'Hespérida IV', los amores ocultos de Carlos V

La aproximación literaria más completa hacia la figura del emperador Carlos I de España y V de Alemania ha sido escrita por un poeta grancanario. Pues sí, el escritor Justo Jorge Padrón, fallecido el pasado 11 de abril de 2021 en Madrid por el Covid, dedicó el cuarto volumen de su epopeya lírica Hespérida a abordar la vida del emperador español. La obra, que se publicó el pasado 29 de diciembre y que, como todos los demás libros de este autor, salió en la editorial Visor, se presenta hoy viernes, a las 19.00 horas, en el sala Manuel Padorno de la Biblioteca Pública del Estado con las presencias del periodista Guillermo García-Alcalde y el filólogo y autor del prólogo Maximiano Trapero.

Padrón pudo publicar en vida los tres primeros volúmenes de la saga. Sin embargo, el cuarto y quinto los terminó en vida pero permanecían inéditos. A ellos habría que sumar un sexto incompleto que tampoco ha salido a la luz y que concluiría toda la colección. La producción de Justo Jorge Padrón supera los más de 120 obras entre las que se incluyen 34 libros de poesía, 27 ensayos, y numerosos libros de crítica y traducciones al español de poetas de otras lenguas. Además, Padrón fue fundador de muchos festivales de poesía en Europa, incluyendo el de Poesía Atlántida de Canarias, y presidió el Congreso Mundial de Poesía de Madrid.

«El emperador habla por primera vez de su vida íntima y por eso es una obra excepcional», asegura Filipova

Ahora, su mujer, la traductora literaria, Kleopatra Filipova, se ha encargado, con la ayuda de Trapero, de revisar las obras que estaban pendientes de salir. Este nuevo libro se titula, concretamente, Hespérida IV. Soliloquio de Carlos V en Yuste. «Sobre Carlos V se han escrito muchas cosas, pero aquí es el propio emperador quien lo cuenta en el palacio en el que se retira y muere», señala Filipova.

Causa

Carlos V cuenta en primera persona toda su vida: donde nació, cómo llegó a España, cómo fue rechazado al principio, cómo lo despreciaban, y cómo él empezó a esforzarse para demostrarle a los españoles que era uno de ellos e iba luchar por su causa. «Sabemos de sus batallas, con quién contactó, pero no de su vida privada de la que existen algunos datos, pero aquí él cuenta sus sentimientos, los elementos de su vida íntima, su vida familiar, hijos, y por eso es original y único», asegura la traductora. «Él leyó muchísimos libros antes de escribir, tuvo que empaparse de la historia, y después de eso aplicó la intuición poética para escribir unos poemas de amor maravillosos hacia Isabel de Portugal». Filipova recuerda que el primer volumen Hespérida. Canto universal de las Islas Canarias, «fue el génesis, el origen y la historia de las Islas Canarias antes y después de la conquista de los españoles a lo que añadió un diccionario de más de cuarenta palabras guanches». El segundo es la conquista de América con los cuatro viajes de Cristóbal Colón. El tercero se centró en Magallanes y Elcano «y aquella emocionante vuelta al mundo». Y tras este cuarto Hespérida, el quinto, que aún permanece inédito se titulará Los Halcones del mar, y trata sobre las batallas de los piratas legendarios como Francis Drake o Jean Fleury «en un tomo muy divertido de finales del XV y principios del XVI». Finalmente, el sexto, que aún no está acabado, trata sobre Felipe II, la batalla de Lepanto, y el declive del imperio español. Un último número que «si me da para un tomo lo publicaré», afirma Filipova.

«Me siguen llamando de muchos países del mundo que quieren publicar sus obras», añade la traductora

La traductora reconoce que Justo Jorge al principio sólo le dedicó un poema a Carlos V, pero con la inspiración le salió un libro entero. El prólogo está escrito por Maximiliano Trapero «que me ayudó a corregir cosas. Él es un conocedor de su obra, sabe mucho de poesía, y fue muy generoso conmigo». La viuda del poeta recuerda que «fue una época muy dura cuando perdí a mi marido. Estuvimos los dos ingresados por el Covid en el hospital La Paz de Madrid, él no pudo salvarse y yo me salvé por los pelos». Ahora su labor es seguir trabajando en la obra de su marido. Su libro Fulgor de Macedonia lo ha traducido al macedonio. Pero otra de sus obras, Poemas a Kleo, con cien poemas de amor dedicados a ella, «es el más difícil de trabajar, son muchas vivencias, muchos recuerdos, pero lo voy a a acabar seguro». El próximo 4 de abril Kleopatra Filipova viajará, junto a su hija, a Macedonia «porque al embajador de España se le acaba el mandato y no quiere irse sin hacer un homenaje a Justo que coincida con los dos años de su fallecimiento». También el día 12 habrá una exposición de su libros en la Biblioteca Nacional y luego viajarán al prestigioso Festival de Struga donde el grancanario ganó la lengua de oro, un premio que, a parte de Justo Jorge Padrón, solo han logrado en lengua española Neruda y Alberti.

La obra de Padrón se ha traducido a más de 50 lenguas «y me siguen llamando de muchos países que quieren publicar libros suyos. Era un hombre que viajaba mucho y tenía mucha curiosidad por otras poesías». De este modo, el poeta grancanario tradujo al castellano poetas de Mongolia, Hungría o Kazajistán «cuyas dos primeras antologías en Europa las hizo él», aparte de que fue el introductor de la poesía nórdica y eslava en el área hispánica, y fundó la revista Equivalencias donde se publicaban poemas inéditos de cada autor en español, inglés y la lengua original del poeta y donde daba salida a los nuevos valores.