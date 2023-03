Si la concepción del cine de autor refrendó la marca indisoluble del creador en su obra, ¿cómo dialoga el séptimo arte con la generación instantánea de imágenes? El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria enfrenta algunas de estas preguntas con la proyección de dos obras realizadas con inteligencia artificial, como una muestra del rastreo que hacen sobre el pulso que va motivando y moviendo a la industria cinematográfica. Esa es una de las novedades que acompañó a la presentación de la Sección Oficial del certamen, en donde competirán nueve obras en donde la chispa del humor marca la nueva remesa de la 22º edición, anunció su director Luis Miranda.

Tras el visionado de más de 350 películas, el afán de los programadores, "sin ideas previas ni temas a priori, con una capacidad de análisis que consiste en tener los sentidos afinados para detectar la dialéctica entre norma y excepción", como comentó Miranda, bucea al margen del vasto mercado de cine de festivales que resulta en "películas extremadamente similares entre sí, lo que hace que la originalidad sea un reto". Los títulos que compiten en esta ocasión, que responde a "parámetros no comerciales", tienen varios patrones en común: predomina el humor, "lo cual no es habitual", con fina ironía u otras variantes que juegan con clichés y estereotipos, además de la ficción como género predominante y la impronta de la escena iberoamericana.

Confección variada, sin paridad

Los largometrajes de la sección oficial son diez, aunque uno de ellos es un díptico conformado por dos piezas del director portugués João Canijo, Viver mal / Mal viver. Las demás son The Bride, una nueva incursión del cine ruandés en el certamen "hecha con independencia, es decir, sin coproducción de alguna antigua metrópoli", destacó Miranda, de la cineasta Miriam U. Birara; también, la producción entre Singapur, Taiwán, Francia y Portugal Tomorrow is a Long Time de Jow Zhi Wei, ambas sobre limitaciones o encierros de distinta naturaleza.

Luego, el tinte romántico de Voyages en Italie, de Sophie Leteurneur; la comedia argentina Arturo a los 30 de Martín Shanly; y la entrega sobre las relaciones familiares con destino estadounidense The Adults, de Dustin Guy Defa. Completa el plantel el thriller danés Copenhagen Does not Exist, de Martin Skovbjeg; el cuento musical sudamericano Adentro mío estoy bailando, de Leandro Koch y Paloma Schachmann; y la película de metraje encontrado Mudos testigos, obra póstuma del colombiano Luis Ospina codirigida por Jerónimo Atehortúa Arteaga que experimenta con el material.

Por otra parte, los trece cortometrajes de la Sección Oficial son: A Passing Cloud, de Tang Peiyan; AliEN0089, de la chilena Valeria Hofmann; At Little Wheelie Three Days Ago, obra estadounidense de Andrew Stephen Lee; Azul / Blue Has No Dimensions, de la portuguesa Ágata de Pinho; Buurman Abdi / Neighbour Abdi, de Douwe Dijkstra; Fur, de Zhen Li; Garotos Ingleses / British Boys, de Marcus Curvelo; Maria Schneider, 1983, de Élisabeth Subrin; Paradiso, XXXI, 108, de Kamal Aljafari; Prosinecki, de Adrian Duncan; Ruovesi, de la española Andrea Zapata-Girau; Wo de peng you / All Tomorrow's Parties, de Zhang Dalei; y Zarzal, de Sebastián Valencia Mūnoz.

El jurado encargado de fallar el apartado de largometrajes de la Sección Oficial está conformado por la cineasta húngara Ildikó Enyedi, autora de la ganadora del Oso de Oro de Berlín por En cuerpo y Alma, título nominado al Oscar; Gerwin Tamsma, comisario de cine y programador de Rotterdam durante más de 25 años; y la actriz y directora Fatou Jupiter Touré, una de las africanas de mayor impacto según la revista sudafricana Tropics. Mientras que del lado de los cortometrajes, los encargados serán Cristina Aparicio, crítica de cine de Caimán Cuadernos de Cine; la gestora cultural y comisaria Doris Bauer, codirectora del festival internacional de cortometrajes Vienna Shorts; y Per Fikse, director del Festival de Cortometrajes Minimalen. La primera de las proyecciones se realizará el lunes 17 de abril a las 9.30 horas, en las salas de Cinesa del Centro Comercial El Muelle.

Al contrario que la edición pasada, esta vez la paridad brilla por su ausencia y solo hay tres mujeres que optan por la Lady Harimaguada de Oro. De todas formas, la organización anunció la inclusión de la temática queer con el estreno absoluto de Calima rosa del canario Ismael Cabrera y el pase, tras su recepción en San Sebastián, del documental My Way Out de Izaskun Arandia. Las entradas estarán disponibles próximamente en la plataforma digital lpafilmfestival.com.

A partir de ese momento, habrá diez estrenos absolutos en España, en el caso de los largometrajes, y, desde el miércoles 19, tres pases de cortometrajes (19, 20 y 21 de abril) en los que quedarán repartidos las trece obras seleccionadas. Con 118 películas para 149 pases, la fiesta del cine comienza en la capital grancanaria con la intención de remover conciencias y gustos anclados a la comodidad del sillón e intercambiarlo por unas horas por la expectación de las butacas. El formato de 35 mm se recupera para el visionado de tres películas del director Terence Davies, invitado especial de esta edición, e Itinéraire de Jean Bricard / The Itinerary of Jean Bricard, tributo al francés a Jean-Marie Straub, recientemente fallecido, que junto a Danièle Huillet reflejó "un compromiso estético y político" en su largo periplo cinematográfico.

Inteligencia artificial

Banda Aparte guarda algunas joyas que advierten del mundo que vendrá, como Statistical Hallucination, de Anna Giralt y Jorge Caballero, y The Artist In The Machine, de Claudia Larcher. Uno de los cortos está basado en el guion de una película francesa de los años 60, La Jetée, y la otra aportación ahonda en la arquitectura. "Este tipo de obras no hacen otra cosa que experimentar", reflexionó el director del Festival, "como ya hacía un ámbito del arte contemporáneo dentro del arte generativo, en el que, a través del software, se van tomando decisiones". "Por tanto, limita el papel del autor a un mediador que a partir de un concepto ve qué hace la máquina, al mismo tiempo que el resto queda para la contemplación de la obra. Así vemos de qué manera la inteligencia artificial enlaza diferentes factores que no está determinados por la voluntad autoral", aludió.

El espíritu de este apartado, entre lo ensayístico y lo documental, pone de relieve un debate que está a las puertas de la era digital, aunque se hayan hecho incursiones previas como la música electrónica, recuerda el crítico y profesor, por lo que resultará estimulante para el estudiantado de enseñanzas visuales a los que se les ofrece la gratuidad del visionado. "No están habituados a este tipo de realidad sobre la que tenemos interrogantes y que se está abordando, así que tiene su punto de desafío y provocación, lo que contrasta con la faceta muy autoral del resto de las películas del Festival", señaló Miranda.

Sesiones especiales

Más de un centenar de universos se abrirán en apenas dos semanas, con debate, cuestionamiento, sensibilidad y apasionamiento, como Nueve Cartas a Berta y Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, las cuales cuentan con una "excelente" restauración de Filmoteca Española, adelantó Miranda. Las proyecciones se acompañarán de debate y coloquio moderados por el crítico Javier Tolentino, quien recientemente ha publicado el texto cinéfilo Cuestión de carácter.

Los ciclos del Espíritu de la colmena y Terence Davies marcarán el carácter de esta edición que hace un recorrido cronológico amplio por la historia del cine. A ellos, hay que añadir las sesiones de Canarias Cinema, en la que Luis Miranda destacó "que sube el nivel de los largometrajes, aunque el corto ha perdido relevancia después de una generación que produjo una densidad anómala y de la que no hay relevo"; a la vez que de Panorama España subrayó la presencia de dos películas con aires de ciencia ficción que renuevan el estilo y con "miradas muy personales que no tienen sujeción a tópicos"; aparte de otros fuera de concurso como Camera Obscura, Panorama y Déjà vu.

Homenaje a Godard

El fallecimiento de Jean-Luc Godard, uno de los rostros más representativos de la nouvelle vague, no ha cambiado la programación del Festival de Cine, pero extenderá su marco de actuación gracias a la colaboración con el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre el 16 y 30 de junio, la sala de Humanidades mostrará cinco cortometrajes y diez largos con el fin de reseñar su larga trayectoria en acompañamiento de charlas y coloquios con expertos.