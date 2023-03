Clases en la calle y sede precaria: la Escuela de Actores de Gran Canaria reclama una "educación digna"

Tres meses para finalizar el curso académico y parece que la plaza Santa Ana es la mejor opción para dar clases. No es una actividad lúdica al aire libre para inspirar al alumnado, sino la necesidad de una comunidad educativa que lleva un año y cuatro meses encerrada en la planta baja del Internado de San Antonio con dos salas y un baño disponible para 140 personas. Esa es la actual situación de la Escuela de Actores de Canarias (EAC) con sede en Gran Canaria. Sin espacio suficiente y pendientes de las nuevas matriculaciones, el estudiantado ha vuelto a programar una serie de protestas y una huelga con el fin de llamar la atención de las administraciones competentes, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria.

La pelota ha pasado de un tejado a otro en los últimos meses. La EAC, centro autorizado por la Consejería de Educación desde el año 1996, ha hecho este itinerario en las últimas décadas: el antiguo Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, el extinto colegio Castilla y, finalmente, la trasera del actual internado de Vegueta. Sin embargo, las obras en la cubierta del edificio, la caída de techado y el peligro circundante motivó el desalojo a la parte delante en octubre de 2021. Fernando Vecino, presidente de la Cooperativa de la EAC, junto a Esther Muñoz, directora de la EAC, convocaron una rueda de prensa para trasladar la preocupación de los afectados. "Hemos intentado suplir las carencias hasta la fecha, pero es imposible. Por eso, le pedimos a las instituciones implicadas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que articulen una solución para el corto y medio plazo", sentenció Vecino, quien está en negociaciones con los organismos públicos.

Mientras que la sede en Tenerife lleva operativa desde el año 2002 gracias al acuerdo entre ambas administraciones, el actual centro en Gran Canaria es propiedad de la corporación insular. "El compromiso de la consejera Manuela de Armas es que en septiembre habrá un emplazamiento óptimo para los estudios y se están barajando distintos centros, pero tenemos que cerrar el acuerdo. Por parte del Cabildo, se nos comunica que ellos financiarían el arreglo de esa sede siempre y cuando el Gobierno ponga el edificio". Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el presidente espera llegar a tiempo "para sacar adelante ese convenio de cesión". "Nosotros hacemos un servicio público a la comunidad y hemos intentado cumplirlo de la mejor manera posible, así que hay que garantizar el futuro", añadió, así que deposita sus esperanzas en la próxima reunión del lunes 13 de marzo entre la consejera y los representantes del alumnado.

Una de las medidas que se tomó por parte de la titular de Educación fue ascender el presupuesto del convenio al millón de euros durante la presente legislatura. A pesar de la mejora presupuestaria, la falta de inmueble hace temer a la directiva de la EAC que se reduzca el número de matriculaciones para las pruebas de acceso para el próximo curso. Al respecto, piden que se cedan dos aulas más del piso en el que se encuentran con el fin de operar hasta junio en mejores condiciones.

Promesas incumplidas

El 22 de diciembre de 2021 el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, junto a la concejala de Cultura, Encarna Galván, se sacaban la foto junto a Fernando Vecino cediéndole las llaves del edificio situado en Primero de Mayo. Pero el inmueble, en estado ruinoso, requiere una reforma que asciende a 250.000 euros. Por tanto, la obra quedó paralizada y, después de asegurar que estaría listo para el inicio del curso 2022/2023, el Ayuntamiento tuvo que recular. Además, el presidente comunicó que no se ofreció ninguna otra alternativa tras este contratiempo.

La situación afecta directamente a un alumnado que no tiene otra opción que permanecer a la espera. Adriana Navarro y Kilian Hernández, representantes de segundo y cuarto curso, comparten su indignación ante un hecho que los obliga a tomar clases en el exterior, además de clausurar la biblioteca. "Llevamos en un espacio insuficiente para dar clases viéndonos obligado a dar clases en la calle; esto ha conllevado a recoger palomas muertas de la plaza, a tener que esquivar camiones de limpieza de la ciudad o tener cuidado con el resto de transeúntes para no causar daño. Somos un grupo de estudiantes que está pidiendo un sitio en el que estudiar. Nos merecemos un espacio en condiciones para poder desarrollar arte dramático", coincidieron.

Además de sufrir las consecuencias de la pandemia, en la actualidad conviven con este nuevo obstáculo que ya a muchos otros les ha hecho replantearse su futuro: "Dentro del alumnado hay compañeros que están gestionando traslados de expedientes, tanto para ir a Tenerife como para ir a la península, pero hay otras muchas que no cuentan con las posibilidades para desplazarse", añadió Navarro, "estamos luchando por que las artes escénicas no desaparezcan de las islas Canarias, ¿cómo es posible que la ciudad de las palmas de gran canaria se proclame como ciudad europea de la cultura y, sin embargo, no esté proporcionando unas instalaciones dignas para toda esa cantera de artistas?".

Un intérprete de renombre nacional salido de esta cantera es el actor Maykol Hernández, conocido por su participación en la serie Hierro o la próxima Las noches de Tefía, quien es profesor de la EAC e imparte esgrima escénica bajo la sombra de la catedral. "Los recursos que tenemos no son los óptimos, ni siquiera llegan a los mínimos recomendables. Es importante que se entienda la situación porque, ya que la EAC ha brindado durante años la oportunidad de decidir si quedarte a estudiar aquí o fuera con la garantía de estar a la altura de cualquier centro en España".

A la espera de la próxima reunión, la Consejería de Educación adelanta a este periódico que "existe el compromiso de la Consejería -que colabora con la Escuela con un millón de euros anuales, recogidos en los presupuestos- de colaborar para que, en el menor plazo posible, sigan teniendo una sede en Gran Canaria. Para ello, estamos en conversaciones con otros administraciones".