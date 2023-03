Lo mejor de los 90 para nuestros DJ

Que los DJ elijan la música… una vez más. Le preguntamos a varios de los diyeis que forman parte del Candelaria Viva 90+ Music Beer Fest por su canción esencial de los 90. Quién mejor que ellos para elegir los temas que consideran esenciales de una década que marcó la popularización de la música de baile.

Vamos con uno de los cabeza de cartel. DJ Jonay, que se explaya aquí al lado, da una respuesta sorprendente: «All that she wants de Ace of Base. Es un puto temazo, un pelotazo, en los 90 ese tema cambió muchas cosas. Podría hablarte de cualquier tema de mi onda pero prefiero ése y siempre que pincho, lo pongo». La Maldita tira de un gran clásico: «Show me Love, de Robin S, porque el ‘oldskool’ nos ha marcado a todos», destaca. DJ Rayco, que lleva la vida en las cabinas, tira de un recuerdo importante para él: «Insomnia, de Faithless, con la que abríamos la sesión en el Nooctúa (mítico club del norte de Tenerife) con una locución, me trae grandes recuerdos». Tana Sandoval opta por dos artistas que también marcaron los 90: «MC Hammer y Vanilla Ice, son dos que me llamaron la atención por la música, obviamente Michael Jackson fue el más que me atrajo pero estos dos tenían el rollo hiphopero que me llamaba más la atención». Kruger, que marcó una época en las matinées de la discoteca Ku en los primeros noventa, es algo más rebuscado: «Mi tema esencial de esa época es el de Leftfield, Not Forgotten, un clásico que le debo mucho por sus infinitas mezclas que tengo con él, acapellas y demás». A Deepak le cuesta decantarse por uno: «Hay muchos temas de los 90 que para mí son esenciales, del ‘old skool’ me quedo con el 40 Miles de Congress porque es un piano que evoca muchas sensaciones». También cita el Dreamer de Livin Joy.

A Master Chic lo pillamos de improviso: «A bote pronto, el primero que se me viene a la mente es el de C+C Music Factory, Gonna make you sweat, es un icono total, un recuerdo de los matinée del Kü con la gente (donde fue el primer DJ residente), es el tema que veo más simbólico de esa época».

Y falta Juana La Cubana, o sea, el autor de estas líneas. Los 90 fue cuando empecé a pinchar en serio con mi amigo Andrés Morales, y una década que viví entera tocando en verbenas en la orquesta Dinacord. Me gustan los temas que fusionan los dos mundos, como El tiburón de Proyecto Uno, pero en especial Guallando de Fulanito. Todo esto y más, la semana que viene en Candelaria, Tenerife.