El cineasta Jean Epstein tardó apenas una noche en escribir el guion de su tercera película, un drama amoroso ambientado en Marsella que, si bien no se hizo con el éxito de la taquilla en la época, consiguió pasar a la historia como uno de los títulos de referencia del cine de vanguardia francés.

Cien años después de su primer visionado, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria recupera la obra maestra Cœur fidèle (The Faithful Heart, 1923, para dar el pistoletazo de salida a su 22ª edición con la música en directo del bandoneonista argentino Santiago Cimadevilla junto al Ensamble Camera Obscura.

La gran cita cinéfila de Canarias sube el telón mañana, a partir de las 21.00 horas, cuando la gran pantalla de la sala cultural Miller se encienda para proyectar la copia restaurada por la Fundación Jérôme Seydoux-Pathé. Esta será la primera cita de Camera Obscura, el apartado de cine mudo con composiciones en vivo que, tal y como ha recordado el director de del Festival, Luis Miranda, celebra tres años en la agenda del festival capitalino.

Las entradas para asistir a la apertura del 22º encuentro cinematográfico están agotadas. No obstante, todavía hay localidades disponibles para las siguientes propuestas de la sección programadas para los días 15 y 19, respectivamente: El hombre mosca (Safety Last!, 1923), de Fred C. Newmeyer y Sam Taylor; Entr’acte de René Clair (1924) y La souriante Madame Beudet (La sonriente Madame Beudet, 1923), dirigida por Germaine Dulac. Los pases se pueden comprar a un precio de 4 euros a través de lpafilmfestival.com y entrees.es.

Al igual que en la pasada edición, Camera Obscura arrancará una concurrida agenda de proyecciones con la reposición de una de las grandes obras maestras de principio del siglo pasado. Y es que, a pesar de no haber contado con el apoyo del público el año de su estreno, el carácter innovador en cuanto al uso de los primeros planos, entre otras características, han consolidado a Cœur fidèle como uno de los filmes de referencia del cine de vanguardia francés, protagonista especial este 2023 del apartado. La cinta fue una de las primeras en rodarse en Marsella. Epstein tardó una noche en escribir el guion del que fue su tercer filme y el primero de estilo dramático en solitario.

El director francés de origen polaco comenzó a dirigir sus propias películas en 1922. Lo hizo convertido en un crítico de cine consolidado que, curiosamente, inició su trayectoria laboral como secretario y traductor de Auguste Lumière. Otro nombre importante de la industria como es el de Luis Buñuel también estuvo vinculado al del cineasta con quien el español colaboró en producciones como Mauprat (1926) y La chute de la maison Usher (La caída de la casa Usher, 1928).

Casi 40 títulos conforman el legado audiovisual de Jean Epstein que estará muy presente en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con Cœur fidèle. La copia restaurada por la Fundación Jérôme Seydoux-Pathé se proyectará este viernes con la música original compuesta para la ocasión por el bandoneonista argentino Santiago Cimadevilla, quien estará acompañado en la sala cultural del parque Santa Catalina por el Ensamble Camera Obscura.

La creación está inspirada en el legado de los también bandoneonistas argentinos Dino Saluzzi y Astor Piazzolla. La música original compuesta para la presentación aborda «numerosos temas universales que se encuentran en muchas otras grandes ciudades portuarias», según señala el catálogo de la cita.

«Para mi sorpresa la película, aunque está ubicada en Marsella, tranquilamente podría haber sido en la misma época en Buenos Aires, que es la época en la que se estaba gestando el tango y es una ciudad también portuaria y con una estética muy parecida», ha revelado el músico antes de apuntar que, además, en los años 20, el bandoneón era «increíblemente popular en Alemania», país del que procede el instrumento.