Tristes noticias para el mundo del cine y la televisión en Aragón. La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por sus papeles en 'El Pueblo', 'La que se Avecina' y 'Oregón Televisión', ha fallecido este jueves a los 48 años después de una larga enfermedad.

La carrera de Laura Gómez–Lacueva no ha parado de crecer en los últimos años después de asentarse como uno de los rostros más polifacéticos y visibles del programa de humor de Aragón TV con sus interpretaciones de E.T entre otras. Su primer papel protagonista en el cine español no llegó hasta 2020 en la película 'Historias lamentables' (2020), de Javier Fesser.

Por otro lado, en la serie de El Pueblo representaba a Mariajo y, desde 2022, en La que se Avecina a Greta, una farmacéutica presidenta de la comunidad de vecinos más longeva de la televisión española.