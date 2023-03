El ciclo El amor es un clásico vuelve con uno de los íconos del subgénero screwball comedy, Ninotchka. La historia de una agente rusa, interpretada por la magnífica actriz Greta Garbo, que es enviada a París a investigar a tres «camaradas» que se han descarriado en su misión de resolver un delito. Sin embargo, su viaje la llevará a conocer a un caballero que le mostrará los encantos de la Ciudad de la Luz. Filmoteca Canaria proyectará la cinta el próximo martes, 7 de octubre, en el Teatro Guiniguada a las 19.00 horas.

Ninotchka es una alocada comedia con un humor muy particular, ideada por el director Ernest Lubitsch, donde una estricta oficial comunista encuentra el amor en pleno acto de servicio, lo que la hará debatirse entre su patria y sus deseos personales. Esta cinta obtuvo cuatro nominaciones a los premios Óscar de 1939 a mejor película, mejor guion, mejor argumento y mejor actriz por la interpretación de Greta Garbo.

El crítico del New York Times Frank S. Nugent definió a Ninotchka como «un entretenido panel de caricaturas (…) A Stalin, insistimos, no le gustará; pero, a no ser que tus gustos sean muy parecidos a los del partido, creemos que te gustará, y mucho». Por su parte, Richard Brody, del diario The New Yorker la describió como una comedia con un efervescente ingenio erótico, en la que la sátira política no deja de estar presente.

El ciclo El amor es un clásico, de Filmoteca Canaria presenta cinco comedias románticas de los años 30 y 40 del siglo pasado, reconocidas como clásicos del cine y, en su mayoría, premiadas o nominadas a los prestigiosos premios Óscar. Las dos primera sesiones han tenido lugar en el mes de febrero y continuaran las tres restantes en este mes de marzo con Ninotchka, Bola de Fuego y Nacida ayer.

La cuarta cinta del ciclo será Bola de Fuego, de Howard Hawks, del año 1941, que tienen como protagonistas a Barbara Stanwyck y Gary Cooper. Una comedia maravillosa con un guion ejemplar con cuatro nominaciones a los premios Óscar. Narra las vivencias de un grupo de profesores estrafalarios, todos sin pareja, trabajan en la elaboración de una enciclopedia del saber humano. Cuando el trabajo se encuentra ya en una fase bastante avanzada, la visita sorpresa de una bailarina de cabaret les hace replantearse su labor, pues caen en la cuenta de que viven de espaldas al mundo.

El ciclo cierra con la proyección de Nacida ayer, del realizador George Cukor. Una cinta ganadora del Óscar a mejor actriz por la interpretación de Judy Holliday como Billie Dawn, la novia de un mafioso millonario que desea convertirse en un miembro respetable de la alta sociedad. Sin embargo, este se siente avergonzado de los malos modales de su novia, por lo que contrata a un joven y atractivo periodista (William Holden) para que le dé un curso de buenas maneras.