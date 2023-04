Nala Ramí es Alan Himar, que a veces el nombre artístico lo tienes delante botando. Como tanta gente talentosa, Alan tiene decenas de vertientes (músico de sesión, otros proyectos como Tversky) y hoy viene a esta página por una de ellas. Como Nala Ramí acaba de editar el disco Nostalgia erótica.

De las muchas tentaciones que la música le pone por delante a Alan, él prefiere decantarse por el baile sexy. ¿Por qué? Quizá por su conexión con la infancia: «Los primeros recuerdos en la música son bailando con mi madre por toda la casa escuchando Rock With You de Michael Jackson, vengo de una familia de bailarines así que la música siempre ha estado».

Alan exuda música, es un grandioso músico que ante todo es un reputado instrumentista de saxofón al que por suerte no perdimos en las autorreferenciales aguas del jazz: «Tuve una época de mucho jazz, sobre todo cuando estaba estudiando en el Liceu (Barcelona), pero en verdad siempre he escuchado y tocado casi de todo. Como saxofonista creo que está bueno pillar lenguaje de jazz, aunque luego toques otros estilos, meter alguna frasecita parkeriana siempre hace que la cosa despegue». Incluso definirlo solo como saxofonista es limitado: «Soy una persona con demasiadas inquietudes y centrarme en tocar un instrumento solo me limita, como me dijo Martín Leiton una vez: ‘Estoy concentrado en la dispersión’».

Hay dos cuestiones curiosas en la creatividad de Nala Ramí, una que escoge para definirse el término latin funk. Se explica: «Me sabe mucho ese término, es una forma de hacer el funk a nuestra manera y ganar una identidad más propia y menos apegada al funk original de los afroamericanos». La otra es que, a la hora de cantar, lo hace en 100% canario, con sus eses aspiradas. «Trato de que mi música suene personal, a veces la música disco y el funk pueden volverse un poco genéricos y creo que estos detalles hacen que sea más de autor, aparte de que es como hablo y me sale más natural y teniendo este acento tan bonito, ¿por qué renegar de él?».

Tras el lanzamiento del disco, 2023 se presenta calentito para Nala. El 14 de abril presenta el disco en Madrid y el 29 en Barcelona. Ya en mayo, el 5 en Gran Canaria y el 19 en Lanzarote, pendiente de confirmar la fecha en Tenerife. Todo ello lo compagina con su trabajo de músico de sesión, con una curiosidad: «Los dos artistas de habla hispana que más escuché en el año 2021 (Bándalos Chinos y Cabiria) me llamaron para hacer giras en 2022. Bándalos Chinos en particular son uno de mis mayores referentes y estoy flipando porque me han vuelto a llamar para hacer la gira Europea de este verano, así que, muy contento». Es que cuando se tiene talento…

Nala Ramí se muestra valiente al lanzar un disco de baile que no tiene absolutamente nada que ver con estos tiempos de baile, ni urban ni trap ni tech house ni nada de eso. Prefiere tirar del latin funk, o sea, de un tempo más tranquilo y de la ubicuidad sensual. Nostalgia erótica es un trabajo fresco y, de tan retro, absolutamente transgresor, plagado de viejos trucos de producción. Hay sabrosura, calidez y cadencia relajada. En todo momento se muestra a un Nala inspirado en sus múltiples facetas. Estamos ante un artista que sabe expresarse sin parecer ni excesivo ni pedante, puro cariño bailable.

Avernessus es de esos ejemplos de proyectos musicales canarios que se mantienen en activo gracias al cariño y a la dedicación. Desde La Palma, víctimas de la triple insularidad, afrontan sus 25 años en activo con una evolución tranquila que les lleva hasta Cinco, su reciente EP. Optan por el pop alternativo en castellano de amplio espectro, con atención a las letras, desarrollos melódicos y a los arreglos sencillos y efectivos. Se mantienen en una línea de generar temas de gran carga sentimental, como muestra el recuperado y fantástico single Encarnado. Un paso más en una carrera deliciosa.

El Baladero resuena

Gran Canaria cuenta ya con un nuevo espacio con sonidazo

El nombre lo toman de los baladeros guanches, lugares espaciosos de rito donde se usaba el balar de las baifas separadas de sus madres para atraer la lluvia. «Vimos un paralelismo entre los baladeros y las pistas de baile, que son mucho más que simplemente un espacio para divertirse. Son un lugar donde compartir energías, que permite trascender al individuo para formar parte de un grupo», comentan los responsables de Baladero.

Ubicado en la calle Profesor Lozano del barrio de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, este nuevo espacio busca ser: «Un espacio inclusivo y seguro donde desarrollar actividades de carácter cultural, social, artísticas y participativas. Promovemos el acceso a la cultura y a la transformación digital, fomentando la participación y el intercambio de saberes”. Funciona a golpe de socios y en su agenda hay desde debates filosóficos a fiestas de baile duras que aprovechan un equipo de sonido que ya está dando de qué hablar en LPGC.

Surge en un momento en el que la cultura —alternativa o no— y en especial la música están visiblemente afectadas en la capital grancanaria. Sucesivos cierres de locales como Mojo o Shack, más el cambio de orientación de otros muchos dejan apenas espacios para la diferencia. Los cuatro responsables, que no se quieren identificar y prefieren hablar como «mente colmena», analizan la situación de la ciudad: «Para muchas instituciones y vecinos molestables, lo alternativo no tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Quieren una ciudad dormitorio donde ni en carnavales se pueda hacer ruido, donde hemos llegado a vivir locuras como la de aquel año de los chiringuitos de los mogollones sin música o el Womad con el volumen limitado ‘para no molestar a esos vecinos’». Así se erige este punto de resistencia en El Sebadal, o sea, tirando para el monte.

En Baladero tienen un montón de actividades que puedes seguir en sus redes sociales y en su web www.elbaladero.club. «Los próximos meses se vienen moviditos. Variados talleres: de serigrafía, de como crear tu propia religión y de DJ y producción musical entre otras muchas cosas. La fiesta inauguración del festival de danza Tara y una intervención por su parte que va a dar de qué hablar. En abril tendremos Leuka Kollect, que busca el intercambio de artistas entre Barcelona y Gran Canaria. También estamos encantadas de apoyar movimientos como el festival HER, que pronto harán un showcase en nuestro espacio».