Merediz inauguró esta corriente hace ya treinta años, cuando comenzó a investigar la literatura insular de la modernidad temprana como parte de su proyecto de tesis doctoral. Pronunció recientemente una conferencia en el TEA en el marco del ciclo No-Todo que coordina el antropólogo Roberto Gil-Hernández. Fruto del trabajo de su tesis, publicó Imágenes refractadas: las Islas Canarias a través de la lente del Nuevo Mundo (2004). Otros libros suyos de referencia son De ínsulis o más islas que se repiten: Canarias, Cuba y el Atlántico Hispano (2009) y Malinches canarias: hacia un mestizaje light (2020). Sus investigaciones están alineadas con los estudios de Paul Gilroy, Antonio Benítez Rojo, Rolena Adorno, Walter Mignolo y otros.

¿En qué se diferencia la genealogía crítica de la historia al uso?

No sé si podríamos hablar de una sola historia al uso, especialmente en las últimas décadas, y la práctica crítica lo puede atravesar todo. Está claro que hay una vena historiográfica que ha tendido a sujetarse a una versión armonizadora, triunfalista, higienizada que establece jerarquías culturales y una lógica imperial y colonizadora que termina alimentando e internalizando mitos muy duraderos. También ha habido prácticas críticas que se han enfrentado a esta y que han ido recuperado una historia más justa, más plural y más en contacto con la visión de los vencidos. Yo he trabajado con la impronta que la escritura disidente de Bartolomé de las Casas ha dejado en la temprana modernidad y Canarias forma parte importante de ello.

Una famosa sentencia de Juan Manuel Trujillo asegura que nuestra sociedad «se ignora y, lo que es peor, ignora que se ignora». ¿Qué impide producir conocimiento desde Canarias y con Canarias?

Esta cita tiene validez para Canarias pero no exclusivamente. Tanto la historiografía como los usos políticos del archivo no están exentos de una violencia parcial y excluyente que termina por privilegiar unas narrativas y borrar u opacar otras. Revelar estas operaciones es parte de nuestra labor crítica que debe trabajar con los matices, con las tensiones y sospechar siempre de líneas de argumentación que aplastan el debate y las contradicciones. Además, es importante hacer que el saber científico, que las investigaciones de todo tipo no se queden en la academia, en círculos letrados, sino que sepa hablar el idioma del público en general, que pueda traducir los matices y la labor intelectual a la esfera cultural y al currículo educativo. Pensar desde y con Canarias ha tenido retos pero no impedimentos, ahora mismo hay una serie de críticos que lo están haciendo. Siempre ha habido voces que han labrado un espacio insular en menor o mayor grado para interpelar la cultura occidental, la indígena y la africana, y cada vez se hace más. La mirada prevalente ha sido etno-euro-céntrica, sin duda, pero otras la han resistido y han ganado terreno.

¿Cómo observa usted el panorama y el futuro de las humanidades tanto en Canarias como sobre Canarias en el exterior?

El panorama de las humanidades no es alentador y la crisis se ha hecho palpable en el ámbito de la universidad. El caso que conozco mejor es el de Estados Unidos, pero estamos viviendo precariedades y desafíos similares que apuntan a la devaluación de las disciplinas de las humanidades como la literatura y la historia, por poner dos ejemplos clave que se consideran como no utilitarias ante una noción de conocimiento que pasa por la tecnología, por las ciencias, por una profesionalización precoz que responde a la lógica del capital. Sin embargo, creo que tener a Canarias como objeto de estudio y pensarla relacionalmente con África, América y Europa ofrece un ángulo inclusivo y original que puede insertarse en los modelos interdisciplinares hacia los que tienden cada vez más los proyectos de investigación en las humanidades que se centran en los estudios culturales e interseccionales.

Fijándonos en la literatura canónica del periodo que sigue a la colonización de Canarias y América, ¿qué importancia alcanza la conquista de estos territorios como temática? ¿Resulta sorprendente que el dramaturgo Lope de Vega haya reparado en ella para escribir algunas de sus obras?

Ese periodo es fascinante y el tema no solo fue importante en la época sino como discurso fundacional para la concepción tanto histórica como literaria de las épocas venideras. Hubo estudiosos muy tempranos que buscaron la presencia de América en la literatura del Siglo de Oro y llegaron a la conclusión de que era ubicua como parte de la cosmovisión de la época y también en las manifestaciones populares en bailes y festividades. Lope fue un dramaturgo muy fructífero, le interesaba la historia y codició un puesto de cronista, también estuvo muy en contacto con Sevilla. Su obra sobre Canarias es muy interesante y yo la relaciono directamente con la conquista de América. Presenta una visión crítica de la guerra de conquista y el espacio de las Islas como un espacio utópico de armonía colonial frente a la conflictiva rapacidad de la historia española en América. Lope además escribe un soneto laudatorio al texto épico de Antonio de Viana y lo aprovecha bien para su obra dramática. Tenemos que leer siempre intertextualmente para explorar la red de significaciones que se encierran en un texto.

Usted plantea que las narrativas que cuentan las conquistas de Canarias y América se entrecruzan. ¿La tradición indigenista americana ha influido en la producción literaria de nuestro Archipiélago?

Efectivamente, yo me decanto por acercarme a la producción histórico-literaria sobre Canarias en diálogo con las crónicas de Indias y la visión del indígena americano. La relación de Canarias con América es fundamental en la primera época de expansión atlántica como representantes por excelencia del espacio de lo «no-europeo» y lo «no-cristiano» que mediaba entre el Viejo Mundo y las islas caribeñas. Como bien se ha estudiado, la mayoría de los argumentos legales y morales expuestos en el ámbito de la apropiación europea de las Canarias a lo largo de los siglos XIV y XV encontraron un eco seguro en los debates en torno a la posesión de América y a los derechos de sus habitantes nativos en el siglo XVI, como se manifiesta en el pensamiento de Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Las diferentes representaciones literarias que los europeos elaboraron de los isleños encontraron reproducciones similares en las crónicas de Indias evidenciando los patrones sistemáticos con que Europa observaba y se relacionaba con sus otros culturales. Sin embargo, si innumerables estudios interdisciplinarios han documentado el rol práctico y conceptual de las Canarias como espacio intermedio de camino al Nuevo Mundo, otros han propuesto que las Islas también sirvieron de espacio de negociación en el viaje de regreso y mi trabajo se ha centrado precisamente en este aspecto. La producción histórica y literaria de Canarias a finales del siglo XVI en adelante se vea influida de forma recíproca por la colonización del Nuevo Mundo, por los debates políticos y legales que se generaron y por la mirada etnográfica europea hacia los indígenas de América. En siglos posteriores podríamos decir que también hay paralelos y reflexiones etnográficas que encuentran ecos en ambos lados del Atlántico.

Pero la conquista de las Islas comienza un siglo antes que la del continente.

Siempre recuerdo que María Rosa Alonso, quien me recibió generosamente en su piso de Madrid en 1992 cuando yo apenas empezaba a investigar Canarias, me dijo que para ella era hiperbólico el papel que había jugado Canarias en el camino hacia las Indias. Y no le faltaba razón, en el sentido de que lo que se había privilegiado ocultaba otras relaciones, otras rutas, otros argumentos. Pero a medida que me adentré más en la investigación, más persuadida quedé del papel que jugaron las islas atlánticas como espacio experimental, legal y discursivo que le dio un giro fundamental a cómo Europa se relacionaría con sus «otros» culturales. Eso no implica que la impronta de la reconquista no haya sido también influyente, que el pensamiento legal medieval no sirviera de base. Sin embargo, en las Canarias se observa una dimensión multiimperial, que ofrece una validación paradigmática de una incipiente etnología científica, como bien lo ha estudiado Felipe Fernández Armesto, que destaca la importancia de las costas africanas y las Islas Canarias. Y sí, la conquista de las Islas comenzó un siglo antes de la de América pero concluyó pocos años después de las primeras empresas colombinas. Ese proceso gradual, de múltiples experiencias imperiales y de colonización, sin embargo, queda opacado por la escala de la conquista del Nuevo Mundo.

¿Da por cierto que la colonización canaria fue un ‘laboratorio de pruebas’ para la americana o una afirmación tal es solo un tópico occidentalista?

Sería un tópico occidentalista si esa es la única manera de leer o de articular la historia y la literatura canarias. De hecho, esta sería una lectura unidireccional, limitante, desde una óptica que privilegia la centralidad de la experiencia europea, aunque tenemos que reconocer que la cultura letrada y los textos fundacionales que hemos recibido amplifican esa óptica y ejercen una violencia sobre el archivo que silencia otras perspectivas. A menudo, sin embargo, si leemos a contrapelo, y no solamente desde los postulados de la crítica literaria, podemos encontrar líneas disidentes y una apertura a otros archivos, a otros textos, que pueden venir de otras disciplinas como la arqueología con la escasa cultura material, al igual que otras tradiciones escriturales como los documentos legales y familiares. Volver al momento de producción a veces revela debates que se minimizan en la manipulación política y social con la que se han construido identidades y metanarrativas en múltiples momentos de la recepción histórica hasta consolidar o entronizar ciertas perspectivas a expensas de otras.

¿Qué papel han jugado las mujeres en la literatura en relación con el mito del origen mestizo de la población isleña?

Las mujeres han servido como pieza clave en los romances fundacionales. Existen parejas emblemáticas de este lado del Atlántico, de las que se destacan dos, Tenesoya y Maciot y la princesa Dácil y el Capitán Castillo, que, tanto en la crónica, como en la poesía épica y el teatro, se han construido de manera similar para sellar el destino político integrador, por un lado, y revelar la prevalencia de la condición colonial de las Islas Canarias, por el otro. Al revisar las fuentes históricas y las tempranas apropiaciones literarias que se hacen eco de estos lazos de sangre entre conquistadores y conquistados, resulta claro que sirven para allanar el camino para el colonialismo de asentamiento. Estos mecanismos enmascararan o borran el pasado colonial movilizando las incipientes categorías de género y raza. Aunque estas parejas debían responder a una cronología anterior a la conquista del Nuevo Mundo, también responden, una vez más, a la reformulación de la historia canaria que ya había tomado la producción histórico-literaria americana y colonial como punto de referencia. La historia de Tenesoya y Maciot de Bethencourt data del siglo XV, pero aparece primeramente narrada en las crónicas de la conquista de Gran Canaria, principalmente en la Ovetense de 1639, que Morales Padrón cree la más cercana a un original. Este episodio, además, ya se había poetizado e inmortalizado con las octavas atribuidas a Bartolomé de Cairasco de Figueroa a finales del siglo XVI. Usualmente, esta pareja se asocia o se da como precedente de otra que adquiere mayor repercusión simbólica, la de Dácil y Castillo, que nace con el poema épico de Antonio de Viana de 1604, Antigüedades de las Islas Afortunadas de la Gran Canaria, conquista de Tenerife y aparecimiento de la de imagen de Candelaria. Ya en la década de 1930, Agustín Espinosa lo considera como el gran mito canario y, más recientemente, el crítico Alejandro Cioranescu lo califica como uno de los dos mitos fundacionales sobre el que se levanta la conciencia histórica de los canarios, siento el otro, la isla Atlántida. Dácil, además es, según María Rosa Alonso, no un mito, sino un símbolo insular que poco tiene que ver con la Nausica clásica que proyectó Marcelino Menéndez y Pelayo sobre el personaje.

Hay quien asegura que el mestizaje es una alegoría racista que blanquea las opresiones inherentes al proyecto colonial, especialmente en el caso de las mujeres.

Aunque el término «mestizaje», como lo ha estudiado recientemente y de forma transhistórica Laura Catelli, es de uso tardío a finales del siglo XIX y asociado con la eugenesia o el racismo científico, es lo suficientemente elástico para cuestionar sus primeros atisbos en «las alianzas carnales» que aparecen en los textos fundacionales de Canarias. Independientemente del fenómeno real de mestizaje que ahora los estudios genéticos han puesto sobre la mesa, la instrumentalización política de esas alianzas imaginadas como armónicas (y no producto de la violencia sexual que se escenifica sobre el cuerpo de las mujeres en toda conquista militar) ha servido como mito fundacional de una identidad que se mira en el espejo de Europa. Efectivamente no solo niega el desequilibrio de poder que se genera en la opresión colonial sino que blanquea, y nunca tan bien empleado ese verbo. Una operación similar ocurre con el mulataje en el Caribe.

¿Es comparable la figura de la Malinche en la conquista de México con los roles que juegan Tenesoya en la crónica Ovetense y Dácil en el poema de Viana?

La Malinche es una figura paradigmática y la comparación puede ser algo superficial pero productiva si tenemos en cuenta las leyendas y apropiaciones que se montan a partir del mestizaje. Fundamentalmente, la figura histórica de Malinche tiene una presencia mucho más prevalente en las crónicas, sobre todo en la de Bernal Díaz del Castillo y en documentos de archivo, dejando claro su enorme influencia como políglota o traductora. También se ha convertido en un símbolo clave en la literatura mexicana y méxico-americana y el estudio clásico de Sandra Cypess da cuenta de ello. Lo interesante es que la visión negativa y patriarcal de Octavio Paz, como la traidora que se entrega ante la invasión europea, encuentra en las chicanas otra visión que la recupera como una figura «entremedio» que diseña su propia agencia. El ejemplo reciente del musical de Nacho Cano que presenta como una alianza amorosa la de Malinche y Cortés es una señal clara de que seguimos repitiendo lugares comunes y perversos. En el caso de Canarias, la imagen de Tenesoya y de Dácil es mucho más borrosa, de hecho, la segunda es una invención literaria, pero han alcanzado el mismo poder mítico y fundacional para la identidad canaria.

¿Puede el amor suturar las heridas del trauma colonial?

Creo que la carga semántica de términos como «amor» no nos deja mucho margen al análisis o la resignificación crítica, pero nombrar y trascender el trauma colonial es un imperativo. Tradicionalmente, amar como mandato femenino se ha construido en conflicto con pensar, atributo masculino por excelencia. El giro afectivo y los acercamientos feministas y decoloniales han marcado otros caminos filosóficos que apuntan a complejizaciones y trasformaciones críticas importantes. Pero creo que tenemos mucho que aprender de las culturas indígenas, afrodescendientes y femeninas de América y del concepto de «senti-pensar» que atraviesa la sociología y la antropología ahora y que reclama una armonía y un balance no solo entre los seres humanos sino con el territorio, con el medio ambiente. No solo se presenta como una manera de cuestionar la separación entre la razón y las emociones, sino como una resistencia al legado depredador colonial del pasado y sus manifestaciones contemporáneas. Se articula como una manera de sanar, de intervenir críticamente y de transformar o imaginar otros futuros.

Más allá de paralelismos históricos y tramas que se repiten, ¿continúa asemejándose la Canarias actual a Latinoamérica y el Caribe?

Si pensamos Canarias como entrecruce y partícipe activo y dialogante de las mismas preocupaciones teóricas, claro que sí. No reconocerse en los vínculos, no pensar en diálogo y en una comunidad amplia de relaciones sería reduccionista. Esto no quiere decir que borremos la especificidad histórica, pero es importante reconocer que participamos de una herencia de persistente colonialidad, de migraciones y de intercambios culturales. De hecho, las lecturas transatlánticas, transnacionales y el pensamiento archipelágico ofrecen maneras de ver que lo que está separado en la superficie se conecta en lo sumergido.