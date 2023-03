Gran Canaria Moda Cálida debutará en la Barcelona Bridal Fashion Week. Los diseñadores de moda nupcial y de celebración Lucas Balboa, Ogadenia Díaz y Pedro Palmas, pertenecientes al programa Gran Canaria Moda Cálida de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria se estrenarán en la Barcelona Bridal Fashion Week, la pasarela de moda nupcial y de ceremonias más importante de Europa, en su próxima edición que se celebra del 19 al 23 de abril en la Ciudad Condal. Lo harán con un desfile conjunto el sábado 22 de abril a las 16.30 horas que será, además, el broche de oro a esta edición de la cita con la moda nupcial protagonizando el cierre de los desfiles. Cada uno de ellos presentará doce propuestas. "En mi caso esos diseños llevan el valor añadido de la artesanía, vamos a llevar una colección cápsula donde el calado de Ingenio va a ser el principal protagonista", adelantó la diseñadora Ogadenia Díaz.

Se trata de una pasarela que es todo un referente de este sector de la industria de la moda a nivel mundial y el mayor escaparate de tendencias nupciales y de celebración. "Es la pasarela líder en Europa y es toda una plataforma internacional en la que participan desde firmas como Pronovias o Rosa Clará hasta diseñadores de Francia, Bulgaria o Italia", apuntó Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.

Con espacio propio

Además de desfilar las tres firmas contarán con su propio estand ubicado en el pabellón número 2 donde se ubican las firmas más artesanales, una de las características que hacen únicas las colecciones de estas tres firmas canarias. "Es una experiencia única que hemos estado durante mucho tiempo trabajando para que podamos estar y tener presencia tanto en estand como en pasarela. Es un paso súper importante para nosotros. Nos enfrentamos por primera vez a un público internacional y especializado. No a un público de informadores sino a uno objetivo de ventas, en definitiva a compradores", comentó el diseñador Lucas Balboa.

Destacaron que acuden con el objetivo de trabajar para vender, vender para producir y producir para tener mucho más trabajo que ofrecer en las Islas. Tanto Lucas Balboa, como Ogadenia Díaz y Pedro Palmas agradecieron a la consejera y a todo su equipo su implicación con todas las firmas del programa Gran Canaria Moda Cálida y en especial con este logro. "Es un agradecimiento triple, por la parte de industria, de artesanía y de comercio. El programa Gran Canaria Moda Cálida siempre nos acompaña en estas tres fases. Ha sido un proyecto que se empezó a crear hace cuatro años y ya por fin va a ver la luz", opinó Diaz.

Requisitos

Los tres diseñadores cumplen con los requisitos previos exigidos por la organización de este evento internacional, del que se han quedado fueras varias firmas y diseñadores. "Cuando te piden que puedas asistir a la feria lo primero que tiene que tener tu empresa es un posicionamiento absolutamente empresarial, de crecimiento", explicó el diseñador Lucas Balboa.

En todo este proceso, como en el resto de itinerarios puestos en marcha por la Consejería, han contado con el apoyo y asesoramiento de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria. De hecho, esta acción se ha añadido al plan de internacionalización que ya tienen en marcha con las firmas de moda baño. "No es algo aleatorio, es un trabajo serio y objetivo porque está el nombre de sus empresas y el de Gran Canaria", puntualizó Alonso.

Proyección Internacional

El año pasado está cita con la moda registró una afluencia de 18.000 personas. Este año se espera la participación de 320 firmas, el 75% de ellas internacionales, y contará con la presencia de una treintena de medios especializados como la revista Elle, Vogue México o Fashion Network." Vamos a esa plataforma para dar a conocer el talento de las Islas. Esperamos volver cargados de éxitos", subrayó Alonso.

En este sentido, los creadores apuntaron a que con este paso las firmas estarán entre las grandes marcas de moda nupcial y de ceremonia. ""Esto es un adelanto hacia la internacionalización en el sector Bridal. Vamos a estar en el panorama internacional de la moda de ceremonia y espero desde aquí que tenga continuidad y que las marcas nuestras, hechas en Canarias, estén al lado de las firmas internacionales desfilando", comentó el diseñador Pedro Palmas.

Esta primera incursión en la Barcelona Bridal Fashion Week supone el colofón a cuatro años de intenso trabajo en la promoción e internacionalización de las firmas dedicadas a esta parte del sector de la moda. "Íbamos a participar el año que estalló la crisis por la Covid-19. Al año siguiente cuando fuimos recuperando la normalidad visitamos la feria con una idea prospectiva para ver si era la adecuada para nuestras firmas y vimos que sí. Este año, por fin, vamos a participar de forma activa en ella", relató Alonso.

Las firmas implicadas y la consejera destacaron que este logro es gracias al trabajo en equipo realizado y puntualizaron que este debut es solo la primera piedra del camino. "La primera feria puede resultar hasta decepcionante, pero solo el hecho de estar presentes y de promocionar a las firmas canarias es un paso importante. El año que viene vamos con otro objetivo más ambicioso", adelantó Alonso.

La expectación que está despertando la presencia de estas tres firmas canarias en la Barcelona Bridal Fashion Week está siendo de tal calibre que los tres diseñadores no han parado de recibir correos y peticiones desde Canarias, tanto de escuelas de moda como de expertos en la industria, para poder acudir al desfile. "Que sepan que nos pueden escribir y les enviaremos las invitaciones", detalló Díaz. Tanto Lucas Balboa como Pedro Palmas expresaron su sorpresa ante el aluvión de solicitudes que están recibiendo. "Es increíble la cantidad de correos que estamos recibiendo. Estoy alucinado, no me imaginaba que hubiese tanta gente interesada, sobre todo de empresas que es lo más importante", sentenció Balboa.