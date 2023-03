Alessandra Gariboldi: «Ningún proyecto que se limita a dar dinero ayuda realmente a la innovación»

Financiada con fondos europeos, Sinapsis es una iniciativa destinada a crear proyectos innovadores vinculados con las artes en vivo. ¿Cómo nace esta colaboración entre la Fundación Fitzcarraldo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Universidad Autónona de Barcelona?

Como fundación, tenemos una larga experiencia en procesos de incubación cultural. Las personas que trabajan en el ICDC nos habían encontrado hace tiempo durante otro proyecto de cooperación europea. Conocían nuestra forma de trabajar y experiencia. También llevamos unos 15 años colaborando con la Autónoma de Barcelona. En cuanto a Sinapsis, empezó a dibujarse cuando nos preguntaron cómo podíamos sacar adelante un proyecto muy innovador. Lo es en sí mismo porque tiene que ver con las artes escénicas. En Europa hay unos cuantos proyectos de incubación de empresas culturales y creativas pero muy pocos que tengan que ver con espectáculos en vivo. Esa particularidad requería una especial sensibilidad hacia el sector que parte de un conocimiento amplio del tejido cultural y productivo. Nos pareció interesante y además habíamos hecho un estudio que confrontaba unas cuantas experiencias de incubadoras de este tipo pero ninguno estaba tan focalizado en las artes escénicas. Así nos dimos cuenta de que realmente este era un proyecto de innovación e investigación porque se tendrían que testear modelos de trabajo para adaptarlos a las artes escénicas.

Es una oportunidad no solo por la financiación a cargo de fondos europeos sino por la posibilidad de aprender. ¿La formación tendrá mucho peso en Sinapsis?.

Absolutamente. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que ningún proyecto que se limita a dar dinero puede ayudar realmente a la innovación. La innovación se tiene que sostener con competencias y redes. Las empresas que serán incubadas en Sinapsis no solo necesitan tener las herramientas para pensarse como empresas sostenibles sino también para viajar y tener la posibilidad de tener mentorías transnacionales con personas que llegan, con sus perspectivas, desde otros países. Porque si la actuación es local, el pensamiento es global y tienen que enraizarse en toda Europa y más allá. La incubación funciona solo cuando se otorgan las herramientas para que ese dinero se pueda utilizar de la manera más sostenible. Solo con el dinero no se resuelve, eso es lo que hemos aprendido en estos años.

"Canarias es un caso interesante porque formuló su agenda con un lugar propio para la cultura»

¿Hay buena materia prima en el sector de las artes escénicas de Canarias?

Yo creo que sí. De hecho, nosotros somos los que menos conocemos el contexto y por eso es tan importante que el ICDC, que están tan cerca del sector y lo investigó específicamente para esto, esté tan presente en Sinapsis. Lo que sé es lo que he visto en los datos y he visto que hay un sector muy vital. Todos los profesionales, innovadores y creativos que hay en Canarias –porque hay muchos y muy buenos proyectos– ya trabajan a los márgenes, un poco fuera del sector. Utilizan los recursos creativos y no son solo entidades que organizan cosas sino que hacen otras cosas más complicadas de captar. Esos son precisamente a los que queremos llegar ahora porque son ellos –con una perspectiva a la vez cercana y con capacidad de mirar hacia fuera del sector– los que cuentan con las capacidades fundamentales para lo que queremos lograr: salir de la cadena de valor del espectáculo en vivo (que se seguirá haciendo) pero añadiendo la creación, producción y la presentación de productos culturales. Si nos quedamos así, la cultura se va a morir porque no hay tanta demanda como oferta pero lo que sí que hay es la posibilidad de desarrollar Canarias con la cultura y el arte. Esto no es solo para los que hacen producción, no solo al menos. Hay mucha calidad en eso en Canarias y seguirá existiendo. Este proyecto no trata de sustituir lo que hay sino introducir nuevos elementos y nuevas economías gracias a las artes. Creo que va se va a conseguir. El ICDC está muy decidido a afrontar esta tarea y ha entendido su importancia.

"Este proyecto no trata de sustituir; intenta introducir nuevos elementos y nuevas economías"

Y todo eso, además, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Creo que eso es lo más innovador de lo innovador. Normalmente los ODS se reclaman como transversales. En Sinapsis eso es más intenso porque fue diseñado desde el principio para que entrara en el marco de la agenda. Canarias es un caso interesante porque formuló su agenda con un lugar propio para la cultura, algo que no es habitual. Fue dibujada ya con la dimensión cultural, con relevancia y objetivos específicos. Por eso Sinapsis encaja tan bien ahora y somos optimismas, en particular con los objetivos medioambientales y sociales.

Este es entonces el momento de que la gente se anime a participar...

Es lo principal. Esta convocatoria es muy importante por la formación, que ayudará a entender bien el objetivo. Cuando hablas de innovación lo más difícil, siempre, es hablar de algo que no existe. Hemos encontrado unos casos que servirán de ejemplo y ofreceremos las herramientas para presentar un proyecto para la incubación que funcione y encaje bien.