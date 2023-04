Cajas que guardan el corazón de los artistas

«El mundo se salvará si pensamos en los otros». Así se dirigía Pepe Dámaso a los artistas y periodistas que se acercaban esta mañana a la sala Sahel de Casa África a conocer la quinta edición de la muestra colectiva solidaria Cajas para un Sueño. Esta exposición, en la que han participado 49 artistas de distintos estilos y orígenes, se inaugura esta tarde a las 19.30 horas y se podrá visitar hasta el día 5 de mayo. Hasta esta fecha, las personas que así lo deseen, podrán pujar por las diferentes creaciones que se encuentran en la sala, cajas de vino transformadas por los artistas en las que se encuentran un trozo de su personalidad y de su corazón.

El dinero que se obtenga gracias a la venta de estas limitadas obras de arte, irá destinado a apoyar diferentes proyectos que Aldeas Infantiles impulsa a día de hoy tanto en la provincia de Las Palmas como en el continente africano, concretamente en Senegal. «Es una iniciativa que nació en 2016 impulsada por la artista grancanaria y enfermera de los niños, Esther Vega, en la que al principio tiramos mucho de cajitas pequeñas y hechas por jóvenes creadores. Fue avanzando, gustó mucho y esta es nuestra quinta edición. La sorpresa que tenemos siempre es la de la solidaridad del artista, de todos los que colaboran con nosotros con un esfuerzo que sabemos que es brutal», explicaba Pilar Bravo de Laguna de Aldeas Infantiles SOS España y encargada de esta exposición.

Entre los esfuerzos a los que se refiere Bravo de Laguna, está el de Pepe Dámaso: «Mi caja es una caja modesta, porque tengo un temblor y ya apenas pinto, la he hecho un un esfuerzo, pero me gustaría enseñar una gran sorpresa», declaraba el artista canario junto a su caja mientras le acercaban una bolsa de la que sacó otra preciosa caja con estampado de leopardo. «Quiero que se quede aquí», explicó refiriéndose a esta segunda obra de arte. «Sé lo que es ser artista, a mis 90 años, sé lo que cuesta. Pero el arte siempre paga», concluía Dámaso entre los aplausos de los asistentes.

49 artistas, 49 estilos

«Mi obra surge del concepto de caja misma, las caras y los personajes que he realizado salen a la luz como si fuesen sentimientos escondidos. Los sentimientos, sean buenos o malos, tienen la posibilidad de salir a la luz abriendo esta caja que es como una fortaleza interior», explica Rocco Cardinale, artista que lleva 15 años en Canarias, junto a su caja en la que seis cabezas de bocas redondas y sin ojos parecieran querer despegarse de la madera.

Vesna González, cuyo nombre artístico es Vesna Pop Art, también habla de su caja que, tan colorida, contrasta con lo oscuro de la obra de Cardinale. «Siendo fiel a mi estilo colorista de colores planos y estridentes, he realizado una obra en homenaje a Yayoi Kusama, una de mis referentes, guardándole el respeto a Louis Vuitton, que ahora mismo está haciendo unos edificios preciosos con Kusama. La he metido en una caja como si fuera una virgen. En este caso, ella concede deseos. Es una virgen con su manto, sus gafas características y con una corona que siempre me acompaña y siempre dibujo», explica con ilusión la artista mientras abre y cierra las puertas de su caja y se señala una corona dorada tatuada en su brazo, la misma que su virgen Kusama tiene sobre la cabeza.

Por otro lado, el artista Paco Arana, también presentaba una propuesta que, manteniendo la esencia de la caja para vinos, destacaba por su base de varillas galvanizadas: «Me gusta mucho el tema de las bases, siempre las uso. Las varillas simulan los sarmientos de la parra, de la vid. Dentro he colocado dos botellas con dos espirales de acero que me encontré desarmando una aspiradora, son las que hacen que el cable de la aspiradora vaya para atrás. Tienen un color dorado muy bonito que parece vino, el vino saliendo», cuenta el artista. Ante la pregunta de cuánto tiempo le ha llevado tan minuciosa elaboración, respondía: «Me lleva tiempo porque yo soy muy pesado, quizá se puede hacer en menos. La dejo y luego vuelvo y vuelvo. Eso tampoco significa nada, solo que le has dedicado más tiempo. Puedes estar días y te sale algo horrible y quizá en media hora haces algo extraordinario», reflexionaba Arana.

En la última edición de Cajas para un Sueño, se recaudaron en torno a 5.600 euros, según puntualizaba Bravo de Laguna. «Este año tenemos más artistas, siempre vamos creciendo y el sistema online funciona muy bien, quizá podamos alcanzar más o menos 10.000, ojalá. Este dinero se reparte entre los proyectos, sobre todo aquí en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, donde tenemos mucha necesidad. También hay una gran parte de este dinero que se va a Senegal» concluyó.