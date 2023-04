La saxofonista Alba Gil Aceytuno y su proyecto Aguayro, con su amalgama de jazz, hip-hop, punk rock y folklore canario, se alzaba la pasada noche de sábado con el primer premio de la décima edición del Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria, con la banda tinerfeña Monkey Faces como segundo clasificado.

Aguayro, además de ser un proyecto que mezcla diferentes y variados estilos, es también un trabajo de reivindicación: se emplea el lenguaje silbado para poner en valor su uso y enseñanza, así como promover otra forma de expresar pensamientos y mensajes.

«Ya me sorprendió estar en la final. Conozco el concurso desde hace un montón de años, conozco a gente que lo ha ganado y es verdad que caben todos los estilos. Pero como hacemos una mezcla de tantas cosas, no sabía si iba a encajar también en lo que se buscaba», cuenta la saxofonista que actuó sobre las tablas acompañada por músicos como Alberto Díaz, José Carlos Cejudo, Juan Pérez y Luis Merino.

«El concierto lo disfrutamos muchísimo, había mucha energía por parte de toda la banda, estuvimos bien conectados y también la respuesta del público fue genial. Contenta de compartirlo con los compañeros», añade.

La propuesta musical de Alba Gil Aceytuno se llevó como premio un cheque de 5.000 euros que, tal y como cuenta la artista, empleará en la producción de su siguiente trabajo discográfico: «Ahora mismo estoy componiendo los temas, arreglando y también pensando cómo será el formato. Quiero mantener el del primer disco, con los músicos con los que he venido tocando en los últimos dos años. Me encantaría que viniesen a cantar artistas que admiro. También estoy arreglando algunos temas para cuarteto de cuerda».

La ganadora actuará también en el gran concierto final de Sonora 2023, junto a artistas como Loquillo, Ácido Pantera y Lajalada, que tendrá lugar en la Plaza de la Música el 24 de junio, en la capital de Gran Canaria.

Sonora Las Palmas de Gran Canaria supone «una motivación para las bandas, además de visibilizar la música que se está haciendo», señaló Alba Gil tras recoger el premio, «también por la posibilidad de que cualquiera de los finalistas pueda tocar en otros festivales canarios», valoró.

Los diez finalistas de Sonora Las Palmas de Gran Canaria tenían en esta edición la posibilidad de ser seleccionados para actuar en tres de los festivales que se celebran en el circuito de las Islas.

El dúo musical Adora, formado por Romi Alter y Fran Sylver, actuará en dos de ellos, el Phe Festival de Tenerife y el Hero Fest de El Hierro, mientras que la agrupación musical Tabaiba llevará su propuesta de reggae, latin ska, cumbia y hip-hop a Lanzarote, donde participará en el festival Sonidos Líquidos.

Por otro lado, Monkey Faces, el proyecto impulsado por Carlos Ortega y Carlos Ramos, se alzó con el segundo premio, dotado con 1.500 euros, gracias a una actuación impecable en la primera jornada de la gran final, el viernes 31.

El Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria regresó a los escenarios en 2023 con todo un récord de participación: 119 bandas y artistas de todos los estilos, formatos e islas, han participado enviando sus propuestas. Esta elevada participación es todo un ejemplo del buen estado en el que se encuentra la creación musical en Canarias.

La celebración de esta décima edición trajo al presente a un numeroso y diverso catálogo de artistas de las islas, artistas a los que este concurso les cambió la suerte en lo que respecta al negocio musical.

Los nombres de Bel Bee Bee —ahora Lajalada—, Texxcoco, Oscartienelas, The Amaroses, Line, The Buccanan, Red Beard, Mondo Diávolo, Frank Wild Year, Asi Se Murió, Zeazon, Nimañana, El Viejo Astra, Said Muti, Soulamente Solo, The Good Company o El Pez Listo, destacan entre tantos otros que dejaron huella por su impronta musical y que forman parte de la historia y del historial de este proyecto.