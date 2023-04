Cuando el piloto de El Principito ve como un relámpago amarillo alcanza el tobillo del pequeño y su cuerpo se queda tendido sobre la arena sin hacer ruido, es imposible no pensar en la infancia perdida: el príncipe como una especie de desdoblamiento del propio autor, de su niño interior, que se apaga por culpa de los caprichosos designios del mundo.

La obra de Antoine de Saint-Exupéry puede tener tantas interpretaciones casi como personas existen. Que si la importancia de dedicar tiempo para crear vínculos verdaderos, que si lo estúpido de la relevancia que le damos los adultos a las apariencias, que si la pérdida de la inocencia y la sencillez como principal problema del hastío de nuestros días... Quizá ese es el motivo de que nadie sea capaz de escapar del embrujo del príncipe y sus aventuras planetarias. Quizá, por ello, en su ochenta aniversario, es el libro más traducido del mundo después de la Biblia.

Sobre los entresijos de El Principito y también sobre la trayectoria humana y profesional de su autor, Antoine de Saint-Exupéry, hablará mañana la profesora de Lengua y Literatura francesa de la ULPGC, Ángeles Sánchez Hernández, encargada de abrir el ciclo de conferencias que acompaña a la exposición El Principito y el Aviador.

La charla, que lleva por título El Principito en la obra de Saint-Exupéry, tendrá lugar mañana jueves, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria.

Lo autobiográfico en 'El Principito'

Para Sánchez, las tres facetas de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor, el hombre y el aviador, dan lugar a «una figura indisoluble»: el autor «no sabe escribir sobre nada que no haya experimentado», declara. Por ello, la autobiografía está muy presente en sus obras, también en El Principito.

El aviador que arregla su accidentado avión, el desierto del Sáhara, el pintor frustrado que guarda en su interior..., todos estos aspectos de la obra eran parte también de la propia vida del autor. «Es todo autobiográfico. Lo que pasa es que hay una poesía que está por encima, no es una autobiografía al uso. Hay algo poético que viene también de su infancia, que es ese niño que siempre está como en una ensoñación y que en su vida madura también se manifiesta», puntualiza Sánchez Hernández.

Por otro lado, el autor francés tenía una especial relación con el sufrimiento, como si necesitara sentirlo, experimentarlo en sus carnes, para poder escribir sobre él. « Él lo que decía era que no podía hablar del nosotros, refiriéndose con este nosotros a los franceses, si no participaba en lo que estaban sufriendo los demás», explica la profesora de Lengua y Literatura francesa, que también destaca el compromiso que De Saint-Exupéry adquirió en su exilio en Estados Unidos para luchar contra la ocupación nazi de Francia. «Él sabe que Francia, si no es por los americanos, hubiera tenido muchas dificultades para expulsar a los nazis de Europa. En el exilio, hablando por la radio, publicando libros como piloto de guerra, consiguió que la opinión pública americana cambiara su posición y pensara que lo que estaba pasando en Europa iba con ellos», añade.

Según Sánchez, todo el sufrimiento humano que el autor contempla a lo largo de su vida —fue corresponsal durante la guerra civil española, presenció revueltas en Indochina, tuvo una cantidad nada desdeñable de accidentes de avión— se une de manera inevitable a su experiencia y a esa «búsqueda de algo más inefable, de algo que supere al ser humano», que hay en su obra. Para la profesora de la ULPGC, El Principito «es un intento de volver a unos valores de mayor ingenuidad para unirte a los afectos y a los sentimientos de los otros».

Una dedicatoria de disculpas

La propia dedicatoria de la obra ya es un indicio del compromiso vital de su autor con la empatía y con aquellos que sufren, una dedicatoria en la que pide disculpas a los niños por dedicarle el libro a un adulto, a su buen amigo, el novelista francés León Werth. «Él siempre pensaba que había que intentar comprender a los que se habían quedado en la Francia ocupada y habían sufrido el día a día de esa ocupación. Y entre ellos estaba León Werth, que también había sido niño. Era un poco esa unión del cuento para niños y del recuerdo del sufrimiento de mucha gente, familiares, amigos o no amigos en Francia, en el periodo de la ocupación. Por eso, está dirigido a él y pide disculpas al resto de los niños, porque aunque está dirigido hacia ellos, también se dirige a los que sufren, a los que están pasando por persecuciones y todo este tipo de problemas que se dan hoy en día también».

La transversalidad temporal de sus reflexiones y problemáticas es quizá otro de los motivos que nos lleva a conectar, generación tras generación, con El Principito. Porque quién no se ha dejado deslumbrar por la belleza de alguna rosa caprichosa, quién no se ha sentido abrumado por la corrección del mundo de los adultos, quién no ha sentido el anhelo imposible de ser otra vez un niño que ríe entre las estrellas.