una mujer protegiendo su intimidad o Híbrido, que representa a una fémina liebre. Sin embargo, en esta parte de la muestra destacan dos piezas únicas como son Sentirse árbol y Raíces encarnadas.

El tercer espacio de la sala es La cocina en la que se encuentran nueve obras de Armando Gil, un artista grancanario que “se inspira en la naturaleza salvaje, las cuevas, entrelaza como jeroglíficos, con una pintura entre figurativa y abstracta”, apunta el director artístico. Una reflexión sobre caligrafía china o árabe como si fueran escrituras ancestrales o sagradas y que nos retrotraen a aquellas culturas que utilizaban los pictogramas para comunicarse.

Finalmente, la cuarta y última sala, La residencia, acoge los cuadros del cubano, pero afincado en Tenerife Leandro Manuel Fernández. Otro autor interesante cuya obra no es muy conocida en las islas, que se inspira en la realidad, mostrando un paisaje distorsionado, lleno de tristeza y desgarro, pero aportando elementos como de cómic y dibujos animados. Así, esta parte de la muestra incluye imágenes de La Habana “un poco desectructurada, a la que añade unos cuerpos atléticos flotando en el espacio o el mar”, comenta el experto. Así destaca títulos como Jumping Habana, Carmio y profundo, Por el barrio de Tula, Los que ladran los que saltan, y Flash en clara alusión al héroe de DC.

Su pìncelada no deja indiferente al espectador: es rápida, haciendo una alegoría al tempus fugit, dejando ver que somos algo efímero ya que todo camina, pasa y el paisaje queda permanente.