Nancy Fabiola Herrera: «El espíritu de ‘Noches de cabaret’ es vivir para satisfacer los sentidos»

¿Cómo ha planteado este espectáculo en el que va a recorrer músicas de tantos países?

Como algo muy especial. La primera parte es un recorrido de la música de cabaret europea con autores como Oscar Straus, Erik Satie o Kurt Weill. Son todos compositores de música clásica que también hicieron piezas para cabaret, que era el lado más amable de la composición. Hay canciones muy bonitas que reflejan el espíritu de la época, de los años 20, ese espíritu de libertad, de romper con lo antiguo y vivir una vida más de acuerdo a satisfacer los sentidos. Es una puesta muy rompedora porque son muchas de las canciones que se hacían en clubes como París o Berlín en un viaje muy bonito. Y la segunda parte es también la correspondencia atina a este movimiento: lo que se cantaba en el cabaret Paralelo de Barcelona, la música cubana a los cuplés y no podemos dejar fuera los boleros que forman parte de la música de los años 20 y 30. Terminamos con Piazzolla y el tango como reflejo de lo que se cantaba en los cafés y cabarets de la época en Sudamérica.

El espectáculo no se pudo estrenar en su momento, ¡no?

Sí, se fue posponiendo con la pandemia. Al final se estrenó en Colombia, y luego lo hicimos, entre otros, en el ciclo de lead del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

¿Hay algunos temas que más le gusten en particular?

Todos me encantan por igual. Pero me emociono mucho con Je me suis pas de Oscar Straus; Youkali de Kurt Weill; La vie en rose de Louiguy; Soltera no de Joaquín Zamacois y Balada para un loco de Astor Piazzolla.

¿Cuál es la mayor dificultad?

El que son estilos diferentes. Yo, en un solo programa abordo diferentes formas musicales y aunque vocalmente son piezas muy bonitas, su dificultad que estriba, sobre todo, en que hay que cambiar de estilos continuamente durante todo el programa. Es un programa que hace un viaje por toda esta música y no es lo mismo que la música de cabaret europea que la se hacía en una sala de fiesta de Barcelona. El cambio de registro es la mayor dificultad.

La palabra cabaret mucha gente la asocia con esos shows en los que las mujeres bailan frenéticamente y los hombres van engominados.

Porque era así también. Sin embargo, dentro de ese cabaret también dependía de donde se hacía, porque ese estilo era más de un cabaret que se hacía en Berlín o en el propio Nueva York. Pero está la manera francesa, la alemana o el llamado cabaret negro, la parte americana que eran más tipo películas de Hollywood de la época, de cine mundo, de las primeras películas de la historia. Pero digamos que aquí hacemos un viaje por todos estos estilos. En Barcelona era más un cabaret con cuplé, con canciones con dobles sentidos, en el que también se bailaba, pero era una manera más cercana a nuestra cultura. Aquí hacemos cabaret francés, alemán, norteamericano y latino. Y dentro de los latinos, hacemos uno cubano, español y sudamericano.

¿Qué destacaría del pianista americano Mac Mclure que actúa con usted?

Es un pianista que ha estado mucho tiempo afincado en España. Fue director del Conservatorio de Bogotá y alumno de Alicia de Larrocha. Es un gran investigador y ha sido un gran exponente e investigador de la música española. Recuperó mucha música española de numerosos autores.

Yolanda Auyanet, Juan de León y usted han sido nominados a los premios Talía.Sí, son unos premios que los conceden la Academia de Artes Escénicas de España. Por parte de la lírica hay tres varones y tres mujeres nominadas. Y entre las mujeres estamos dos grancanarias: Yolanda Auyanet y yo por el papel que hicimos cada una en la ópera Roberto Devereux en el teatro de la Maestranza de Sevilla. Somos, junto a Juan de León, en realidad tres canarios nominados y dan los premios el 27 de este mes que van a retransmitir por La 2.

¿Cuáles son sus compromisos más importantes?

Este año vuelvo al Teatro Real con la ópera Medea de Cherubini, pero en francés. Y vuelvo al Metropolitan con una ópera en español que se llama Florencia en el amazonas que se hizo en Tenerife, y es de un compositor mexicano llamado Daniel Catán. Ya la canté en Washington y Los Ángeles. Y, después de casi cien años, es la primera ópera en español que se vuelve a hacer en el Metropolitan. Es una nueva producción que se retransmitirá también en los cines. También tengo en abril el estreno mundial de una nueva zarzuela titulada Trato de favor en el Teatro de la Zarzuela, con libreto de Boris Izaguirre, música de Lucas Vidal, y en la que las protagonistas somos Ainhoa Arteta y yo. La puesta en escena de Emilio Sagi. Es la primera vez que Boris Izaguirre hace un libreto para una comedia musical, y la primera que Lucas Vidal ha compuesto una zarzuela, ya que siempre hace bandas sonoras. También haré un Réquiem de Verdi con la Orquesta de Radio Televisión Española.