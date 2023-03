El principio de incertidumbre de Heiseberg dice que observar modifica lo observado. Que al posar la mirada sobre un electrón, modificamos su comportamiento. Si eso puede extrapolarse a una ciudad, a una isla o a un archipiélago, pocos nos han cambiado tanto como Alexis Ravelo o Manolo Vieira.

Tan parecidos en su inquietud de conocer el mundo cercano como diferentes en su manera de hacerlo, Manolo y Alexis observaron nuestras calles como nadie. Con los ojos de Carmelito o de Alexis, con la mirada revirada de Eladio Monroy o de El Palmera, nos contaron cómo son las cosas de verdad.

Llevo 20 años escribiendo noticias y, si las sumas todas, no logran explicar la vida en esta terruño ni la mitad de bien que un párrafo firmado por Ravelo.

Entre risas y asesinatos, contando corruptelas menos ficticias de lo que parecen y bromas con una retranca dejada ahí para que, el que la quiera coger, que la coja.

Ha pasado un mes desde aquellos diez días en los que el whatsapp nos inundó a disgustos y, con la pena en la piel, uno no puede evitar pensar que esta tierra necesita quien la mire. Alexis y Manolo nos miraron, nos cambiaron y se fueron. Y no sé ustedes, pero yo al menos no entiendo nada desde que no están ellos para explicármelo.