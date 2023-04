Núria Espert se retira. La actriz ha anunciado que tiene previsto despedirse de los escenarios una vez termine la última función de 'La Isla del Aire', obra de teatro que acogerá el Teatre Romea hasta el 14 de mayo y que explica la historia de una familia de cinco mujeres en una pequeñísima isla de Menorca obligadas a afrontar los secretos y reproches de una vida en común. "No tengo intención de aceptar ningún proyecto más", asegura en una entrevista emitida el sábado noche por TV3.

"Me gustaría que este acabara como está ahora: muy bien hecho, muy limpio, muy verdadero... cuando se acaba la función somos gente feliz", explica la intérprete, que, tal como recoge la Agencia Catalana de Notícies (ACN) actualmente comparte escenario con Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat y que trabaja bajo la dirección de Mario Gas.

Espert no da más detalles acerca de las razones que la llevan a hacer de esta su última obra, pero, preguntada minutos antes por los motivos que cree que llevan a sus compañeros de profesión a retirarse, la actriz lo achaca a la memoria (o a la falta de la misma) y a la sensación de que el trabajo se ha convertido en algo mecánico. "He conocido a compañeros muy buenos actores que se habían cansado de actuar, que ya no sentían aquello", confiesa la misma.

En la entrevista, la intérprete, Creu de Sant Jordi 1983 y Premi Nacional de Cultura 2015, también habla de la depresión por la que pasó hace unos años (que la apartó un tiempo de los escenarios y que superó, dice, gracias a la medicación) y de cómo le afectó la pandemia de covid. "La pandemia me dejó triste tristísima, estábamos terminando de hacer una gira preciosa con el Romancero Gitano, que acabamos aprovechando los pequeños vacíos que daba la enfermedad y luego me quedé mucho en casa", relata Espert. "Tenía muchas ganas de encontrar un texto" -concluye la actriz- que la llevara, aunque vaya a ser por última vez, de vuelta a la interpretación.