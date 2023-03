El año de Caracoles, el año de Caracolas

El entramado Caracoles está que no para en este 2023. Entre otras cosas, estrenan web en abril de TerritorioCaracol, que es como quieren englobar todo el proyecto. Lo más cercano es el concierto que Caracolas dará el próximo sábado 11 de marzo en el teatro La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Nuria Hernández, que es Nuria Caracoles en casi todas las agendas, nos explica cómo se organiza todo. La matriz es Caracoles, una banda mixta nacida en 2008 y que por tanto este año cumple 15 en activo. Además: «El germen de Caracolas brota de una propuesta para la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2020 en el Paraninfo de la ULL, ahí decidimos recorrer la historia musical de Caracoles desde la perspectiva artística femenina de las mujeres que, de alguna u otra manera, formaron parte de Caracoles desde sus inicios, y en mi caso particular, como miembro fundador, directora artística y frontwoman de la banda».

Caracolas hasta ahora llevó a cabo los proyectos etnomusicales Las seis del Aguere, para el municipio de La Laguna, y Las quince con destino a Puerto de la Cruz. ¿Qué proponen entonces para el concierto de La Granja? «Nosotras nos llamamos Caracolas y somos ‘las mujeres caminantes que vamos sin prisa por la tierra’, nuestra propuesta en directo se llama El sonido de las caracolas, estamos mutando a Mujer hecha canción y cantamos las historias de nuestras abuelas de Las quince y Las seis de Aguere».

Es el primer paso de un año cargadisimo de propuestas para el Territorio Caracol. Tienen prevista la edición este año del disco con el directo de Euphorbia. Aparte hay varios proyectos con el single Lento: «Lo vamos a adaptar para el movimiento sostenible y sello de calidad nacional #CittaSlowSpain previsto para abril. Para este mismo mes, tendremos la oportunidad de orquestarlo con la banda de música de la Escuela de Música y Danza Villa de La Orotava, que cumple 25 años». Otra colaboración para este año es con la banda mexicana BuenRostro en el tema El planeta más raro del universo.

Caracolas prepara además su estreno en disco para este 2023, dentro de un proyecto donde la parte visual y de imagen está muy trabajada. Le preguntamos a Nuria por este extremo: «Para mí la imagen en el mundo del espectáculo es importantísima, y, además, me apasiona. Es un espacio creativo del que no podría prescindir, me retroalimenta y genera mundos mágicos fundamentales para conectar con el momento presente en el que está ocurriendo la actuación, el hecho artístico. Es el envoltorio que hace soñar… Genera equipo, sensación de pertenencia, cohesiona al grupo humano, añade valor en el trabajo sobre las tablas… el cuidado se siente y se agradece mucho».

Cuesta procesar que en Muda solo se maneje la guitarra de Cristo y la batería de El Cas. Con amplísimo rodaje en el mundo musical de Canarias, los integrantes de Muda entregan un disco que es un abrumador repaso por varias muestras del rock potente actual. Y es un verdadero reto averiguar cómo se puede sacar tanto partido a tan escasos recursos sin, encima, emplear la voz: todo puro instrumental. Aprovechan para recuperar los previos Nimega y Arena negra con el que se presentaron en sociedad. ¿El debate de la edad en el rock? A algunos los vuelve aún más extremos y descarnados. Muda son un perfecto ejemplo.

La andadura del festival Keroxen en su versión de sello discográfico va segura. Ésta es ya la tercera entrega de su recopilatorio Radar Keroxen, que se centra en los creadores canarios que residen fuera de las Islas, eso que llamamos diáspora, y que suena algo cursi. La muestra es tan amplia como excitante. Ansiotrópico y sus juegos paninstrumentales desde Berlín. Experimentación entre el ruidismo y el jazz desde Amsterdam con Halli Crigi. Transistor Eye de Tarragona con su alucinación post folk de 10 minutos y, más lejos, Hara Alonso en Suecia retorciendo las posibilidades del piano.

‘Hazte diyei’

DJ para fuera

Canarias siempre está a punto de ser Ibiza pero nunca se decide. Es cierto que las zonas turísticas de las Islas cada vez aglutinan más trabajo para DJ y cuentan con varios clubes de referencia que se esfuerzan por ofrecer una programación digna. Escasean eso sí propuestas más underground y rebuscadas. En definitiva tenemos una densidad de DJ brutal y no hay trabajo para tanta gente.

David Herrera, un mítico de las cabinas de Tenerife, lleva tiempo residiendo en Bali. Tras 13 años trabajando en Ibiza, en uno de sus viajes de sesión por el mundo se enamoró de Indonesia. Escuchándolo hablar entiendes su pasión por un sitio donde según él, están los mejores beach club del mundo y un público cosmopolita que no se da en ninguna otra parte. Si vas por Bali, lo puedes ver fijo en el club Mexicola. Y desde esa posición estratégica se mueve por lugares cercanos. Nos anuncia por ejemplo sesiones la semana que viene nada menos que en Vietnam. Tienes además sus producciones en herrera.bandcamp.com.

También en Bali lleva muchos años Maick Rodríguez, pionero de la música negra en las Islas, que también opera en este paradisiaco destino como DJ.

Más cerca está Highkili, desde hace pocas semanas se trasladó a Barcelona. Nos olvidamos de que Kilian es antes MC es DJ, ahora mismo entra en sesiones para el Suave de Razzmatazz y está trabajando en un nuevo EP con el productor Guim, ya responsable de las bases de su reciente trallazo 3AM. Está tope con el colectivo Sunkusy, que promocionan la cultura underground de baile en Barcelona, y además, con una idea potente en la cabeza: «También estoy haciendo de speaker a DJ que me flipan, intentado así revivir la cultura del MC en medio de una noche, en un dj set, es algo con lo que empecé en Gran Canaria cuando pequeño, tirando vocales sobre dnb y jungle».

De la legión de creadores de Gran Canaria hay otros productores-DJ como La Diabla (en la foto), residiendo en La Coruña y con sesiones ahora mismo por toda la Península. También Astroboi, quien tras un año viviendo en Amsterdam acaba de desembarcar hace nada de nuevo en Madrid para mover sus creaciones. También en Barcelona está el DJ y productor Moray a los mandos de su sello discográfico Focus On Egoless.

Quedan muchos por mencionar en la tan habitual lista de creadores canarios que, ante las limitaciones de las Islas, deben buscarse fuera el espacio que aquí no encuentran.