Baldosa, que mira que cuesta encontrar nombres originales a estas alturas. Pues nada, resulta que empezaron ensayando en la cocina de una de las abuelas del grupo que tiene un suelo hidráulico precioso. Pensaron: «¡Azulejo!», que es obvio que en canario suena espantoso, y se quedaron con Baldosa. Paula, Garri, Pedro y Miguel. Todos jóvenes pero con experiencias previas en bandas como Fake Happy o Not a Number. Todos engrasados en un proyecto donde todo funciona. «La fórmula de Baldosa no es muy secreta, consiste sobre todo en que nos conocernos bien musical y personalmente. Hacemos click entre los cuatro, a pesar de ser súper distintos». En la descripción de su música hablan de un «sonido nostálgico» que entronca directamente con la generación de la que forman parte (más Z que millennial). «Sí, podríamos definir eso de ‘sonido nostálgico’ como una melancolía generalizada muy propia de nuestra generación y presente en las letras, sumado a un throwback de la música angloparlante de los noventa (shoegaze, brit pop y otros), que también tuvo un tono muy nostálgico en sí mismo y del que bebemos mucho».

Confluye esa idea en su primer EP Baldosa, editado en septiembre de 2022 con mucha letra de cariñito y amores dramáticos. «Por lo general nos basamos en vivencias, aunque siempre exageradas. La hipérbole de una experiencia siempre da más chicha que la experiencia en sí, así que tendemos a sobredramatizarlas para las letras». Pero tranquis, que toca renovación. Tras un 2022 lleno de conciertos, para este 2023 se enfocan en grabar nuevo material. Adelantan que el próximo EP tendrá un giro temático, atentos a este año. Y sí, siguen aficionados al formato corto: «El EP nos permite sacar solo los temas buenos y explotar sus posibilidades al máximo, y también nos ayuda a mantener cierta frecuencia en los lanzamientos». Aunque no descartan larga duración en próximos años.

Baldosa es de esos grupos que aparenta superar el habitual problema de la insularidad de la cultura canaria: tienen discográfica nacional y ya cuentan con experiencia de conciertos en la Península, pero que nadie se lleve a engaño, esto no es fácil: «Salir de la Isla es un avión a cualquier lado, que normalmente salen caros hasta con la subvención, y a eso súmale alquiler de coche, hotel, dietas... Las bandas de aquí salimos carísimas de mover a cualquier sitio, sobre todo cuando hay muy pocas ayudas que funcionen bien para artistas en Canarias. Poco a poco a nosotros nos va saliendo más rentable, pero cuando empiezas es como darse de bruces con una pared». La pared parece de hormigón y el camino no es de azulejos amarillos, pero Baldosa brillan a golpe de grandes canciones.

Le está cogiendo Domingo Alemán cariño al sillón. Tras el Songs from the Sofa del pasado diciembre, tiene disponible en el Bandcamp de DOM este nuevo, Reworks from the Sofa, que es lo que dice en el título. Estamos ante reversiones de todo pelaje de temas de sus anteriores trabajos, sin perder ese sonido casero de calidad, esa profundidad psicotrópica y esa luminosa introspección que le caracteriza. Especialmente gozosas son las piezas en directo de apenas voz y guitarra, donde muestra toda su crudeza sentimental y las grandes ventajas de ese minimalismo talentoso que solo se alcanza con la edad.

Caras conocidas e itinerantes por los proyectos musicales de Lanzarote se juntan en Ya No Te Quiero. Están en pleno proceso de presentación en directo (el 28 de abril en su isla natal) de Latinoamérica, un EP donde muestran que lo suyo es el pop de letras en español y guitarras limpias. Tanto el proyecto artístico visual, con imágenes a cargo de hijas de la banda, como el contenido revela un retorno al principio, al pop limpio y con pocas complicaciones. Lo curioso es que el disco completo solo está en formato físico y poco a poco irán presentando cada single con su correspondiente vídeo.