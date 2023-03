La artista Carmela García (Lanzarote, 1964), uno de los nombres más destacados en el campo de la fotografía y la representación de las mujeres en el discurso del arte, inauguró ayer la exposición multidisciplinar Gabinete de sueños en el MIAC de Lanzarote, que engloba obras pergeñadas desde 2007 a 2022.

Gabinete de sueños reúne una selección de piezas realizadas en distintos soportes y lenguajes a lo largo de los últimos 15 años, cuya raíz común es la construcción de genealogías femeninas a partir de la recuperación de sus historias. ¿Cuál ha sido el criterio de estructuración de la muestra?

La comisaria de la muestra, Yolanda Peralta, que conoce muy bien mi trabajo, hizo una lectura transversal de todas mis obras y me propuso tres formas o ejes de abordar este proyecto. La primera consiste en poner en valor la recuperación de la memoria de nuestras ancestras, sus saberes y aportaciones, que es lo que llamamos de forma más académica «configuración de geneaologías femeninas». Esta perspectiva se basa en un trabajo de construcción o reconstrucción muy intenso que se ha estado realizando en las últimas décadas en distintos ámbitos de conocimiento, donde yo solo hago una humilde aportación. La segunda pata tendría que ver con la variedad de soportes que he ido utilizando para para desarrollar mis ideas y necesidades creativas a lo largo del tiempo. Aunque es cierto que en mi trabajo es más conocida la parte fotográfica, en los últimos 15 años yo he trabajado y experimentado también con otros lenguajes como el video, la instalación y la forma escultórica. Y ese carácter multidisciplinar se ve claramente en esta exposición. El último mimbre es ese arco de tiempo que abarcan las obras, que es algo que, durante el proceso, me ha permitido tener una mirada panorámica sobre mis propios procesos de trabajo.

¿Y se reconoce en la trayectoria de su obra a través del tiempo, desde piezas lejanas como el vídeo Au bord du mer, dedicado a la Casa E-1027 diseñada por la arquitecta Eileen Gray, o las imágenes de Casting, que reflexionan sobre cómo se construyen la imagen o los estereotipos de la mujer -ambas de 2008-, a piezas creadas en los últimos años?

Pues podríamos decir que sí, aunque esa trayectoria es siempre un proceso continuo. Sí creo que hay una coherencia entre obras, desde las primeras a las más recientes, con un sustrato que es el mismo, pero con una formalización diferente. Por ejemplo, uno de mis proyectos más recientes, Marcia Celagra, la pintora anónima (2020) que fue una producción que llevé a cabo durante el confinamiento, ese período donde se te reducen mucho las posibilidades de trabajo, es una ficción sobre la creación de un personaje, que es una mujer pintora que nunca expuso su obra y que aquí representa bien ese tipo de personaje femenino que es artista pero doméstica. Entonces, este caso de estudio de un personaje, que quizás nunca existió, implicaba crear y ficcionar al personaje y, además, crear y generar también sus obras desde la ficción. Evidentemente, es un proceso muy singular que reflexiona sobre la invisibilidad de tantas mujeres artistas desconocidas y de la importancia de recuperar sus historias.

Precisamente, muchas de sus obras se basan en historias reales que traslada al campo de la ficción para proyectar un nuevo horizonte de pensamiento. ¿Por qué escoge esta lógica de ficcionalización?

Más bien ilógica, ¿no?Creo que esta dinámica entraña un poco de sublimación, y al mismo tiempo, es una forma de hacer un trabajo simbólico sobre cuestiones que buscan inspiración en la obra de otras. Y también es una forma de generar mi propia genealogía, porque hacer un trabajo simbólico sobre ello es también una oportunidad de crear algo completamente nuevo. Las ficciones y metaficciones me sirven para imaginar mundos que no existen, mundos que a mí me gustaría que existieran, historias que no han sido contadas. Entonces, tomando como base que la historia es un constructo, yo construyo otra historia. Somos seres que construimos relatos, continuamente: nos conocemos a nosotras mismas, a los otros, a través de los relatos. En la evolución todo está relacionado con las narraciones que nos contamos, así que yo juego a crear nuevos relatos. Esto lo vemos mucho en las piezas de esta exposición, como en la obra La conspiración de las pintoras portuguesas, que está inspirada en la suposición de que un mural anónimo del siglo XV, cuya autoría se le atribuye a Nuno Gonçalves, fue pintado por una mujer o una estirpe de mujeres. Ya lo decía la escritora Virginia Woolf: «Anónimo era una mujer». ¿Por qué cuando vemos un mural del siglo XV no se nos pasa por la cabeza que lo pudo pintar una mujer? ¿Por qué no? En base a esas construcciones y experiencias tan solidificadas en nuestra mente sobre cómo han sido las cosas o, más bien, cómo nos las han contado, me gusta incidir en esta cuestión para crear otras historias y, en el fondo, dar visibilidad a las mujeres de distintas disciplinas a lo largo de la historia.

Como pionera en reivindicar una consideración distinta de lo femenino en el mundo, ¿en qué medida diría que se ha ampliado y restituido esa mirada en aras de una representación más igualitaria y diversa y en el arte?

Sin duda, se podría decir que vivimos un momento en que las mujeres estamos en expansión. Todos los estudios de género y de recuperaciones de la memoria conforman un trabajo que se está haciendo desde hace décadas en muchos ámbitos del conocimiento, y de una forma intensísima en los últimos años, que está dando un montón de frutos. Y es una maravilla poder formar parte de esa fuerza de cambio que está arrasando e invadiendo un montón de aspectos, no solo socioculturales, sino a todos los niveles. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero el tsunami está ahí, así que creo que es algo que solo puede ir a más. Cada estudio de recuperación de la memoria es muy importante porque, cuanta más memoria se recupere, más conciencia vamos a tener sobre cuestiones que hasta ahora estaban ocultas, porque estaban subestimadas.

Como muestra basta remitirse a esa perpetua infrarrepresentación de obras de mujeres en ARCO, que acaba de culminar su última edición en Madrid.

Claro, pero lo que sale en los titulares es que las artistas pedimos la dimisión de la directora de Arco. Y lo que pasó es que al final el Ministerio de Cultura compró muchísima obra de mujeres, no el 100%, pero sí una proporción importante. Nosotras siempre estamos vigilantes porque, desde luego, hay cosas que siguen pasando. Pero las guerras no las estamos haciendo nosotras, sino que hay una fuerza poderosa que está trabajando en el sentido de una justicia mayor y eso tiene un resultado.

Una de las vertientes destacadas de su obra también arroja luz sobre las relaciones entre mujeres y los círculos sáficos en los siglos XIX y XX. ¿Permanecen en penumbra estas realidades en el mundo del arte?

Sí, el colectivo lésbico es una realidad que nunca se representa y que sigue invisibilizado en el arte. Uno de mis proyectos en vídeo, Seres equívocos, que tuvo como punto de partida la autobiografía de Victorina Durán y las relaciones entre mujeres en el Madrid d ¡e los años 20 y 30, tuvo muchísima repercusión justo por eso, porque hay muchas cosas que no existen en el arte porque, en primer lugar, se invisibilizan mucho en lo social. En ese sentido, yo creo que es importante que estas formas de relacionarnos también se vean y representen de una forma más abierta, natural y libre. También es un aspecto que forma parte de mi propia vida, así que es una manera autobiográfica de utilizar mi trabajo y el arte para visibilizarlo.

Con todo, usted reside en Madrid y ha expuesto en museos y salas de arte de todo el mundo. ¿Qué significa inaugurar esta muestra retrospectiva en Lanzarote, su isla natal?

Para mí es muy emocionante. Solo el hecho de exponer en el MIAC lo es, porque este lugar es como si fuera mi casa. Yo he venido a este museo durante toda mi vida y guardo muchísimos recuerdos, como cuando éramos jóvenes y aquí nos encontrábamos con César Manrique. Siempre tiene una connotación emocional exponer en Lanzarote, que no la tiene ningún otro sitio, porque es un reencuentro con el origen. A veces cuento un pequeño relato que vi en un documental y que pensé mientras preparaba esta exposición, que es un símil con las tortugas que nacen en las playas, dejan sus huevos y luego se adentran en el océano. Algunas consiguen llegar a mar abierto y hacen unos recorridos enormes, de miles de kilómetros, pero después de ese grandísimo viaje vuelven a su orilla para depositar todos esos elementos que fueron reuniendo durante su trayecto, y que ponen a salvo otra vez en la misma isla donde nacieron. Entonces, los ponen a disposición del mundo de nuevo. Sé que suena muy épico, pero yo me identifico con esa idea, con ese viaje de ida para ir recogiendo elementos y luego traerlos de vuelta.

Entonces, ¿esta es la primera vez que estas obras ven la luz en Lanzarote?

Sí, después de los relatos fotográficos que presenté en Disidencias y Utopías, en 2016, en El Almacén, este Gabinete de sueños abarca trabajos de muchos años, producidos para diferentes exposiciones en diferentes lugares y momentos de mi vida, pero, sobre todo, muy bien producidos. Toda la obra que está ahora expuesta en el MIAC son obras que yo he traído o cedido de mi estudio para que se exhiba aquí en mejores condiciones, que ha costado mucho dinero producir y que por fin traigo a la isla. Eso es lo que la hace tan especial.