El cineasta de la memoria

«Hoy hay un buen cine nacional que se plantea temas nuevos, estructuras diferentes y que intenta explorar otras formas de contar, de expresar, de mostrar, pero hay algo que Basilio transmitió genéticamente a los más jóvenes: la independencia, la rebeldía y una lucha constante para que el director sea quien tenga la última en su propia obra. Ni la censura política ni la económica importa filmar y montar de acuerdo a la idea de su autor». Con estas palabras Javier Tolentino esboza el perfil personal de Basilio Martín Patino (Salamanca, 1930/Madrid, 2017) en su libro sobre el cineasta, recientemente editado por Cátedra dentro de su colección Signo e Imagen, palabras que resuenan con un timbre muy especial ante la ocasión que nos brinda el Festival de Las Palmas de poder visionar en pantalla grande las versiones restauradas de Nueve cartas a Berta (20 de abril) y Canciones para después de una guerra (21 de abril), sin duda dos de los títulos más poderosos del director salmantino.

Intelectual tenaz e infatigable, entregado en cuerpo y alma a la exploración del largo periodo franquista, empleando las herramientas artísticas que mejor dominaba, es decir, la fotografía, la televisión y el cine. Tres lenguajes que manejó con diligencia y objetividad en trabajos que han aportado un importante plus de originalidad al conocimiento de nuestro pasado más reciente. Y sin renunciar a mostrar, como parte integral que es de nuestras propias tradiciones culturales, la vertiente más emotiva y descarnada de dicho periodo, tal y como lo atestigua su dilatado recorrido profesional, iniciado en 1966 con Nueve cartas a Berta, película que, junto a La tía Tula (1964), de Miguel Picazo, propició el arranque de aquella fuente de imaginación y creatividad que fue el Nuevo Cine Español en un momento particularmente desconcertante para la armonización cultural de España y para el porvenir de nuestra maltrecha industria audiovisual.

No se trata de su mejor película, pero sí de una bella y clarividente contribución a la realidad social de una España enturbiada por un régimen que se resistía a relajar sus cuotas de poder ante la avalancha democrática que se avistaba en el horizonte. Ganadora de la Concha de Plata a la mejor ópera prima en el Festival de San Sebastián, Nueve cartas a Berta expresa, mediante una puesta en escena irreprochable, y con mayor acritud crítica que en ningún otro filme del cineasta, la nueva sensibilidad que comenzaba a despuntar en nuestro país en aquellos difíciles años en compañía de figuras nacionales del calado de Claudio Guerín, Jaime Camino, Carlos Saura, Mario Camus, José Luis Borau, Migue Picazo, Manolo Summers, Francisco Regueiro o Victor Erice. Antes o después, todos han reconocido públicamente la deuda contraída con Patino como una de las figuras más emprendedoras, influyentes y representativas.

Un hombre como él, que hizo posible que millares de imágenes de archivo sobre nuestra Guerra Civil y decenas de temas musicales extraídos del imaginario popular se transformasen en una estremecedora elegía al martirizado pueblo español se ha hecho acreedor a un sitial de honor en la historia grande del cine. Por eso, proezas artísticas de de la fortaleza de Canciones para después de una guerra (1971), por aludir a uno de sus filmes más elogiados por el público y por la crítica, se han convertido en auténticas cult movies para legiones de aficionados y su recuerdo se sigue asociando a las experiencias cinematográficas más gratificantes, intensas y emotivas que hayamos disfrutado a lo largo de nuestra dilatada vida cinéfila. Impulsor de las famosas Conversaciones de Cine Español de Salamanca, celebradas en la vieja ciudad castellana en mayo de 1955, y que concluyeron con las famosas palabras pronunciadas por Juan Antonio Bardem en la jornada de clausura sentenciando que «el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico».

Martin Patino se mostró siempre como un defensor infatigable de las libertades en un país fuertemente marcado por el estigma de la censura y por la tibieza con la que ciertos creadores y algunas formaciones políticas clandestinas afrontaban su oposición a la dictadura. Sea como fuere, el único indicador que se le conoce de sus preferencias en este campo no fue nunca afiliación a partido alguno sino su profunda convicción de que solo en el ámbito de los ideales libertarios es donde «el hombre puede preservar mejor su independencia ideológica».

De ahí que nunca se acomodara, como sí hicieron algunos de sus más ilustres colegas, para sortear la situación política del momento, salvaguardando así sus intereses profesionales y que mantuviera una coherencia envidiable a lo largo de sus más de cincuenta años de carrera apostando por un cine que, según sus propias declaraciones, «se habría que hacer en las circunstancias históricas y políticas que nos ha tocado vivir. Escapamos de la realidad filmando historias ajenas por completo a los problemas de nuestra sociedad solo nos puede conducir a un auténtico callejón sin salida. En mi largo recorrido profesional siempre he intentado ser consecuente con una noción del cine que contempla, tanto un cuidado esmerado por la estética como el rigor y la verdad de lo que intentamos contar al espectador».

Ascético por vocación, tímido y profundamente inconformista, jamás abjuró de su celosa condición de profesional independiente, tal y como lo confirman documentos testimoniales tan combativos y clarificadores como Queridísimos verdugos (1973), Caudillo (1974) o, algunas décadas más tarde, Libre te quiero (2012), la filmación, día a día, del estallido social del 15 M en la madrileña Puerta del Sol en 2012. Y aunque su extensa filmografía está sembrada de títulos de carácter estrictamente documental, también dirigió filmes de ficción, como Del amor y otras soledades (1969), Los paraísos perdidos (1985), La seducción del caos (1991) u Octavia (2002) que exploran, desde otros parámetros, algunos de los escenarios sociales propiciados por el ancien régime a través de décadas de inmovilismo, miedo y represión.

Lejanamente inspirado en los dramas burgueses de Michelangelo Antonioni, aunque con claras referencias al modelo narrativo instaurado por el neorrealismo italiano en los primeros años de la liberación, Patino cubrió esta importante etapa de su carrera con una nueva actitud crítica ante una sociedad, la de la posguerra, ahogada en un mar de contradicciones morales y que ya se encargaron de apuntar anteriormente cineastas como Juan Antonio Bardem (Muerte de un ciclista, 1955), Julio Coll (Un vaso de whisky, 1959) o Fernando Fernán Gómez (El mundo sigue, 1963).

Algunos años después, el autor de Madrid (1987) estrenaría Libre, te quiero, el documental con el que selló una carrera tan continuada, sensible y extensa que no parecía tocar nunca a su fin. Tristemente, el maestro salmantino ya no volvería a sorprendernos con el poder de su imaginación ni con el magnetismo visual de su estilo inimitable pero, eso sí, nos legó una obra de vuelo libre, transgresora, poética, incisiva, mordaz y valiente a la que habrá que acudir cada vez que nos interesemos por conocer a fondo la larga travesía por el desierto a la que fuimos sometidos en este país durante más de cuarenta años por un sistema político que tardó demasiado tiempo en claudicar ante las continuas apelaciones a la libertad esgrimidas por creadores tan audaces, lúcidos y consecuentes como Basilio Martín Patino.