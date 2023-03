La Agencia de Defensa Psicológica

La Inteligencia Artificial invade cada día más territorios, lo cual es evidente que ocurra debido al desarrollo logarítmico de su potencial. Recién se ha conocido que el organismo norteamericano DARPA ha permitido que un avión caza F16 sea dirigido automáticamente, como un Tesla o como un dron. El debut tuvo lugar en diciembre de 2022, en la base Edwards, California, con la aplicación del algoritmo ACE.

Es ley natural, la única ley que funciona del aparataje teórico de Darwin, que todo lo que se puede lograr por la fuerza se terminará logrando por la fuerza. Existe un consenso planetario, actualmente, según el cual un sistema político debe ser democrático o, al menos, constituido por electores que eligen a sus representantes, de abajo hacia arriba, ya sea un Estados Unidos o una República Democrática de Cuba. La cuestión es ser elegidos por todos los ciudadanos. Y el truco está en lograr hacer trampa en el periodo electoral. Si estamos ante un gobierno como el de Franco o el actual de Venezuela, la fuerza constrictora de los alguaciles, a través de la tortura o el miedo, obliga a los electores a actuar, y obtenemos esas elecciones con un 99 % de voto progubernamental. En países donde la libertad está más garantizada porque se han instaurado instituciones de contrapeso e independientes, no va a fallar el intento de grupúsculos o elites que no se pueden permitir no estar arriba en los órganos de decisión, o de otros que pretenden entrar, y se forman los pucherazos y los intentos de influir a favor de partidos o candidatos. Esto es tan antiguo como el mundo democrático. Ya en el albor de la democracia española, por venirnos cerca, la compra de votos entre los aspirantes a alcaldes era algo generalizado en pueblos pequeños donde los rumores funcionaban sociológicamente. Pero en grandes masas se requiere de otros métodos. Y ahora, que es a lo que vamos, el uso de inteligencia artificial o la manipulación de los mecanismos de recuento son cruciales y, diríamos, deberían existir al respecto tensiones como la que acabamos de constatar en la masiva nacionalización de extranjeros descendientes de españoles, de los que se habla en número de 400.000.

Las obras y sus inauguraciones, la ralentización de las listas de espera, y otras decisiones dirigibles desde las instituciones, comienzan a ocurrir deliberadamente y los ciudadanos, pasmados, lo advierten. Empero la novedad actualmente, y tratándose de considerables masas poblacionales a las que hay que manejar, está en el surgimiento de un nuevo servicio, revelado en un artículo de los investigadores alemanes Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Roman Lehberger, An-katrin Müller, Frederik Obermaier, Bastián Obermador, Marcel Rosenbach, Thomas Schulz y Wiedmann-Schmidt, publicado el 18 de febrero de 2023 en Der Spiegel: Diese Geheimfirma manipuliert offenbar weltweit Wahlen gegen Geld. Al parecer, antiguos agentes israelíes han manipulado 33 elecciones nacionales. Sus clientes: políticos con hambre de poder y empresarios ricos. Dicen: «Forman parte de una industria mundial de desinformación en la que Rusia está lejos de ser el único actor». Los periodistas llegaron a una de las sedes de la empresa, liderada por Tal Hanan, en una colina israelí, a mitad de camino entre Tel Aviv y Jerusalén, y contactaron para encargarles un pucherazo en un país centroafricano. «Ofrecemos un tipo diferente de servicio de inteligencia», les contestaron, especializado en manipular elecciones «a través de escándalos falsos, campañas de mentiras, votos influidos y otras tácticas sucias», entre ellas meterse y propalar falsedades en las redes sociales y emails de los políticos target. Disponen de equipos en Grecia y en los Emiratos. Pusieron como ejemplo Kenya, donde se eligió a un nuevo presidente el verano pasado, y pasó el país de ser una de las democracias más estables del continente, a ser un país en el que se habla de fraude electoral, de que altos funcionarios del gobierno han sido hackeados y de la difusión de mentiras flagrantes. «Ofrecen ataques frontales adaptados contra el corazón de la democracia. Manipulan lo que se supone que son elecciones libres, con aquellos que pueden permitirse sus servicios aumentando sus posibilidades de victoria». Cobran del orden de unos 15 millones de dólares para manipular una elección.

No son los únicos, ya que en su momento Cambridge Analytica, compañía británica privada de Robert Mercer, director de un potente Fondo de Inversiones, que hacía minería de datos, creada en 2013 para participar en la política estadounidense, trabajó para Mauricio Macri en 2015, para Donald Trump, y para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Este tipo de empresas tienen direcciones en Moscú, Pekín, Nueva Delhi, Riad, Washington, Berlín y Bruselas. Tal Hanan habla de «paralizar la logística alrededor del día de las Elecciones. ¿Qué puede pasar? Quizás el sistema colapsará. Quizás la inscripción de los votantes no funcione». Todo lo que tiene que hacer el cliente es definir sus objetivos y el equipo de servicios diseña una estrategia adecuada y despliega los recursos y personas necesarios. Por ejemplo: «Lo mejor para su cliente es crear más un desastre, más miedo, más problemas en las calles ahora». Básicamente, el equipo propone fomentar los disturbios en un país para evitar elecciones ordenadas. Presentaron a los periodistas ciberataques para manipular el voto por la independencia de Cataluña en 2014, otros para influir en las elecciones de Indonesia, otros para influir en las de Nigeria, donde los teléfonos de los políticos quedaron inservibles el día de las elecciones. Empresas como Eliminalia o DarkMatter hacen otras competencias a esta israelí. Se dice que detrás del ciberataque al Bundestag, con un robo de 16 gigabytes de datos, estuvo el grupo ruso Ghostwriter, y dispone de datos de docenas de legisladores alemanes, y en Polonia y los países bálticos ya esa información ha provocado daños electorales.

Suecia ha creado un organismo gubernamental: la Agencia de Defensa Psicológica. El móvil del presidente del gobierno español ha sido hackeado con un programa israelí, tres días antes de las elecciones de 2014 estallaron las bombas de los trenes de Atocha y, en el lejano territorio de Canarias, dos meses antes de las elecciones aparecen miles de grabaciones hechas durante años a políticos socialistas. Conforme, pero, ¿a que para que algo haga daño tiene que haberse hecho algo mal, y si nada se ha hecho mal no hay ningún problema? ¡O tempora, o mores!