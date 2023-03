Juan Echanove: "Putin tiene algo de Hitler, también cree en una raza superior"

Tras La fiesta del chivo, cuya gira fue todo salvo una fiesta, por las mascarillas entre el público y las restricciones de aforo, Juan Echanove decidió apostar por la comedia y armar Ser o no ser, obra inspirada en el clásico cinematográfico de Ernst Lubitsch. Producida por Okapi y adaptada al formato teatral por Bernardo Sánchez.

-¿Qué convierte en obra maestra una película como Ser o no ser?

-La intemporalidad, que pueda ser entendida y disfrutada por multitud de generaciones, es lo que la convierte en un clásico. Hay clásicos que lo son en sí y hay clásicos insustituibles, porque el mundo del drama tiene muchísimo más catálogo, entre las obras maestras, que el de la comedia. La grandeza de Lubitsch radica en idear toda esta farsa en torno a un acontecimiento enormemente importante como es la invasión de Hitler a Polonia. Es una comedia trepidante hecha por un hombre al que le gustaba mucho el teatro, porque Lubitsch formaba parte de la gran familia del teatro.

-¿Ese hecho ha facilitado su puesta en escena?

-Hacerlo ha sido muy complicado. Somos un elenco de seis actores y una actriz e interpretamos 37 personajes. Ella, Lucía Quintana, que interpreta a María Tura, la protagonista femenina de la función, es la única que no dobla personajes.

-¿Cómo se logra ese ballet de personajes sin caer en la locura?

-Con mucha concentración y talento, cosa que desde luego tienen todos los actores de esta compañía.

-Los personajes dejan poso en el intérprete. ¿Todos le enriquecen y le brindan sabiduría?

-Sí, y en el teatro mucho más, porque a lo mejor a un proyecto como Ser o no ser le tienes que dedicar muchos años de tu vida. Nosotros llevamos ya casi un año representando esta obra y creo que por delante nos quedan seis meses más. Un personaje puede convertirse en algo importante en tu vida, pero también hay que saber dejarlo en el camerino y dedicarte a vivir la vida. El personaje no puede dominar la forma de pensar de uno. A mí me gusta terminar la representación y a ser posible tomarme una cerveza con los compañeros y brindar por la función.

-¿Qué le está aportando un personaje como el de Joseph Tura?

-Sobre el papel, Joseph Tura es lo más lejano a mí que puedas encontrar: es un actor vanidoso, soberbio, en ocasiones tirano con los miembros de su compañía... También es muy valiente y es capaz de todo por conseguir la atención de los demás, es un actor enfermo. Creo que todavía no me parezco a él. Pero me ha gustado buscar dentro de mí lo que podría ser un germen del comportamiento Tura y trazar por ahí una composición que fuera divertida y natural.

-¿Puede escribir sin pensar en Rafael Azcona?

-Siempre lo hago a la hora de montar teatro. Mi manera de pensar, mi formación, mi cuajo como actor vienen de unos años en los que afortunadamente todavía gozábamos de la presencia de Rafael Azcona. Esa manera de identificar lo cotidiano con lo absurdo me lleva a pensar que vivo en una sociedad que en absoluto ha cambiado. Hay muchos autores que siguen la senda de Azcona.

-Mallorca aun está de luto por la muerte de Agustí Villaronga.

-Su cine era personal. Agustí era un gran observador. Y era un poeta. Nunca se dejó llevar por caminos fáciles y siempre consiguió transmitir emociones verdaderas, humanas, profundas. Tuve la suerte de conocerle. Es un grande del cine español.

-Y dijo Trueba: «No creo en Dios, creo en Billy Wilder». ¿A usted le sucede lo mismo con Lubitsch?

-Suscribo lo de Billy Wilder y sí, me pasa lo mismo con Lubitsch. Wilder, cuando se atascaba en el rodaje de una película en Hollywood, se iba a su despacho, se encerraba y se quedaba mirando un cuadro que tenía puesto en la pared, un cuadro que era una hoja de papel en el que solo estaba escrito con un bolígrafo: ¿cómo lo haría Lubitsch? Tanto Wilder como Lubitsch, junto a Chaplin, representan un forma de pensar dentro del cine, un estilo muy potente.

-¿El teatro puede funcionar como disolvente, en este caso para desmontar la maquinaria nazi?

-La trama tiene como protagonista a una compañía de actores que se ven involucrados de repente en un avance de Alemania sobre Polonia, poniendo en jaque a la resistencia, y por esos avatares de las tramas teatrales bien trazadas resulta que son ellos los que tienen la última posibilidad frente al tipo más peligroso. Y lo único que tienen para enfrentarse a los nazis es su talento.

-¿La risa es siempre liberadora?

-Cuando la gente celebra lo que oye o lo que ve es porque está involucrada. Cuando oyes que la platea se ríe y cabalga contigo es una sensación maravillosa, porque son ellos quienes te llevan.

-¿Qué ha significado el teatro en su vida?

-El teatro sigue significando mi manera de vivir, mi manera de ser, de pensar y, sobre todo, el hecho de ser actor.

-¿Qué papel tiene que desempeñar el teatro en tiempos de guerra?

-Está bien que existan obras que puedan divertir y entretener pero el teatro nunca debe perder su capacidad de ser un espejo de la sociedad en la que vivimos. Y eso le hace tener un público muy especial.

-¿Putin tiene algo de Adolf Hitler?

-Sí, sin duda alguna. Putin cree en una raza superior, la suya.