Usted pasa de programador de software a autor de superventas, ¿cómo gestiona ese cambio de vida?

Lentamente. Durante muchísimos años combiné mi profesión con la escritura, arañando horas al día para escribir relatos que publicaba en mi blog. Después tuve un pequeño e inesperado éxito con uno de ellos, Historia de un crimen perfecto que se convirtió en uno de los libros electrónicos más vendidos, incluso en Estados Unidos. Esto hizo que algunos agentes literarios se fijaran en mí y me hablasen de la idea de escribir una novela. Yo tenía un relato titulado Tremore Beach que comencé a trabajar para convertirlo en formato largo… y en 2013 lo vendimos a Ediciones B. Fue un éxito bastante grande para una primera novela, casi 50.000 copias, 20 traducciones y los derechos de adaptación al cine, todo en el mismo año. Aun así, seguí trabajando como freelance, a jornada partida, en el mundo de la programación hasta el 2018. Escribí mis primeras cuatro novelas así, pero me convencí de que lo mejor era centrarse en esta profesión. Y cinco años después, creo que fue una buena decisión.

¿Cuál es el germen de la trilogía Illumbe, ambientada en un pueblo imaginario del País Vasco?

Illumbe nació de El mentiroso, una novela que ya estaba en mi escritorio desde el año 2015, pero que solo encontró sus maneras en el 2019. Enseguida me di cuenta de que era una ambientación que funcionaba y que gustaba (El mentiroso tuvo una buenísima recepción y mucha gente comentó lo a gusto que habían estado de paseo por Illumbe). Así que, en mi siguiente novela, En plena noche, ni me planteé cambiar la localización. Al mismo tiempo, me di cuenta de lo divertido que podía ser reutilizar algunos personajes de El mentiroso, como Álex o Nerea Arruti, la ertzaina novata y perspicaz que, además, terminaría siendo la protagonista de la tercera entrega.

En sus novelas hay un elemento recurrente que no pasa desapercibido y es «la mentira». ¿De dónde nace esa necesidad de convertirla en casi un personaje más?

Las tres novelas de Illumbe se basan en un secreto antiguo que debe ser desvelado para resolver el enigma del presente. Es una mecánica, junto con la tensión, que ha funcionado realmente bien en la trilogía y que la dota de coherencia. Estos secretos del pasado se han ocultado con mentiras, pero ¿cuánto podemos aguantar una mentira? Las tres novelas hablan de la erosión que nos producen los secretos, la corrupción del alma cuando uno decide no confesar cosas terribles que conoce, o que hizo.

Asimismo, habla de otras pulsiones humanas como la infidelidad, ¿intenta usted entender el comportamiento de las personas a través de sus novelas?

Yo escribo novelas con el objetivo de entretener, pero eso no significa que deban ser superficiales. Admito que el gran dictador de mi narrativa es el ritmo, pero me gusta entretejer un drama real, de personajes profundos y situaciones vitales, en esta maquinaria. Creo que eso dota a las novelas de un grosor que no pasa desapercibido. Puedes tener una buena trama y hacer que una novela se devore. Pero si quieres que alguien te recuerde, necesitas grandes personajes. Eso es lo que hace que una historia sea memorable.

Entretejer esas tramas, ¿también le cambia a usted?

Escribir es también una forma de organizar la mente. Es un estilo de vida. Te pasas horas dialogando, casi casi moviendo los labios y representando un abanico de personajes, pensando en emociones, imaginando psicologías. Yo estoy seguro de que eso te va transformando de alguna manera, aunque no me atrevo a decir cómo.

En Entre los muertos escribe desde la voz de una mujer, ¿cuáles fueron los desafíos -si los hubo- de usar una voz femenina?

Me lo tomé muy en serio para construir el personaje de Nerea Arruti. No quería pifiarla y sabía que el reto era grande, sobre todo porque yo iba a ser ella (ya que narro en primera persona) Bueno, me preparé como un actor. Entrevisté a algunas mujeres policía, estudié algunas biografías e hice un montón de pruebas hasta que encontré al personaje. También me rodeé de un equipo de lectoras alfa y les pedí que me machacasen, pero no fue para tanto. Se me dio bien hacer de ella.

¿Qué le resulta más complicado a lo largo de la historia que narra: mantener la intriga o divertir al lector?

Siempre digo que en una historia hay dos caminos. El del personaje y el del lector. El personaje viaja por la historia, le van pasando cosas, va descubriendo pistas… pero el lector viaja también de alguna manera. Hace apuestas, notas mentales, tiene teorías…. yo intento tener muy en cuenta este camino, ir dosificando la información para que lector pueda jugar, hacer sus deducciones… y equivocarse o no. Es un juego que intento ganar siempre, pero hay lectores muy listos.

Usted escribe sobre temas muy actuales en los que están presentes las redes sociales y los teléfonos móviles. Esto, ¿le facilita o le complica el desarrollo de la trama?

La tecnología es siempre un elemento para jugar en las tramas. Los teléfonos móviles, por ejemplo, pueden ser un incordio, tanto para los escritores como para los criminales, por eso hay que tenerlos bien controladitos. Para eso están las baterías a punto de acabarse, zonas de mala cobertura o sencillamente caerse al suelo y romperse en el momento exacto. Pero al mismo tiempo sirven para grabar vídeos que pueden ser la prueba de un asesinato, o para hacer llamadas misteriosas… digamos que no hay manera de esquivar el bulto. Lo mejor es aprender a usarlos como un elemento más en tus tramas.

Es uno de los finalistas del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2023. Los premios siempre son motivo de alegría, pero ¿suponen también una responsabilidad que bloquea la creatividad?

Soy muy feliz por la nominación. He ganado muy pocos premios, pero me encanta. Es como una palmada en la espalda. ¡No me bloquea para nada, al contrario!

Qué pueden o deben esperar sus lectores después de Illumbe?

He pensado que Illumbe puede descansar un poco. Quizá me aleje unos cuantos kilómetros de mi pueblo favorito, sobre todo para no llenarlo de más cadáveres. Y quizá, en ese viaje, nos acompañe algún viejo conocido. Todo esto lo leeréis muy pronto, espero.