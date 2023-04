Marietta Calderón: Pespuntes canarios de premio. Una alegría inmensa. Así describe la diseñadora, estilista y coreógrafa canaria, Marietta Calderón, el momento exacto en el que oyó su nombre como ganadora, junto al reconocido diseñador Lorenzo Caprile, al Premio Talía al Mejor Vestuario por su trabajo en el musical El tiempo entre costuras, basado en la novela homónima de la escritora María Dueñas. Calderón y Caprile no pudieron reprimir su alegría al subirse al escenario del Teatro Español de Madrid, el pasado 27 de marzo, para recoger este reconocimiento. El primero para la creadora canaria que ya cuenta a sus espaldas con trabajos en otros dos musicales, todos de la productora beon. Entertainment. «Ya había trabajado con ellos haciendo el vestuario del musical Antoine, basado en la vida del autor de El Principito y después en El Médico, el diseño del vestuario era de Lorenzo Caprile. Fue una obra que se estrenó hace varios años y ahora, cuando se volvió a reponer, me encargué del vestuario como responsable. Tuve que volver adaptarlos a los nuevos actores y sus tallas», explica.

Súbito

Fue durante ese proceso de adaptación cuando le llegó, de forma casi fortuita, la oportunidad de trabajar junto a él en la creación del vestuario para El tiempo entre costuras. «Caprile se encargó de hacer el vestuario de la protagonista y otro diseñador iba a hacer el resto. Antes de empezar la producción no pudo incorporarse por problemas del salud y me llamaron a mí. Eran unas 200 creaciones y tenía solo un mes y 10 días para hacerlas y sin conocer al elenco. Imagínate», rememora.

Fue entonces, con el reloj en contra, cuando se puso manos a la obra. «Otra cosa no, pero soy bastante rápida sobre todo cuando no hay mucho tiempo», subraya.

Esta falta de tiempo llevó a que la diseñadora no pudiese realizar para la subida del telón los diseños y patronajes que tenía previsto. Así, de cara al estreno, que tuvo lugar el 24 de febrero de 2002 en el Cartuja Center de Sevilla, tiró de recursos e imaginación para conseguir estilismos de la década de los 30 y los 40. «Me hubiese gustado haber hecho más diseños al principio. Lo que hice fue estrenar muy decentemente con bastante diseños nuevos, mucha ropa que compré y modifiqué», explica.

Durante las siguientes semanas fue ampliando y renovando el vestuario de todo el elenco. «Empecé a diseñar y cada semana fui aportando trajes nuevos. Conseguí terminarlo como quería. Fue un vestuario vivo», destaca.

Una satisfacción por haber logrado esa meta y por el trabajo realizado que no pudo enseñar en el Archipiélago, al suspenderse el comienzo de la gira nacional de la obra cuando iba a recalar en las Islas. «Cortamos porque se contagió la mitad del equipo con el Covid-19. Con la ilusión que tenía de ir a mi tierra, y de presentar el musical en el Teatro Pérez Galdós», dice.

Un contratiempo que, si todo va bien, se subsanará en los próximos meses con el arranque de la nueva gira nacional. «Está previsto que vayamos », adelanta.

Esta diseñadora y estilista autodidacta, creció en una familia que vivía por y para la moda. «Mi madre fue la primera mujer directora de una conocida marca internacional y mi padre trajo a España las marcas más importantes de moda, sobre todo masculina. Desde pequeña fui con él desfiles a París o Milán. El tema del vestuario era algo como oculto, siempre he ido haciendo cositas mientras ideaba coreografías pero no me vendía como estilista. Hasta que ha llegado un momento que empecé a hacer tantas cosas de vestuario tan chulas que decidí implicarme más», explica.

Carnaval

Empezó a bailar con cuatro años y desde entonces no ha parado de crecer como artista y coreógrafa creando, entre otras, las oberturas de las galas de la Reina y Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria desde 2007 hasta el 2017. «Trabajar en los carnavales ha sido, siendo de la capital grancanaria y habiéndome ido a la Península a realizar mi carrera, extremadamente emocionante y satisfactorio. Aprendí mucho», opina. Ante la posibilidad de volver a participara, ya sea repitiendo su papel de coreógrafa o como diseñadora de vestuario, lo tiene claro. «Tengo ganas de volver a hacer algo en los carnavales», confiesa.

A todo esto hay que sumar que Calderón fue el la creadora de la coreografía que acompañó a la cantante Beth a Eurovisión 2003 con su tema Dime. Una actuación que cumple este año veinte años. «Después de Eurovisión Beth nunca quiso cantar la canción de nuevo. Hace dos semanas lo hizo por primera vez en dos décadas la Barcelona Eurovisión Party. A raíz de esa actuación me llamó Televisión Española porque van a hacer un documental y quieren que participe», adelanta.

Este es solo uno de los nuevos proyectos que la artista canaria tiene entre manos. «Tengo varios proyectos que no puedo desvelar», comenta. Mientras llegan esos nuevos proyectos, Marietta continúa su camino como diseñadora y estilista, explotando su vocación con la idea de alcanzar nuevos horizontes y metas. «Mis sueños por cumplir son seguir aprendiendo sobre lo que estoy haciendo. Es verdad que mi faceta como diseñadora y estilista es más reciente y más nueva con lo cual ahora me gustaría que me salieran más proyectos de vestuario que de coreógrafa. Eso sí que es algo que me gustaría más», expone.