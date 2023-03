Pilar Rodríguez dirige a la Gran Canaria's Women Band, que se sube a la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus el próximo 12 de marzo, a las 12.00 horas, para ofrecer un nuevo concierto creado, dirigido e interpretado por mujeres músicas.

En esta ocasión, las 60 profesiones que forman parte de la veterana banda ofrecerán un concierto dividido en dos partes. La primera cuenta con el estreno de Deshielo, de Elisa Cancio, el Concertino para trombón de Thomas Asanger, interpretado por Zuleyma Carballo; Sedona de Steven Reineke y Tribute to Roxette de Wolfgang Wossner. En la segunda parte, la cantante internacional Cristina Ramos y la Escuela de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez se unen a la Gran Canaria's Women Band para cantar Ha nacido una estrella de Michael Brown; Voyage, Voyage, Love Yourself y Highway to Hell de Jan Van Kraeydonck, y Don't Stop Me Now y I'm so Excited de Frank Bernaerts.

Pilar Rodríguez es directora y fundadora de la Agrupación de viento de la Academia de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (AOFGC), profesora de flauta de la Academia, musicoterapeuta y creadora de Gran Canaria’s Women Band. En conmemoración del Día de la Mujer de 2016, recibe el reconocimiento y la distinción del Ayuntamiento de Teror por su valía y dedicación en el mundo de la música y como una de las pocas mujeres directoras de orquesta.

Por su parte, la Red feminista de Gran Canaria le otorga el premio Simone de Beauvoir el 8 de marzo de 2021, con motivo del Día de la Mujer, por su labor en pro de la visibilización de la mujer música canaria y por su trabajo como directora, instrumentista y pedagoga musical. A los dieciocho años es la mujer más joven de viento de madera invitada a tocar por primera vez en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, cuya vinculación profesional continúa hoy en día.

También es solista y trabaja durante una década con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas. Pero su mayor orgullo y éxito puede ser el logro de crear y encabezar en 2016 la Gran Canaria´s Women Band, la primera Banda Sinfónica de Mujeres de Canarias de estas características. Un proyecto cultural y social cuyo objetivo es dar visibilidad a la mujer música canaria en todas sus facetas: directora, compositora e intérprete. Para ello, organiza desde hace siete años un concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus con el estreno de una obra de una compositora canaria.

Pilar ha llegado a reunir en un mismo escenario a casi doscientas mujeres entre intérpretes e instrumentistas, logrando así un hecho histórico en Canarias.