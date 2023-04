Ara Queen of Drums y Ruth Mahogany: dos artistas nigerianas que llegan este verano a los festivales españoles

A Aralola Olamuyiwa (Ara) le decían hace más de 25 años que si aprendía a tocar el talking drum (tambor parlante) su cuerpo no daría hijos y sus comidas serían sosas, no gustarían a nadie. «Ahora tengo un hijo de 14 años y a la gente le encanta mi cocina», explica la artista y percusionista originaria de Lagos, la primera mujer que rompió la tradición y empezó a tocar de forma profesional este instrumento típico de África Occidental que siempre ha estado en manos de los hombres. No había nadie que quisiera enseñarle los misterios del dùndún (nombre en yoruba del tambor parlante) así que Ara se compró uno y se aisló durante meses para aprender a dominarlo por su cuenta. Los comienzos fueron duros, pero ahora se muestra feliz, con una larga carrera musical a sus espaldas que agradece a la evolución de la tecnología y también a la de la propia tradición.

Ara, esta «reina de los tambores» y Ruth Mahogany & The ARB Music Band, han sido los grupos ganadores del encuentro Vis a Vis que la semana pasada tuvo lugar en Lagos, Nigeria, de la mano de Casa África. Durante los días 23 y 24 de marzo, 12 propuestas se subieron al escenario preparado junto al hotel Federal Palace, en Victoria Island, para actuar delante de los productores de distintos festivales españoles. Entre el jurado había representantes de Rototom Sunsplash (Benicasim), Fuerteventura en música (Fuerteventura), Etnosur (Jaén), Sin Sal Festival (Vigo), Imagina Funk (Jaén), la productora Doctor Zhivago y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). También una presencia ausente aunque mencionada en numerosas ocasiones: la del periodista y gestor cultural tinerfeño Martín Rivero Ferrera, que fallecía el mes pasado y que era un habitual en estos encuentros de intercambio entre el talento musical africano y los festivales españoles que se en ediciones anteriores se ha celebrado en países como Senegal, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial o Ghana.

En este undécimo encuentro, que ha llegado tras varios años de pausa por el coronavirus, Nigeria ha sido el país elegido. El apoyo de la Corporación de Desarrollo Turístico de Nigeria (NTDC, por sus siglas en inglés) y de la Embajada de España en el país, además de la organización promovida por Casa África y, por supuesto, el talento de los 160 artistas que presentaron sus trabajos a través de una plataforma online, han sido el caldo de cultivo que ha permitido que se desarrolle este Vis a Vis en el país más poblado del continente africano. Gracias a este encuentro, Ruth Mahogany & The ARB Music Band y Ara Queen of Drums, estarán este verano en los festivales mencionados, además de en otros como Pirineos Sur (Huesca) o La Mar de Músicas (Murcia). Por otro lado, todavía están por determinar sus actuaciones en Las Palmas de Gran Canaria.

Música consciente

Sé decir buenos días, adiós, tú eres una mujer... Ruth Mahogany se ha puesto manos a la obra con Duolingo para aprender español. Emocionada por su visita a nuestro país el próximo mes de julio, esta artista originaria del estado nigeriano de Cross River empezó en la música a través de torneos de poesía (poetry slams) e influenciada por la música que escuchaban sus hermanos mayores, artistas como Lauryn Hill, Wyclef o Erica Badu. El hip hop y el rap han estado siempre muy presentes en su música. También el reggae, estilo predominante en las canciones que ella y The ARB Band ofrecieron al público durante este Vis a Vis.

ARB son las iniciales de Alter-Reflective Beatz, nombre que se podría traducir por algo así como «ritmos modificados para reflexionar». Porque más allá del formato o el estilo musical, tanto Ruth como esta banda que la acompañan, tienen como base de su filosofía musical hacer música reflexiva, que busque el cambio social, que zarandee un poco el alma y la conciencia de aquel o aquella que la escuche. «Podemos hacer pop, reggae, afropop, afrobeat, pero lo que está siempre presente es que contamos historias», explica Mahogany.

Desde el principio de su actuación, este grupo de artistas abraza sus valores musicales: la primera canción que presentan, que lleva por título Hear me, se la dedican a las niñas de Chibok, las 276 jóvenes que fueron secuestradas el 14 de abril de 2014 por el grupo terrorista Boko Haram que operaba y opera en el norte del país. En 2019, todavía se desconocía el paradero de 112 de ellas. Después de este primer tema, el que le sigue se titula Hope, un canto a la frustración y a la incertidumbre con la que se encuentran los estudiantes cuando terminan la universidad y no saben qué hacer o a dónde ir. «La canción habla de ese sentimiento de agobio, a mucha gente se la deja en el limbo para que sean ellos los que creen sus propios caminos. No hay instituciones o un sistema para recibirlos y esto crea mucha frustración», cuenta Ruth refiriéndose a los jóvenes de su país y describiendo una problemática que, en mayor o menor medida, se da en muchos lugares del mundo.

La artista se reafirma en su modus operandi: «Hay que tener coraje para contar la verdad. No hay por qué posicionarse en un bando u otro, simplemente decir: 'esta es la realidad'».

Inspirar a las niñas

La primera vez que Ara escuchó algo en español fue en la canción La Isla Bonita de Madonna. Nunca ha venido a España, pero está deseando sumergirse en sus sabores y hacer una colaboración con algún artista español, a poder ser algún guitarrista. «Siempre he querido casar a mi tambor con una guitarra española. Creo que serían un matrimonio estupendo», relata la artista que quiere aprovechar al máximo su visita.

La primera mujer que ha hecho de tocar el talking drum una profesión y que con ello ha roto una barrera invisible pero imponente, explica que su trabajo también es para las niñas que la preceden. Ara cuenta que para ella es vital ser un modelo a seguir, tener la capacidad de inspirar a los jóvenes, sobre todo a ellas: «Ir a los festivales de España no es solo algo para mí, es para todas las niñas que tocan instrumentos tradicionales. Tenemos ahora a una niña de 6 años que está aprendiendo ahora a tocar el talking drum, también una de ocho... Ir a tocar a España puede abrir muchas puertas, no solo para mí, sino para todas las niñas que tocan el talking drum u otros tambores tradicionales en Nigeria y otros países africanos», declara la artista.

La reina de los tambores ha tocado ya en países como Estados Unidos, Canadá, China, Francia o Reino Unido y ha acompañado a músicos como Stevie Wonder (en su álbum A Time to Love), All 4 One, Femi Kuti (hijo de Fela Kuti, activista y padre del afrobeat), Wizkid, Davido o Tiwa Savage, tres cantantes de afrobeat que actualmente cuentan con millones de oyentes en Spotify y que estos días suenan por las calles de Lagos.

Más talento nigeriano

Entre los 12 grupos de este Vis a Vis, además de Ara Queen of Drums y Ruth Mahogany & The ARB Music Band, también había otros nombres como Tisho, Mhood, Zeeter Oliver, The Sound Order (que se atrevieron a cantar canciones en español, como Taki Taki), Invictus, Baba Ojonugwa J.F.O, Korie, The Klan Band, Allureplus y Oge Kimono & The Massive Dread Band.

Oge Kimono, hija del conocido artista nigeriano de reggae Ras Kimono, con un brazalete rojo, amarillo y verde en su muñeca y un silbato al cuello, cuenta que para ella, venir al Vis a Vis ha sido una forma de crear «una relación simbiótica con beneficios para ambas partes», España y Nigeria, y una forma de dar «exposición a los artistas en la comunidad internacional».

Sus declaraciones se entremezclan con la voz de Karol G cantando TGQ pero su voz decidida se eleva sobre el beat de la canción y el calor de la noche de Lagos: «Mi sueño es actuar en festivales. Iniciativas como esta permiten a los artistas estar más cerca de sus sueños».